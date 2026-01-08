08 GEN 2026
intervista

Le complesse trattative sul Mercosur: intervista al senatore Luca De Carlo

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 11:23 Durata: 6 min 55 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Le complesse trattative sul Mercosur: intervista al senatore Luca De Carlo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luca De Carlo (presidente 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e p. agroalimentare del Senato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 11:23.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
  • Luca De Carlo

    presidente 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e p. agroalimentare del Senato (FDI)

