"Violenza sessuale: il Ddl sul Consenso informato. Intervista alla senatrice Valeria Valente" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Valeria Valente (senatrice, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).
L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 16:23.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrazione, Diritto, Disegno Di Legge, Donna, Giustizia, Governo, Istituzioni, Lega Per Salvini Premier, Magistratura, Meloni, Parlamento, Partiti, Partito Democratico, Penale, Politica, Schlein, Sessualita', Violenza.
La registrazione video ha … una durata di 11 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
