Con il professor Michele Marchi, docente di storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo all'Università di Bologna, Campus di Ravenna, torniamo sul raid statunitense in Venezuela del 3 gennaio scorso, sugli effetti e sulle reazioni dei principali attori internazionali alla presa del controllo sul governo del paese e sui suoi giacimenti di idrocarburi.



"Trump, il Venezuela e la sveglia all'Europa. Intervista al professor Michele Marchi" realizzata da Roberta Jannuzzi .



L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 12:21.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti …

temi: Cina, Esteri, Iran, Russia, Ucraina, Unione Europea, Usa.

leggi tutto

riduci