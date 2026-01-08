Collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'incontro dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea

08 GEN 2026

Sì buongiorno voi ieri i ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea si sono ritrovati nella sede della Commissione europea per discutere della situazione del settore l'obiettivo di questa riunione realtà però sblocca are
La firma dell'accordo di libero scambio con il Mercosur
Un primo tentativo era andato a vuoto dicembre dopo che l'Italia Paese decisivo per la maggioranza qualificata necessaria autorizzare la firma
Aveva detto nome al grado tutta una serie di concessioni da parte della commissione
Proprio per tutelare settore agricolo Ursula von der Lian proposto clausole di salvaguardia maggiori controlli alle frontiere alle dogane sulle merci importate nei paesi terzi un fondo da sei virgola tre miliardi di euro nel prossimo bilancio pluriennale del dell'unione
Europea tutto questo non era stato chiedo scusa e la presidente della Commissione era stata costretta a dicembre ad annullare il viaggio previsto in Brasile per la firma
Il venti per l'appunto dello scorso mese
Nuovo tentativo fondarla yen l'altro ieri ha scritto una lettera annunciando quarantacinque miliardi in più per l'agricoltura nel prossimo bilancio
Dell'unione europea ieri altri commissari hanno fatto nuove concessioni in particolare nel settore dei fertilizzanti va detto che molti di questi annunci in realtà sono una sorta di illusione ottica e quarantacinque miliardi non sono soldi in più nel bilancio dell'Unione Europea ma risorse che erano destinate sia alla politica agricola comune sì alla politica dei così di coesione e tocca ai governi scegliere come spendere questi soldi potranno farlo prima nel due mila ventotto anziché nel due mila e trenta ma questo è bastato in qualche modo a cambiare la situazione ieri qui a Brussel c'è stata una conferenza stampa del ministro dell'agricoltura
Francesco Lollobrigida pur non annunciando il voto favorevole delle dell'Italia la retorica è nettamente cambiata Lollobrigida ha parlato di grande opportunità per l'Italia con l'accordo di libero scambio con il Mercosur cioè Brasile Argentina Paraguay Uruguay opportunità anche per il settore agricolo in particolare alcuni settori come quello vitivinicolo
Ma anche in termini di protezione delle indicazioni geografiche
Morale d Italia dovrebbe cambiare campo passare dal no al sì nonostante divisioni interne alla maggioranza di governo
Il voto potrebbe tenersi già domani la riunione del coro e per l'organismo che riunisce gli ambasciatori dei ventisette Stati membri
E se ci sarà come molti pensano la maggioranza qualificata Ursula von der Lian potrebbe recarsi in Paraguay lunedì prossimo il dodici di gennaio per apporre questa questa firma su sull'accordo con il Mercosur accordo che è stato negoziato per ventisei anni concluso due volte una prima nel due mila e diciannove una seconda nel due mila e ventiquattro e che crea continua a creare enormi tensioni politiche ma accordo che considerato fondamentale sia sul piano gioco economico sia sì su quello geopolitico
Dopo il ritorno dicono al tanto alla Casa Bianca
L'accordo con il Mercosur era considerato indispensabile per diversificare i mercati dell'unione europea non che le le fonti di approvvigionamento in particolare
Per le materie prime i minerali e quant'altro
A ciò si è aggiunto l'elemento della dottrina don Rocco com'è stata definita dallo stesso Trump la dottrina Monroe con il corollario Donal Trump l'intervento in Venezuela
Spinge l'Unione europea verso questa firma proprio per era la rilevanza
Geopolitica di un accordo di libero scambio con un'aria così vasta e importante
Come il Mercosur quattro Paesi dell'America latina
Fondamentale ieri il commissario al Commercio Mario Sesti comincia ha spiegato che i nostri partner apprezzano l'Unione europea
In particolare per una cosa in questo turbolento Periodo è la credibilità dobbiamo rimanere un partner affidabile ha detto tra l'altro sesso comincia naturalmente ci aggiorneremo domani sul Mercosur nel frattempo ieri
C'è stata una cerimonia Cipro Cipro assume dal primo gennaio la presidenza di turno dell'unione europea
E questa cerimonia è stata l'occasione da un lato per ribadire il sostegno all'Ucraina ma non solo anche alla Moldavia sia Volodymyr Zaleski sia la presidente moldava mai Hassan due erano a Cipro per questa cerimonia è servita però anche questa occasione per rinviare un messaggio di fermezza di fronte alle minacce di Donald Trump sulla Groenlandia a il presidente del consiglio europeo Antonio Costa pronunciato un discorso con parole molto né per noi europei abbiamo tratto le lezioni della nostra stessa storia l'unilateralismo conduce direttamente al conflitto alla violenza all'instabilità la brillante appartiene al suo popolo detto costa nessuna decisione che riguarda la Danimarca la Groenlandia può essere presa senza la Danimarca o senza la Groenlandia
L'Europa non è solo un riferimento geografico è anche una comunità di valori
La nostra forza collettiva si basa sicuramente su un'economia prospera su maggiori investimenti nella Difesa
Ma dipende soprattutto dalla coerenza con cui difendiamo i nostri valori ha detto costa l'Unione europea non può accettare violazioni del diritto internazionale che avvengano a Cipro in America Latina in Groenlandia in Ucraina o a Gaza
Queste le parole del Presidente del Consiglio europeo
Devono però ancora seguire fatti coerenti da parte delle istituzioni europee dei suoi Stati membri terrore tutto se non è il domande ti restituisco la linea

