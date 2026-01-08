"Violenza sessuale: il Ddl sul Consenso informato. Intervista alla senatrice Valeria Valente" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Valeria Valente (senatrice, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).



L'intervista è stata registrata giovedì 8 gennaio 2026 alle 16:23.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Amministrazione, Diritto, Disegno Di Legge, Donna, Giustizia, Governo, Istituzioni, Lega Per Salvini Premier, Magistratura, Meloni, Parlamento, Partiti, Partito Democratico, Penale, Politica, Schlein, Sessualita', Violenza.



La registrazione video ha …

una durata di 11 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci