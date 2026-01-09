Puntata di "Notiziario del mattino" di venerdì 9 gennaio 2026 , condotta da Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 3 minuti.
Sono le nove tre minuti grazie a Carlo Romeo che salutiamo un ringraziamento anche ad Alessandro Teodori regia Roberta che non si studio dopo stampa e regime il notiziario del mattino di radio radicale partiremo
Dalla questione dell'accordo commerciale Mercosur che va verso la fase finale poi il tredicesimo giorno di proteste in Iran per il caro vita con ancora scontri tra manifestanti e forze dell'ordine
La questione della separazione delle carriere il referendum LDL sul consenso informato quello sull'antisemitismo
La vicenda di Acca Larentia i saluti romani le tensioni e le violenze l'omicidio della trentasettenne regni Micol good da parte di un a agente dell'Ice a Minneapolis e la dura reazione del sindaco della città ma anche diciamo uno scandalo internazionale
A questo punto Kenney deriva e i i temi principali del notiziario del mattino di radio radicale che chiuderemo con la rubrica scegliere il futuro a cura nella professor Giovannini e dunque proviamo a fare il punto rispetto al complesso percorso è lungo percorso dell'accordo commerciale di libero scambio
Mercosur tra l'unione europea relativi Paesi che entra nella fase finale e sentiamo in diretta da Bruxelles il nostro David Carretta Paul giorno David
Sì buongiorno a voi oggi el giorno della conta per i governi dell'unione europea sull'accordo di libero scambio con il Mercosur Brasile Argentina Paraguay Uruguay il più grande accordo di libero scambio che l'Unione Europea ricercato per oltre venticinque anni siamo al ventiseiesimo hanno già concluso due volte ma fallito una prima volta causa dell'opposizione di diversi Paesi e in particolare di quelli che sostengono la lobby agricola il rischio era era che del Mercosur facesse la stessa fine anche in questa occasione ma oggi ci si attende un via libera grazie all'Italia Cambio di imposizione rispetto allo scorso dicembre del presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Dopo aver ricevuto alcune ultime concessioni da parte della commissione di Ursula fondarla Jenna per di agricoltori concessioni che invece non sono bastate alla Francia di Emmanuel macro per sostenere questo accordò ieri ci sono state manifestazioni degli agricoltori a Parigi e in diverse parti del Paese ancora oggi sono in corso e in serata ma trovo annunciato che la Francia voterà contro l'accordo di libero scambio malgrado i progressi incontestabili realizzati dopo le concessioni della commissione
Occorre constatare un rifiuto politico unanime dell'accordo ha detto
Mancano che dunque si troverà per la prima volta dall'inizio del suo mandato un messo in minoranza dentro l'unione europea come si svolgerà la giornata di oggi la riunione degli ambasciatori dei ventisette Stati membri prevista per questa mattina la discussione sul Mercosur dovrebbe iniziare alle undici
Prima di ambasciatori dovranno affrontare un'ultima richiesta che è stata presentata dal governo italiano cioè abbassare le soglie delle cosiddette clausole di salvaguardia quelle che prevedono di poter bloccare le importazioni del Mercosur attualmente in caso di aumento improvviso di queste importazioni dell'otto per cento il Parlamento europeo aveva chiesto il cinque per cento l'Italia
Chiesto nuovamente di riconsiderare l'accordo che era stato raggiunto all'otto per scendere al cinque per cento Italia che con dunque tutti qui a Brussel sia si aspettano
Voti a favore a prescindere da da questa soglie sulle clausole di salvaguardia dopodiché inizierà una procedura è scritta per approvare l'autorizzazione Ursula von der Lionel per firmare l'accordo di libero scambio
Una data era stata messa in calendario il dodici gennaio per una firma in Paraguay occorrerà vedere se i tempi saranno rispettati su questo punto la commissione ieri ha ribadito le ragioni
Per cui è urgente firmare con il Mercosur riteniamo che sia un accordo essenziale dal punto di vista economico politico strategico e diplomatico per l'Unione Europea tradotto
Dall'arrivo di Donal Trump dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca l'Unione europea ha bisogno di una strategia di diversificazione commerciale
La dottrina d'orrore l'intervento in Venezuela rendono in qualche modo ancora più urgente raccordo con il Mercosur per affermare i legami con Brasile Argentina Paraguay e Uruguay strategia di diversificazione commerciale che prosegue oggi a Brussel il ministro del Commercio indiano o la commissione sta negoziando un accordo di libero scambio anche con l'India e ci si aspetta un'accelerazione possibile che questi questi negoziati
Si concludano in modo molto rapido ci sono due problemi da parte indiana la richiesta di ridurre i dazi sull'acciaio che l'Unione Europea ha appena portato il cinquanta per cento per i paesi terzi c'è anche un contenzioso che riguarda l'agricoltura anche se e meno politicamente tossico rispetto a quello con il nel consumo roba ma questa accelerazione potrebbe portare a alla conclusione dell'accordo di libero scambio con il Mercosur alla fine di gennaio Narendra modi prendere indiano ha invitato Ursula von der Lian il ventinove gennaio a Nuova Delhi sarebbe un successo significativo per la commissione quello di firmare Inner Cossu vorrei concludere raccordo commerciale con l'India una grande regione dell'America Latina e quella che rimane la più popolosa democrazia al mondo per ore tutto sono le domande ti restituisco la linea
Grazie David Carretta nove e dieci minuti siamo su questo argomento su una possibile firma dell'accordo commerciale secondo il professor Michele Marchi storico dell'Università di Bologna al campus di Ravenna
è un primo affetto positivo della sveglia all'Europa data direttamente con la Presa del Venezuela il tre gennaio scorso da parte degli Stati Uniti tempia
Non voglio essere troppo ottimista però io un po'l'impressione che come l'operazione speciale di punti cioè l'invasione brutale dell'Ucraina a risvegliato aveva risvegliato lamierato tra la sua morte cerebrale
Trump spia forse contribuendo a dare una veglia all'Europa che sul sul ciglio del burrone
Perché alcuni segnali da questo punto di vista sono Stasi inequivocabili cito tra questi
La rendite di posizione abbastanza netta piuttosto netta di un numero di Paesi importanti europei proprio sulla questione della Groenlandia
E in quella presa di posizione ci sono diciamo così abbiamo visto delle voci abbiamo visto delle pace delle firme che probabilmente non ci saremmo attesi tra tutte cito quella di Giorgia Meloni che comunque ha preso una posizione piuttosto piuttosto netta sulla necessità di preservare la sovranità del della grafica abbiamo d'altra parte la riunione dei cosiddetti volenterosi del del giorno dell'Epifania che lo vedremo tra alcune settimane lo vedremo nella qualora arrivi davvero una una presa di posizione e definitiva dell'amministrazione tram sulla Groenlandia che però è stata un una riunione non banale
Dove si è parlato per la prima volta in maniera concreta di garanzie di sicurezza a lucrare in e nel corso di quella riunione alla quale comunque hanno partecipato due personaggi chiave dell'amministrazione dell'amministrazione del TAR parrucche chiatte terra legami personali per questo modo che ha di fare politica estera e politica in generale racconta e che comunque hanno messo nero su bianco una serie di garanzia e poi ripeto ci sarà qualcuno ci saranno i disfattisti che diranno sì però tutto allegato ad una situazione di tregua o comunque di fine delle ostilità che non si vede allora trattenuti dall'orizzonte però è tutto sommato quello è stato un passaggio terzo punto appunto il il l'accordo con il Mercosur
Ecco anche da questo punto di vista non dimentichiamo che quell'accordo può Adele un significato non solo economico ma che di diciamo così intervento geopolitico dell'unione europea nell'area il fatto che si sblocchi
Nel momento in cui pochi giorni da ciò che è avvenuto in Venezuela un qualche significato credo lo debba lo debba avere il fatto che ancora una volta permettere che si sblocchi siano da un lato l'Italia
Decide di assumere una posizione favorevole
E in larga parte anche l'affranta perché varate probabilmente la Francia voterà contro a quella Cordova poi farà una dichiarazione politica nella quale si dirà che tutto sommato Parigi
Ritiene importante quel tipo di accordo non potrà votare specificamente Manuela Kron perché altrimenti quasi sicuramente avrebbe il Governo le corna che sappiamo bene
è è è in bilico e quindi da questo punto di vista lo potrà fare anche questo è ha un significato importante
Così il professor Michele e marchi parliamo delle proteste intanto in Iran un con ancora tu riscontri tra manifestanti e forze dell'ordine un bilancio di molti morti feriti
In diretta dalla Turchia Mariano Giustino Buongiorno Maria
Le popolazioni dell'Iran sono insorte contro la Repubblica islamica ora si sta assistendo
Ha un'insurrezione popolare estesa a tutto il Paese le rivolte si susseguono da tredici giorni tredici notte interessano tutte le trentuno province del Paese con le oltre cento città più importanti in base dagli insorti
è una rivoluzione ormai non si tratta più di proteste i manifestanti vogliono la fine della Repubblica islamica
La fine della Repubblica islamica iraniana che segnerebbe una rivoluzione epocale per tutto il Medioriente paragonabile alla rivoluzione francese per l'Occidente riteniamo si determinerebbe come l'evento epocale di portata storica più importante sconvolgente dal mille novecentoquarantacinque ad oggi oltre un milione di persone si sono radunate questa notte a Teheran
Il regime ha chiuso internet in gran parte del Paese a Mashhad pensate che la seconda città più grande dell'Iran recita molto conservatrice con circa quattro milioni di abitanti Mascia de è sotto il controllo dei manifestanti le forze del regime si stanno ritirando si manifesta anche nel Kurdistan iraniano con scioperi e cortei la protesta è diventata ora dopo ora la più grande mobilitazione popolare contro la Repubblica islamica dal mille novecentosettantanove decine di città
Sono già state liberate
Liberata anche la città di Apax capoluogo della provincia del Khuzestan dove Vilanda possiede numerosi giacimenti petroliferi raffinerie i giovani stanno via via abbattendo tutti i simboli del regime dalle statue di Kassem sulle mani
L'ex comandante delle forze Curzi delle guardie rivoluzionario uccise ucciso da un drone del Pentagono il tredici gennaio mille novecentoventi e l'effige di Comini e di Khamenei
Teran ieri sera a elitarie
Sono stati date alle fiamme edifici del regime statue gigantografie con le immagini dica senso le mani soprannominato dai manifestanti come cotoletta tra tutto questo avvenuto tra scrosci di applausi rimosse bruciate le bandiere della Repubblica islamica e sostituite con la bandiera del nazionalismo persiano del leone con la spada sullo sfondo di un sole sorgente
A Mashhad come chi come dicevamo finita nelle mani degli insorti si grida Mascia deliberata morte H Maneggio
Questa non è l'ultima battaglia palla vista tornando il principe palla dissidio dell'ultimo Scià
E visto da una buona parte dei manifestanti come una figura di unità nazionale e di transizione alterarne ad Harada Ardabil i combattenti per
Liberazione così li chiamano
I richiama la popolazione iraniana hanno incendiato anche i veicoli e le motociclette dei paramilitari Basiji delle ed il ed i guardiani della rivoluzione
Milioni di iraniani hanno risposto ieri all'ultimo appello del principe Reza Pahlavi a scendere in piazza in tutto il Paese in alcune zone le linee telefoniche anche oltre che a internet internet sono state interrotte sulla Repubblica islamica incombe la minaccia di Trump se la Repubblica islamica uccide manifestanti ha ribadito ieri il tram bus sarà colpita duramente
E sempre ieri otto gennaio e venditori ambulanti del Kurdistan iraniano hanno scioperato
In diverse che le Province popolate dai curdi tra cui l'Azerbaijan
Orientale la Arda Billa Isfahan al bar alla Borsa Buscemi in oltre che a Bakhtiari Khorasan nel Khorasan verrà Savini
E nella provincia di farsi Zhang Gianna nell'Ovest anime e Adamo ed Anna
Trump assai presto si grida pelle vie delle città iraniani manifestanti non vengono più arrestati vengono direttamente fucilati per le strade come accaduto a Cangrande
Nella provincia di Bushehr dell'Iran
Meridionale si registrano centinaia di rapimenti torture indicibile di impiccagioni Trump ci stiamo aspettando viene a liberarci scrivono si muri
I manifestanti via nulla presto l'Iran Sala libero i manifestanti chiedono un azione che fermi le uccisioni calci via gli Ayatollah dal paese
E la macchina repressiva delle ditte che la macchina repressiva dei cinesi fermi per sempre un video dirompente si è diffuso in Rete ieri diventando una delle tantissime immagini sconvolgenti di questa straordinaria resistenza dei delle della popolazione iraniana delle donne e degli uomini che stanno dando vita alla rivoluzione per la liberazione dell'Iran e dallo rischi per Repubblica islamica
Ebbene una donna con una vistosa ematemesi dalla Boccardi ridà io non ho paura della morte sulla morta da quarantasette anni da quarantasette anni
L'Iran è preoccupato dalla Repubblica islamica dopo la rivoluzione khomeinista secondo fonti libanesi che abbassarci che il ministro degli esteri della Repubblica islamica sarebbe già fuggito in Libano con la moglie
E i figli e la sua famiglia si troverebbe in una casa preparata già da diversi giorni gli Ayatollah si preparano alla fuga in queste ore starebbero organizzando un piano di emergenza sull'in allestimento diversi voli cargo
Per spostare beni personali
Con voli cargo russi per spostare beni personale e familiare in queste ore i funzionari iraniani stanno richiedendo i visti
Per spostare le loro famiglie all'estero e intanto il principe in esilio Reza Ciro Pahlavi sarà Mara lago martedì tredici gennaio per incontrare FAMP e Netanyahu
L'ora della Repubblica islamica sta sembra che stia per scoccare il regime degli Ayatollah sembra essere giunto ormai all'ultima fermata e sta arrivando al capolinea gli Stati Uniti e Israele controllano già gran parte dei civili iraniani
E in questi ultimi giorni abbiamo assistito al trasferimento di forze e mezzi aerei al confine tra Iran e Iraq probabilmente per tenere sotto minaccia
Il regime mentre un oceano di manifestanti si parla come dicevamo di diversi milioni stanno invadendo centinaia di città iraniane anche quelle tra le più importanti
E prende e stanno piene che stanno prendendo il controllo di questi cita quello statunitense potrebbe in queste ore diventare uno scudo militare sui cieli italiani a protezione della popolazione de insorta che Trump stesse dice
Che
Di Trento e diciamo molto credibile che in tre sia la stessa popolazione
A liberarsi della Repubblica islamica Ali Khamenei secondo l'intelligence USA ha da tempo progettato un piano di emergenza per lasciare l'Iran come sappiamo e per trasferirsi in Russia porterebbe con sé venti familiari suoi stretti collaboratori tra cui suo figlio Moggi Taba la Guida suprema est descritta come un leader paranoico un tratto chi ha contribuito a plasmare il suo piano di uscita
Da un lato e profondamente ideologico
Dall'altro il pragmatico ricettacoli accettando compromessi tattici per un obiettivo più ampio a lungo
Termine
Khamenei si considera il leader degli Sciti del mondo e giustifica con questa prospettiva il suo investimento
Nell'asse della Resistenza che comprende Hezbollah in Libano masse case gruppi e milizie sciite in Iraq e Siria egli è meglio ma ora quest'
Non sentiamo più Mariano Giustino Havana comunque in fase di
A conclusione quindi no ringraziamo assenze non abbiamo appunto più il collegamento tra legata anche a Vienna snelli velocemente bolla darò la mia vita solo per l'Iran ci aggiorneremo per il momento è tutto la linea a Roma
Grazie a Mariano Giustino ci scusiamo appunto per un piccolo problema
Nove e ventitré minuti adesso andiamo avanti c'è la notizia che vi abbiamo dato questa mattina durante spazio transnazionale della liberazione del giornalista leader politico
Di passaporto italo venezuelano viaggio UPI ieri dei team detenuto a è il e lì coi de da un anno e quattro mesi
Prima di più ieri era stato scarcerato anche l'imprenditore italiano Luigi Gasperini le autorità venezuelane non hanno fornito un elenco di nominativi siamo spiega naturalmente la liberazione degli altri
Tra cui il cooperante Alberto trentini
Poi sempre riguardo al Venezuela il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la leader dell'opposizione venezuelana e il premio Nobel per la pace Maria Corina Machado
Dovrebbe presto vissi visitare Washington ho saputo che verrà la prossima settimana
Non vedo l'ora di salutarla dichiarato il Presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox News
Ho sentito che desiderava farlo sarebbe un grande onore anche detto al giornalista Sean canneti che gli aveva appena ricordato che la signora ma ciò vada ma chador si era impegnata a condividere persino a consegnare suo prestigioso premio Trump
Dopo la cattura di Maduro
