08 GEN 2026
intervista

Ddl Antisemitismo. Intervista alla senatrice Dafne Musolino

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 11:00 Durata: 5 min 34 sec
A cura di Fabio Arena e Stefano Chiarelli
"Ddl Antisemitismo. Intervista alla senatrice Dafne Musolino" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Dafne Musolino (senatrice, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 11:00.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Amministrazione, Antisemitismo, Controlli, Democrazia, Discriminazione, Disegno Di Legge, Ebraismo, Ebrei, Giorno Della Memoria, Hannoun, Istituzioni, Olocausto, Parlamento, Politica, Prevenzione, Razzismo, Terrorismo Internazionale, Violenza.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale siamo con la senatrice da né Musolino d'Italia arriva per parlare della della discussione che state facendo all'interno della prima commissione sul DDL sull'antisemitismo che fa è balzato all'attenzione dei media come ddl Delrio che poi sarà un DDL congiunto abita saranno dei ddl abbinati allora come ripresa la la la discussione avevate fatto delle audizioni
Se intanto diciamo che già c'erano presentati dei disegni di legge di cui anche uno nostro evita deriva firma la senatore Scalfarotto e sulla scorta di questi testi avevamo già iniziato il ciclo di audizioni
Poi nella pausa diciamo da sospensione natalizia sono stati depositati ulteriori testi uno del senatore Gasparri cuneese dove il derby io e quindi diciamo alla cronaca è stato portato iconografica sono non dopo il caso Enron anche se è stato riportato insomma la cronaca e c'erano questi disegni di legge ma in verità allora con la commissione già ci stava lavorando da qualche tempo
Adesso cosa si deve fare sì per completare questo ciclo di audizioni è li faremo tutte il tredici gennaio perché erano già state calendarizzate
E poi ci deve procedere speditamente l'esame di questo testo con l'obiettivo auspicabile condiviso di arrivare inaugurava in tempo per il ventisette gennaio in maniera tale che quando sarà celebrata la giornata internazionale della memoria che appunto ormai ora tutte le vittime dell'Olocausto e condanna fermamente il genocidio ci sia una tangibile prova da parte nostra come Parlamento come Senato
E questa commemorazione non è semplicemente una emendare uno Lecce private del mondo credo combattere l'antisemitismo
Il Parlamento non poteva far finta di niente dopo tutti gli episodi che si sono verificati e continuano a verificarsi assolutamente no diciamo che purtroppo insieme l'antisemitismo è una cosa che non è stata estinta
Nonostante tutti i tentativi di farlo la cultura le battaglie la ferma presa di posizione anche delle istituzioni politiche purtroppo continuava ad allignare ma da qualche anno ha avuto una recrudescenza veramente
E inaccettabile anche con episodi di violenti
Di cui ovviamente il sette ottobre costituisce l'apice ma strada come boss della punta dell'iceberg di un fenomeno che continuava a covare sotto la cenere quindi certamente c'è bisogno
Che su questo fenomeno ci sia una ferma presa di posizione che si neanche gli strumenti
Perché se non ci limitiamo a condannarlo ma poi di fronte a espressioni antisemite o comunque a iniziative la gli strumenti sono soltanto quelli già in essere evidentemente non non sono sufficienti e quindi una uno strumento più preciso più puntuale soprattutto che sia tagliato esattamente per questa forma di tutela evidentemente si impone alla nostra necessità
Allora le chiedo un'ultima cosa pensa che bisognerà agire dal punto di vista dell'inasprimento delle pene o sulla prevenzione e poi le volevo chiedere se tutti i gruppi hanno presentato un loro ddl
Se lei lo ricorda ovviamente allora per quanto riguarda
Prevenzione e repressione né diciamo Sempre che la repressione soltanto da abbandonata a se stessa fine a se stessa non funziona non ha mai funzionato
Quindi ci vuole sempre una prevenzione un'azione di prevenzione culturale nelle scuole nella società nel tutte le forme di aggregazione sociale affinché i valori della democrazia della tolleranza dell'inclusione
Sì della del contrasto al razzismo del contrasta lentissimi divismo siano quanto più possibile divulgati e soprattutto siano favoriti nella loro crescita azionando una se parole vuote da una sfilza di concrete quindi repressione senza prevenzione non funzionano
Sugli altri gruppi parlamentari in commissione ieri è stato annunciato da parte ci del Movimento cinque stelle la volontà di presentare un propri disegno di legge è un altro
Se ancora non c'è un testo è un altro sarà presentato probabilmente sa anche dal Pd
Così è stato annunciato dal senatore Giorgis ho capito
Questi i divi vecchio ddl Delrio quindi è stato diciamo
Nelle rappresentarvi manco no allora dunque funziona così in commissione quando ci sono più i testi di legge che si occupano tutti della stessa materia
Vengono inizialmente accorpati in maniera tale che si inizi il ciclo delle audizioni e l'esame dei testi e poi quando finale civile le audizioni
Sì individuerà contesto basse e quello sul quale poi si lavora quindi siamo ancora in questa fase bisogna scegliere il tessile laddove ce ne vuole Silla dove c'è ed è la senatrice Pirovano
Ah ho capito numerici della Lega della lega sette aveva presentato i modesti prima di Londra per loro meno caro Mario Pirovano
Penso all'anziano dice Pirovano ha una storia personale la lega proprio alla all'antisemitismo perché nipote di una vittima del
Dell'Olocausto quindi assolutamente un anche una sua personale partecipazione diretta questa giustamente a questa forma di tutela imposta la ringrazio grazie alla senatrice Daphne Musolino d'Italia via con la quale
Abbiamo parlato dei dei dei libri proposta abbinato il PdL sull'antisemitismo in Commissione affari costituzionali grazie grazie ad una

