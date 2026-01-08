08 GEN 2026
Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare)

UDIENZA | - Roma - 15:50 Durata: 36 min 5 sec
Consiglio Superiore della Magistratura
Registrazione audio di "Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare)", registrato a Roma giovedì 8 gennaio 2026 alle 15:50.

L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM), Alessandro Pepe (procuratore generale), Vittorio Borraccetti (magistrato, difesa dott. Vincenzo Luberto).

Tra gli argomenti discussi: Csm, Disciplinare, Luberto, Magistratura.

La registrazione audio ha una durata di 36 minuti.
