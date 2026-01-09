09 GEN 2026
A che punto è la notte?

RUBRICA | - Radio - 07:00 Durata: 3 min 2 sec
A cura di Valentina Pietrosanti e Francesca Rosini
Puntata di "A che punto è la notte?" di venerdì 9 gennaio 2026 con gli interventi di Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: America Del Sud, America Latina, Asia, Borsa, Cina, Esteri, Finanza, Maduro, Petrolio, Politica, Putin, Russia, Trump, Unione Europea, Usa, Venezuela.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 3 minuti.