Campari ha detto che Machado non era qualificata per guidare il Paese aveva affermato che non aveva il sostegno Rispetto necessari all'interno del suo Paese a parte questa intervista Fox News
Cit sul New York Times ci sono ampi passaggi anche la versione on line
Della nella situazione in cui è avvenuta invece l'intervista con il quotidiano
Liberale diciamo new York Times con i giornali diverso i giornalisti che erano presenti
Alla Casa Bianca anche hanno visitato tra l'altro con le diverse ristrutturazioni già realizzate e in programma da parte del Presidente degli Stati Uniti per l'edificio
Ma anche hanno assistito a una telefonata che arrivata dal presidente colombiano oltre da parte di un giornalista proprio di Fox News le uniche due telefonate scrive il New York Times
Alle quali il presidente ha risposto nel corso dell'intervista ne ha ricevute molto ma ha risposto appunto a un giornalista
Di Fox News commentando colui il fatto che fosse intervistato in quel momento niente di meno che dal New York Times
E ha risposto anche con l'assistenza anche di Marco Rubio al presidente colombiano andiamo avanti veniamo alla politica interna parliamo della questione nella riforma della giustizia della separazione delle carriere del referendum
Clemente Mastella manifestato la sua intenzione di votare no Lanfranco Palazzolo ha chiesto un commento al senatore della lega Manfredi potenti
Ma allora mi ha stupito anzitutto perché le ragioni che lui adduce rispetto alla criticità della riforma non sussistono
Io ho detto anche in aula che questa è una riforma che completa un percorso storico che inizia nel mille novecentottantanove quando giudice pubblico ministero che sedevano su un unico bancone davanti ai a quelli che non erano semplici accusati erano cittadini che si erano fondamentalmente nel nella diciamo filosofia del processo inquisitorio cittadini che si erano ribellati all'ordine costituito e che prima di essere imputati erano fra virgolette ribelli o comunque cittadini non disciplinati e prima che condannati sostanzialmente si era in qualche modo sulla graticola davanti a una ma una sorta di plotone d'esecuzione in cui il Pubblico ministero sedeva accanto al giudice una filosofia del tutto diversa da quella successiva che vede un giudice estraneo al contenuto del fascicolo del dibattimento che si forma davanti a lui nei contraddittoriamente prima era un giudice istruttore e un pubblico ministero che sedeva a fianco del giudice in quanto prima di del mille novecentottantanove c'era l'esigenza di vedere lo Stato rispettato in tutte le sue chiamiamo deve fondamenta istituzionali prima che nella critica rispetto alla condotta per la quale si era processati quindi quelle di Mastella
Le reputo ecco delle osservazioni un po'fuori luogo forse avrebbe dovuto concentrarsi di più sull'importanza della riforma che abbiamo portato a termine
E che quella che lo poteva riguardare più direttamente della magistratura contabile visto che un amministratore che da molti anni si occupa di territorio ecco lì forse avrebbe trovato dei convincimenti per lui qui mi sembra che ecco le sue osservazioni siano ho fuori luogo il suo Collocamento di contrarietà a questa riformata mi pare fuori del tempo perché sì da una parte è vero come dice nulla che con questa riforma costituzionale non andiamo agli intervenire sui tempi e di trattazione degli affari noi andiamo a dare
Una collocazione definitiva istituzionalmente corretta e compatibile con la lettura della Costituzione a due figure che compongono diciamo il ruolo della magistratura che hanno perso quella
Identità originaria in funzione di due Diversi attività che svolgono nel compendio giurisdizionale
C'è un soggetto che promuove l'accusa e che non può avere nessun tipo di rapporto collegamento addirittura di comunione
In termini gestionali rispetto a quelle che sono le strutture attualmente esistenti ovvero il CSM che sopra intendo ne regolano il funzionamento di tutta la magistratura indistintamente quindi a che cosa andiamo a creare andiamo a creare due organismi rispettivamente per l'accusa e per la partita Alicante che renderanno palesi formalmente indipendenti le politiche gestionali delle due realtà con una terza
La corte diciamo una terza un terzo soggetto giurisdizionale che avrà funzioni di amministrare la diciamo giustizia interno alla magistratura
Così Manfredi potenti senatore della lega sulla separazione delle carriere sul referendum
Che si terrà quest'anno sono le nove e trenta minuti torno per un momento sulla figura del presidente della Colombia perché il Paese oggi apre proprio con un'intervista al presidente Gustavo Petro
Che aggiunge allora alcuni detta ieri molto importanti alla vicenda dell'aria americana sudamericana
Che in questo momento sotto la attenzioni di tutti
Dopo quanto avvenuto il tre gennaio scorso Gustavo Petro pensava questa settimana che da un momento all'altro una forza d'assalto potesse atterrare sul tetto della casa denari ignora scrive il Paese la residenza presidenziale colombiana
E arrivare fino al suo ufficio al palazzo non ha un bunker in cui correva a nascondersi come cercò di fare una settimana fa
Ma duro prima che lo cattura asse Rolo portassero su un elicottero che attraverso la notte di Caracas diretto verso gli Stati Uniti
Il Presidente la Colombia sessantacinque anni si sentiva in pericolo per le insinuazioni di Trump sul fatto che a Luís potesse succedere qualcosa di simile
Il repubblicano lo ha chiamato drogato Bullo narcotrafficante prestanome di Maduro lo ha incluso nella lista Clinton egli ha ritirato il visto
Petro intanto siti di dice si aggrappava al popolo come scudo di fronte all'esercito con la maggiore capacità di fuoco
