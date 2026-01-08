Ddl Antisemitismo. Intervista alla senatrice Dafne Musolino

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 11:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Amministrazione, Antisemitismo, Controlli, Democrazia, Discriminazione, Disegno Di Legge, Ebraismo, Ebrei, Giorno Della Memoria, Hannoun, Istituzioni, Olocausto, Parlamento, Politica, Prevenzione, Razzismo, Terrorismo Internazionale, Violenza.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa … intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci