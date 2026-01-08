08 GEN 2026
intervista

I disordini di Minneapolis: intervista ad Antonio Nicita

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 11:03 Durata: 9 min 3 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"I disordini di Minneapolis: intervista ad Antonio Nicita" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Antonio Nicita (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 11:03.

La registrazione video ha una durata di 9 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
