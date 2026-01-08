08 GEN 2026
rubriche

Il quaderno dei Quaderni Costituzionali. Conversazione con la professoressa Diletta Tega

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 11:47 Durata: 0 sec
Presentazione del fascicolo 3/2025 con la professoressa Diletta Tega, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Bologna e membro del Comitato di direzione della rivista Quaderni Costituzionali (Edizioni Il Mulino).

Puntata di "Il quaderno dei Quaderni Costituzionali. Conversazione con la professoressa Diletta Tega" di giovedì 8 gennaio 2026 , condotta da Roberta Jannuzzi .

Tra gli argomenti discussi: Corte Costituzionale, Costituzione.
