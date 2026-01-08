08 GEN 2026
intervista

Il ddl sul contrasto dell'antisemitismo: intervista alla senatrice Dafne Musolino

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 11:00 Durata: 5 min 34 sec
"Il ddl sul contrasto dell'antisemitismo: intervista alla senatrice Dafne Musolino" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Dafne Musolino (senatrice, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 11:00.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

