08 GEN 2026
intervista

Sarò Clemente: Mastella contro la separazione delle carriere, intervista a Manfredi Potenti

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 12:48 Durata: 7 min 3 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Sarò Clemente: Mastella contro la separazione delle carriere, intervista a Manfredi Potenti" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Manfredi Potenti (senatore, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 12:48.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
