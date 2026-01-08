08 GEN 2026
La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Lo stato di tossicodipendenza non è una condizione che di per sé legittima un TSO

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 14:00 Durata: 5 min 32 sec
A cura di Carmine Corvino
Essere dipendenti patologici non è una condizione che , di per sé, legittima un trattamento sanitario obbligatorio; cioè sebbene l'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze possa apparire in alcuni casi pericolosa per chi vi si trova e per gli altri, la stessa non è sufficiente a giustificare il TSO.

Capita, però, e non sono casi isolati, che siano gli stessi utenti a richiedere interventi terapeutici adeguati e necessari.

Quali condizioni e circostanze, quante testimonianze di utenti che richiedono l'adozione di misure sanitarie come ad esempio un "ricovero coatto" consapevole?.

