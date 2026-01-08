Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

8 Gennaio 2026
Audizione di Caterina Fanello, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" (ore 13,30) Audizione di Fabiana Valsecchi, compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" (ore 14,30)
