08 GEN 2026
intervista

Il ddl sul contrasto all'antisemitismo: intervista al senatore Alberto Balboni

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 10:52 Durata: 5 min 58 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
"Il ddl sul contrasto all'antisemitismo: intervista al senatore Alberto Balboni" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alberto Balboni (presidente della 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 10:52.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate