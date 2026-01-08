La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Lo stato di tossicodipendenza non è una condizione che di per sé legittima un TSO

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Essere dipendenti patologici non è una condizione che , di per sé, legittima un trattamento sanitario obbligatorio; cioè sebbene l'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze possa apparire in alcuni casi pericolosa per chi vi si trova e per gli altri, la stessa non è sufficiente a giustificare il TSO.
Capita, però, e non sono casi isolati, che siano gli stessi utenti a richiedere interventi terapeutici adeguati e necessari.
Quali condizioni e circostanze, quante testimonianze di utenti che richiedono l'adozione di misure sanitarie come ad esempio un "ricovero coatto" … consapevole?.
