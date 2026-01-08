08 GEN 2026
intervista

Senato: la conferenza dei capigruppo su Crans Montana e Venezuela: dichiarazioni di Maurizio Gasparri e Francesco Boccia

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:30 Durata: 13 min 45 sec
A cura di Carmine Corvino
"Senato: la conferenza dei capigruppo su Crans Montana e Venezuela: dichiarazioni di Maurizio Gasparri e Francesco Boccia" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Gasparri (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Francesco Boccia (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 13:30.

La registrazione video ha una durata di 13 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
