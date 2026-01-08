Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

8 Gennaio 2026
Audizione di Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" (ore 13,30) Audizione di Fabiana Valsecchi, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" (ore 14,30)
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
- 0:06:01 14:10 Andrea De Priamo (FDI), sen. FdI, pres. della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:05:37 14:16 Marco Scurria (FDI), senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:03:07 14:21 Dario Parrini (PD), senatore, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:09:10 14:24 Daisy Pirovano (LFNIP), senatrice
- 0:02:57 14:33 Luciano Ciocchetti (FDI), deputato, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:05:46 14:36 Maddalena Morgante (FDI), deputata, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:02:21 14:42 Dario Parrini (PD), senatore, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:02:36 14:44 Paolo Trancassini (PD), deputato, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:05:27 14:47 Andrea De Priamo (FDI), sen. FdI, pres. della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:05:47 14:53 Daisy Pirovano (LFNIP), senatrice, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:02:56 14:58 Dario Parrini (PD), senatore, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:05:54 15:01 Andrea De Priamo (FDI), sen. FdI, pres. della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:04:34 15:07 Maddalena Morgante (FDI), deputata, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:02:58 15:12 Gianni Cuperlo (PD), deputato, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:09:09 15:15 Daisy Pirovano (LFNIP), senatrice, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
- 0:02:08 15:24 Andrea De Priamo (FDI), sen. FdI, pres. della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II"
-
- 0:11:52 15:36 Andrea De Priamo (FDI), sen. FdI, pres. della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Fabiana Valsecchi, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II
- 0:09:28 15:48 Daisy Pirovano (LFNIP), senatrice, Fabiana Valsecchi, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II
- 0:01:20 15:57 Maddalena Morgante (FDI), deputata, Fabiana Valsecchi, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II
- 0:05:46 15:59 Andrea De Priamo, sen. FdI, pres. della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Fabiana Valsecchi, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II
Trascrizione