Della storia e alla spada di Simón Bolívar custodita come una reliquia vicino a Luino ha telefonato ha cambiato tutto tetro e tran-tran hanno parlato mercoledì
Per un'ora e al termine si sono dichiarati soddisfatti della conversazione si sono salutati in modo amichevole con questo spirito Gustavo Petro arriva l'intervista giovedì a fine pomeriggio in una delle sale
Dina Dinho un assistente il sistema i capelli prima che si sieda sulla sedia un'altra gli porta collirio per gli occhi
Queste sono diciamo le prime battute dell'intervista che trovate sul sito di El Pais scorporiamo spagnolo
Che però viene ripresa anche dall'Ansa A-mei suoi contenuti principali
Trump avrebbe in sostanza congelato la minaccia mi ha detto che stavano preparando qualcosa in Colombia un'operazione militare ha riconosciuto
E il colloquio di reato durato circa un'ora abbassato i toni presidente sostiene che su alcuni dossier le distanze con Trump non sono ampie la maga posiziona mia posizione sul Venezuela non è molto distante da quella di Trump
E sul narcotraffico con non abbiamo nessuna distanza
Quindi
Spettro secondo il Paese abbassato i toni antimperialisti descrive il capo della Casa Bianca come una persona pragmatica fa quello che pensa come me assicura
Queste e sono alcune delle dichiarazioni che potete leggere sul sito del quotidiano spagnolo adesso parliamone sempre tornando alla politica interna del DDL sul consenso informato
Dopo il semaforo verde della Camera sul testo la Commissione giustizia del Senato avviato una riflessione attraverso alcune audizioni Lanfranco Palazzolo ha intervistato la presidente della commissione Giustizia la senatrice della lega Giulia Bongiorno
Per sottolineare che oggi il il disegno di legge sulla violenza sessuale è stato oggetto di approfondimento da parte da discussioni vari gruppi hanno dato delle indicazioni o come relatore ho fatto una mia prima proposta forse è questo l'elemento di maggior mobilità
Intanto al primo quesito se fare una marcia indietro Rispetto quanto fatto alla Camera cioè eliminare del tutto l'in sé l'inserimento del consenso nella fattispecie la mia risposta è no
La mia risposta è che il consenso deve essere un elemento della fattispecie è l'elemento più importante tuttavia credo che sia importante per evitare quelle che sono state considerate possibili strumentalizzazioni cioè evitare che questo consenso sia un concetto
Non in qualche modo
Ancorato nulla che non sia ancorato nulla io voglio introdurre la riconoscibilità consenso questa è una novità anche stata oggi da me illustrata e cioè io credo che il reato sussiste qualora ci non ci sia un consenso riconoscibile in base al contesto
Questa è la mia prima proposta l'ho sottoposto un po'a tutti la caratteristica è fare in modo che il consenso resti centrale ma evitare strumentalizzazioni perché dovesse riconoscibile dopodiché voglio diversificare diversificare
Le varie fattispecie di violenza cioè da un lato la violenza per costrizione per minaccia dall'altro la violenza per mancanza di consenso con sanzioni diverse e riempire di contenuto l'attenuante perché già prevista tutt'ora di fatti di minore gravità cioè stabilire quali sono questi fatti di minore gravità alla prossima settimana abbiamo un ulteriore riunione e quindi nell'ambito di questa riunione
Cercherò di capire se c'è un orientamento convergente su questi punti è possibile che io presenti un testo con con con questi elementi ai quali ho fatto cenno
Così la senatrice nel scusa una senatrice della lega Giulia Bongiorno
Torniamo a parlare del disegno di legge per il contrasto lamenti semiti Isma'incardinato in commissione Affari costituzionali del Senato il tredici gennaio
Si concluderanno le se audizioni già in programma non Franco Palazzolo ha intervistato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni
Diciamo che già c'erano presentati dei disegni di legge di cui anche uno nostro evita deriva firma la senatore Scalfarotto e sulla scorta di questi testi avevamo già iniziato il ciclo di audizioni
Poi nella pausa diciamo tra sospensione natalizia sono stati depositati ulteriori testi uno del senatore Gasparri un secondo vedervi io e quindi diciamo alla cronaca è stato portarli proprio il caso non dopo il caso Enron anche si è stato riportato insomma la cronaca e c'erano questi disegni di legge ma in verità allora con la commissione già ci stava lavorando da qualche tempo
Adesso cosa si deve fare sì per completare questo ciclo di audizioni
è lì faremo tutte il tredici gennaio perché erano già state calendarizzate e poi si deve procedere speditamente nell'esame di questo testo con lo Chievo auspicabile condiviso di arrivare inaugurava in tempo per il ventisette gennaio in maniera tale che quando sarà celebrata la giornata internazionale della memoria che appunto commemora
Tutte le vittime dell'Olocausto e condanna fermamente il genocidio ci sia una tangibile prova da parte nostra come Parlamento come Senato
E questa commemorazione non è semplicemente una emendare uno Lecce prima perché non credo combattere l'antisemitismo
Questa la senatrice Daphne Musolino d'Italia viva con Lanfranco Palazzolo adesso sentiamo davvero il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni crolla
Ci
L'emergenza
Si aggrava quindi non si può ignorare un fenomeno del genere perché come giustamente ha sottolineato proprio il senatore Del Rio cioè il tema dell'antisemitismo non riguarda soltanto gli ebrei riguarda la democrazia e quindi non li abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per contrastare questo gravissimo fenomeno la settimana prossima concluderemo le audizioni mancano ancora cinque o sei euro visioni
Dopodiché dovremmo stabilire se scegliere un testo base
Sul quale poi chiaramente tutti i senatori potranno presentare gli emendamenti che ritengono opportuni oppure nominare un comitato ristretto per
