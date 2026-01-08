Collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'incontro dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Agricoltura, America Latina, Commercio, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Danimarca, Difesa, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Europa, Fertilizzanti, Geopolitica, Groenlandia, Importazione, Informazione, Istituzioni, Italia, Mercato, Mercosur, … Ministeri, Moldavia, Politica, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
leggi tutto
riduci