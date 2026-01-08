08 GEN 2026
intervista

Acca Larentia: polemica infinita, intervista al senatore Peppe De Cristofaro

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 15:07 Durata: 6 min 4 sec
A cura di Francesca Rosini
"Acca Larentia: polemica infinita, intervista al senatore Peppe De Cristofaro" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giuseppe De Cristofaro (senatore, Misto - Alleanza Verdi e Sinistra).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 15:07.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