Riuscire se si spera a sintetizzare
Un testo sul quale ci sia il consenso di tutti questo lo dobbiamo verificare perché se non c'è un consenso unanime testo unificato non si può fare quindi è inutile perdere tempo
A ricercare
Un'intesa che
Magari io mi auguro che sia possibile una magari non lo è e a quel punto se l'intesa non fosse possibile conviene lavorare con un testo base scelto ovviamente la maggioranza sul quale però tutti poi potranno proporre loro emendamento
Così il senatore Balboni
Torniamo a parlare della commemorazione dei fatti di Acca Larentia da la nel Milan novecentosettantotto quando furono uccisi per mano di estremisti di sinistra due esponenti del fronte
Della gioventù polemiche sul raduno organizzato a Roma
Per il saluto romano dei presenti mentre quattro attivisti di Gioventù nazionale sono stati aggrediti nei pressi di un supermercato in via Tuscolana mentre ah fingevano manifesti e relativi alla commemorazione intanto sede della CGIL di Primavalle a Roma è stata avversario di alcuni colpi di arma da fuoco sul tema
Acca Larentia sulla situazione di tensione Lanfranco Palazzolo ha intervistato il senatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia
Purtroppo quest'anno la commemorazione oltre a quelle consuete polemiche a cui faceva riferimento sulle quali ovviamente con molto piacere
Siamo approfondire
Eccesso è stata turbata da un grave episodio che o anche eguagliato Ya intervento di fine seduta in aula nel quale punto volevo ricordare l'asse agile anzi a lanciare per l'ennesima volta facciamo ogni anno un messaggio di pacificazione affinché il dialogo tra le forze politiche non vada mai oltre i limiti della civiltà etrusca specifico proprio per Cai insegnamento da quello che accade agli anni di piombo che anche con la strage di Acca Larentia AN come di un culmine drammatico onorate vite innocenti stroncate ma ho dovuto come dire parlare anche di quello che era successo la sera precedente anniversari di quest'anno quarantottesimo anniversario nel quale c'è stato prima un salto di livello nel senso quattro ragazzi Gioventù nazionale che stavamo appunto dare e andai da affiggere dei manifesti
Perego e dare idea grazie Carenzi ha quindi impressi minimamente come mai attivi sono stati aggrediti selvaggiamente questo balletto da un buco incappucciato di circa una decina di persone che avevano bastoni avevano spranghe anche racconta di una grazie giudice nazionale nonché i coltelli e comunque hanno distrutto la macchina hanno mandato recarsi in ospedale uno anche con codice giallo quindi nell'ambito di suoni con una bastonata ricevuta addosso diciamo sul sulla nuca ecco è una cosa gravissima ma a mio avviso qualora l'associato anche a quella alle pallottole o sulla città sia le le pallottole io quando quando sentirlo lei sinceramente non avevo ancora visto questa notizia altrimenti avrei ovviamente
Citato anche questo episodio pallottole che ha denunciato la CGIL ricevute aspettarle ma io anche nell'intervento
Fatto storicamente appunto
Avevo sta noi diciamo differenti rare in particolar modo non noi che comunque ormai gli occhi
Conosce quella storia ma Renzi alla fine con i cannoni io conveniva se non in quegli anni ma negli anni successivi quelli anni ottanta in cui quegli echi siano un po'attenuati Cetto cessata poi un episodio voto di coordinare la un'altra vittima innocente ma è stato l'ultimo in seguito al quale si è interrotta anche una spirale di violenza dividendi che diciamo determina che poi determinava la logica del sangue chiama sangue appunto ha portato alla morte di tanti giovani avevo comunque ricordato che ci sono stati dei caduti anche di sinistra per noi sono tutti da e icone dai sono tutti dei moniti
Che anche a distanza di decenni biomasse
Ricordati sia perché sono giovani che sono morti per le loro idee che amava se non verrà mai succede non gente
I caduti a cadenza
Franco Francesco Stefano
Erano ragazzi del Fronte della gioventù che esso si spogliano lì fuori dalla sezione dissi chiaramente
Fratello due all'organizzazione Massimo è un movimento giovanile molto forte molto radicato che che che aveva degli ideali possono si possono niente condivide o meno nel mio caso nel nostro caso partiamo da quella storia
Ma ma comunque avevano dell'Italietta qui reali sono morti ma uguale si può dire per la ragazzi pranzo a Roberto Scialabba a altri che sono caduti negli anni settanta in particolar modo perché aveva le sinistre i responsabili alcuni casi presi anche quasi a caso
Così il senatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia adesso Peppe De Cristofaro di alleanza Verdi sinistra sempre senatore con l'intervista di Lanfranco Palazzolo
Sull'episodio di violenza non credo che si possa essere ambigui nerissimo ossa diciamo così dilungarsi lì tanto penso che vanno condannati sempre senza discussione da qualunque parte provengano
Lo dico anche perché portatore personalmente di una cultura politica profondamente non violente non credo che la violenza politica ma ovviamente espulsa diciamo così non bombardando categorie dibattito com'è del tutto evidente
Penso che non ci debbano essere ambiguità
Credo anche che in Italia ci sia da un po'di tempo a questa parte una polarizzazione naturalmente la polarizzazione molto acuta può non aiuta un clima più sereno
Però penso differentemente dalla Presidenza del Consiglio l'ho sentito io di parlare di pacificazione
Che rasserenare il clima andrebbe fatto innanzitutto a partire da chi detiene le principali il vede il comando vede in questi giorni circola sui social una locandina
Che i parlamentari di Fratelli d'Italia stanno condividendo più non posso nella quale locandina c'è scritto che la sinistra difende Hamas
