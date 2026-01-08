CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Con il professor Michele Marchi, docente di storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo all'Università di Bologna, Campus di Ravenna, torniamo sul raid statunitense in Venezuela del 3 gennaio scorso, sugli effetti e sulle reazioni dei principali attori internazionali alla presa del controllo sul governo del paese e sui suoi giacimenti di idrocarburi.
"Trump, il Venezuela e la sveglia all'Europa. Intervista al professor Michele Marchi" realizzata da Roberta Jannuzzi .
L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 12:21.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti … temi: Cina, Esteri, Iran, Russia, Ucraina, Unione Europea, Usa.
