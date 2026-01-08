08 GEN 2026
intervista

Violenza sessuale: ddl su consenso informato, le dichiarazioni di Giulia Bongiorno

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 09:41 Durata: 7 min 40 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Violenza sessuale: ddl su consenso informato, le dichiarazioni di Giulia Bongiorno" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giulia Bongiorno (presidente della 2ª Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 09:41.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
