08 GEN 2026
intervista

Violenza sessuale: il Ddl sul Consenso informato. Intervista alla senatrice Valeria Valente

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 16:23 Durata: 11 min 4 sec
A cura di Fabio Arena e Francesca Rosini
Player
"Violenza sessuale: il Ddl sul Consenso informato. Intervista alla senatrice Valeria Valente" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Valeria Valente (senatrice, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 16:23.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrazione, Diritto, Disegno Di Legge, Donna, Giustizia, Governo, Istituzioni, Lega Per Salvini Premier, Magistratura, Meloni, Parlamento, Partiti, Partito Democratico, Penale, Politica, Schlein, Sessualita', Violenza.

La registrazione video ha una durata di 11 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate