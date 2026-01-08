CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Presentazione del fascicolo 3/2025 con la professoressa Diletta Tega, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Bologna e membro del Comitato di direzione della rivista Quaderni Costituzionali (Edizioni Il Mulino).
Puntata di "Il quaderno dei Quaderni Costituzionali. Conversazione con la professoressa Diletta Tega" di giovedì 8 gennaio 2026 , condotta da Roberta Jannuzzi .
Tra gli argomenti discussi: Corte Costituzionale, Costituzione.
