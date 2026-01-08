Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

8 Gennaio 2026
Audizioni della signora Caterina Fanello e della signora Fabiana Valsecchi, compagne di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II»
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del presidente Andrea De Priamo
- 0:06:01 14:10 Andrea De Priamo (FDI), presidente della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, Caterina Fanello
- 0:05:37 14:16 Marco Scurria (FDI), senatore, Caterina Fanello
- 0:03:07 14:21 Dario Parrini (PD-IDP), senatore, Caterina Fanello
- 0:09:10 14:24 Daisy Pirovano (L-SP-PSDAZ), senatrice, Caterina Fanello
- 0:02:57 14:33 Luciano Ciocchetti (FDI), deputato, Caterina Fanello
- 0:05:46 14:36 Maddalena Morgante (FDI), deputata, Caterina Fanello
- 0:02:21 14:42 Dario Parrini (PD-IDP), senatore, Caterina Fanello
- 0:02:36 14:44 Paolo Trancassini (FDI), deputato, Caterina Fanello
- 0:05:27 14:47 Andrea De Priamo (FDI), presidente della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, Caterina Fanello
- 0:05:47 14:53 Daisy Pirovano (L-SP-PSDAZ), senatrice, Caterina Fanello
- 0:02:56 14:58 Dario Parrini (PD-IDP), senatore, Caterina Fanello
- 0:05:54 15:01 Andrea De Priamo (FDI), presidente della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, Caterina Fanello
- 0:04:34 15:07 Maddalena Morgante (FDI), deputata, Caterina Fanello
- 0:02:58 15:12 Gianni Cuperlo (PD-IDP), deputato, Caterina Fanello
- 0:09:09 15:15 Daisy Pirovano (L-SP-PSDAZ), senatrice, Caterina Fanello
- 0:02:08 15:24 Andrea De Priamo (FDI), presidente della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, Caterina Fanello
-
- 0:11:52 15:36 Andrea De Priamo (FDI), presidente della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, Fabiana Valsecchi
- 0:09:28 15:48 Daisy Pirovano (L-SP-PSDAZ), senatrice, Fabiana Valsecchi
- 0:01:20 15:57 Maddalena Morgante (FDI), deputata, Fabiana Valsecchi
- 0:05:46 15:59 Andrea De Priamo, sen. FdI, pres. della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Fabiana Valsecchi, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II
Trascrizione