Ma duro ecco ospitò se il livello del dibattito è questo naturalmente non voglio dire che ci sia una correlazione diretta tra la locandina in quello che può succedere
In una strada però è chiaro che se il dibattito acquisto oh naturalmente diventa più difficile chiedere tonni che possano essere maggiormente diciamo così compresi dentro un civile confronto democratico
Per e poi penso anche che questa pacificazione a cui alludeva presidente del consiglio non può essere svincolata
Da un punto che secondo me essenziale il rispetto della Costituzione italiana
E anche su questo invece mi sento di esprimere grandi dubbi e grandi perplessità rispetto a quello che sta facendo l'esecutivo in questi mesi tra l'altro la situazione specifica di Acca Larentia
Vorrei anche ricordare ma sono già passati diversi mesi da quando questa cosa è accaduta lei sa bene che nel nostro ordinamento il famoso saluto romano è considerato reato soltanto in alcune circostanze lucri Cassazione non spiegato
Viene considerato reato quando c'è un richiamo diretto alla ricostituzione del partito fascista invece non viene considerato un reato
Quando non si tratta semplicemente all'intento celebrativo come l'ora d'aria
Al confine molto abile perché non si capisce dove si ferma intento celebrativo e dove comincia invece l'intento di ricostruire il partito fascista o viceversa
E allora per evitare dubbi interpretativi in Commissione affari costituzionali e poi in Aula un annetto fa
Quando è stato presentato dal governo il decreto sicurezza che non vedo che introduce una infinità di nuovi reati
Io ho presentato un emendamento gruppo di Abs ha presentato un emendamento che proponeva di sciogliere questi gruppi di questi dubbi interpretativi e che chiedeva che il saluto romano diventasse reato a tutti gli effetti stranamente è stato bocciato
Così il senatore Peppe De Cristofaro torniamo alla quanto avvenuto negli Stati Uniti in Minnesota Minneapolis la l'uccisione di rame
Good trentasette anni da parte di un agente dell'Ice l'agenzia federale che si occupa di immigrazione durante un'operazione
Di controllo ha suscitato forti reazioni in tutto il paese si
Tacco di New York Zoran ma danni ha definito l'incidente un omicidio e ha criticato duramente i raid dell'Immigration and Customs forse mentre sarebbe appunto l'Ice
Definendoli crudeli disumani mandane ha dichiarato che queste operazioni non contribuiscono alla sicurezza pubblica ha ribadito le sue accuse direttamente al presidente Trump
L'incidente ha riaperto il dibattito sulla brutalità delle politiche di immigrazione sul ruolo delle forze federali tra l'altro in questo caso la vittima
Non era nemmeno un'immigrata
In seguito all'uccisione dire ne gode il governatore del Minnesota Tim Wars ha proclamato oggi nove gennaio giorno dell'unità i cittadini sono stati invitati a osservare un minuto di silenzio alle dieci del mattino
Per ricordare la vittima è per promuovere la solidarietà alla coesione comunitaria Wars anche lanciato un appello in difesa dei diritti civili dichiarando non permettete loro di invocare l'insurrezionale t'dopo le crescenti tensioni a Minneapolis il governatore ha autorizzato l'uso della Guardia Nazionale per coadiuvare la polizia locale
In risposta alle violente manifestazioni che sono spose in città
Tra l'altro nell'intervista che dà il Paese il presidente della Colombia Petro che è un ex guerrigliero che anche figura di spicco almeno fino a oggi nella critica alla politica statunitense sull'immigrazione ha definito questi raid dell'Ice come azioni disumane accusato l'agenzia di agire come Brigate naziste
Non solo perseguitano i latino americani per le strade ma uccidono anche cittadini statunitensi c'è stato un nuovo incidente a Portland
Con agenti federali
In Oregon dunque dove due persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco l'FBI ha avviato un'indagine sull'episodio le prime informazioni suggeriscono che gli agenti coinvolti
Appartengono alla US Customs Border Protection quindi non all'Agenzia federale Ice
Poi è stato identificato la gente coinvolto invece nell'omicidio di René Gutter si tratta di John Anton i rosso
Un agente scrivono le agenzie riportando media statunitensi
Con dieci anni di esperienza nel team di risposta speciale per le operazioni di deportazione rosso residente a Minneapolis era già stato coinvolto in episodio simile a Bloomington
Sempre in Minnesota nel due mila venticinque le autorità federali non hanno ancora diffuso ufficialmente il suo nome ma l'identificazione è stata confermata da documenti giudiziari da New York a Los Angeles la gente scende in piazza contro le politiche dell'Ice in risposta all'uccisione di rene gode da parte della gente
Se le persone sono scese in piazza per esprimere la loro indignazione contro le politiche di immigrazione adottate
Dal governo federale e le proteste sono scoppiate quasi immediatamente a Minneapolis e si sono estese fino davanti a un edificio federale vicino Dario porto di Twin Cities s'manifestazioni si possono poi diffusi a New York Filadelfia Chicago Los Angeles San Diego e nella Bay aerea di San Francisco la polizia locale e la Guardia nazionale sono state mobilitate per mantenere l'ordine
Noi sentiamo su questa vicenda un'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore del Partito Democratico Antonioni cita
Ma allora ci sono dei segnali preoccupanti ormai da da diverso tempo rivolti sia diciamo
A a a immigrati nel modo in cui anche nell'applicazione delle leggi che gli Stati Uniti hanno deciso di adottare
Abbiamo visto le modalità con le quali anch'procedure di espulsione vengono realizzate c'è dal punto di vista culturale una caccia all'uomo che o i in parte Sparta come dire
Modificata da parte dell'amministrazione inciampa nel senso che ci sono due linee uno disco pagando tra e l'altra invece gli effettivi numeri di espulsione perché Trump si resoconto senza la parte sostanziale dei migranti l'americano malati ma quello che è successo a Minneapolis
Il quale abbiamo delle testimonianze video
E gravissimo perché qui non siamo neanche nei confronti di ogni incidente
Il giustificabile ma dovuto per esempio ad una pressione nei confronti la persona fermata che non respira tanto per citare degli altri casi no
Non siamo di fronte ad una situazione nella quale c'è stato un abuso in quanto tu share esso di un di un comportamento che poi ha prodotto un risultato non voluto quarta il video si vede molto chiaramente e cioè nel poliziotto che spara all'altezza diciamo così diviso ad una donna che sta andando via con una automobile
Se il concetto era quello di un po'ciò che si poteva fare quello di fermare la fuga di questa persona per arrestarla come conosciamo tutti da molti film e sufficiente separare la vicinanza alle gomme alle gomme diciamo la macchina si ferma peraltro da quello che vediamo delle immagini si trattava di una strada molto elevata quindi è anche difficile una fuga diciamo senza incidenti ad alta velocità
Per cui vedremo quelle che sono le ricostruzioni infatti sembra emergere che questa non americana forse una attivista debba svolgere un'azione come dire di contrasto
E questo è ancora più grave perché stiamo diciamo si è sparato ad una persona che non stava realizzando come si sta tentando di accreditare o questa è una dichiarazione di chiamare se non si è sparato ucciso ad una persona sangue freddo
Perché quella persona stava commettendo qualcosa che minacciava la salute l'incolumità degli agenti perché era una persona che stava andando via quindi si è e sparati dieci sparato direttamente ad una persona in modo freddo per ucciderla questo che cosa significa
Significa che non siamo soltanto di fronte ad un errore deprecabile condannabile e ingiustificabile
Di una persona addetta alla sicurezza
Siamo di fronte ad un mandato che viene data a queste persone che non possiamo dire carta bianca una carta bianca una licenza totale
Senza limiti senza grazie le proteste che ci sono in molte parte degli Stati Uniti si riferiscono esattamente a questo
Questo un passaggio dell'intervista ad Antonioni cita senatore del Partito democratico hanno l'ultimo non non meno importante argomento di questo notiziario alla situazione in Ucraina
Ci sono stati pesanti raid russi notturni a Kiev per il momento il bilancio è di quattro morti e ventiquattro feriti sono stati presi di mira edifici residenziali il sindaco della Capitale Vitali Klitschko
Ha riferito su telegramma che questo il bilancio delle vittime mentre la Russa effettuato bombardamenti sulla Biasca alla sull'Ucraina nella notte duecentoquarantadue droni e trentasei e missili
Nel secondo quello che riferiscono le agenzie la Russia afferma di aver utilizzato un missile balistico a raggio intermedio il così detto ore Nick contro la Regione di Leopoli un attacco di questo tipo
Vicino al confine con l'Unione europea e la NATO rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo un banco di prova per la comunità transatlantica
Chiediamo risposte forti alle azioni sconsiderate della Russia stiamo informando
Gli Stati Uniti partner europei e tutti i paesi e le organizzazioni internazionali sui dettagli di questo pericoloso attacco attraverso i canali diplomatici così il ministro Ucraino degli esteri Andriy
Sibilia è assurdo che la Russia cerchi di giustificare questo attacco con il falso attacco alla residenza di Putin
Nella notte sono state colpite anche infrastrutture e critiche in Ucraina questa è sempre fonte di chi è fra questa notizia
E appunto il presidente Zaleski chiede una reazione a questo tipo di attacco dopo i raid Russo il presidente ha sollecitato una chiara reazione del mondo chiedendo soprattutto agli Stati Uniti intensificare il loro impegno per fermare la Russia deve sentire deve ricevere segnali chiari che è suo dovere concentrarsi sulla diplomazia e subire le conseguenze ogni volta che si concentra nuovamente su omicidi e distruzione delle infrastrutture Trump
Da parte sua ha dichiarato di essere pronto a impegnarsi per la difesa dell'Ucraina ma solo in caso di una nuova invasione da parte della Russia questo ha dichiarato nella intervista che citavamo
In apertura di notiziario New York Times ha ribadito che gli Stati Uniti avranno un ruolo secondario rispetto agli alleati europei ma anche sottolineato la sua convinzione che Putin voglia trovare una soluzione diplomatica alla guerra
Adesso andiamo ad ascoltare scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini
Un giorno e benvenuti alla rubrica a scegliere il futuro
Un grande augurio a tutte a tutti per un anno finisce un anno che però si è aperto all'insegna delle tensioni internazionali con l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela
Il la guerra in Ucraina che continua conflitti in altre parti del mondo quindi un anno che non si è aperto sotto i migliori auspici
Quello che abbiamo capito in queste settimane anche in questa settimana e che nel futuro del mondo come viene visto dall'amministrazione
Trump ci sono due parole assenti la prima è cooperazione la seconda è controllo
Nel
L'ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti di questa settimana è stato annunciata l'uscita da sessanta sei organizzazioni internazionali degli Stati Uniti
Anche le Commissioni regionali dell'homo
In Asia e Pacifico in America Latina nel Medio Oriente sono cadute sotto la mannaia dell'amministrazione Trump così come molte altre organizzazioni internazionali
Che hanno finalità diverse tutte orientate però alla custodia della pace alla cooperazione economica sociale
Ambientale e così via
Con l'uscita
Degli Stati Uniti da questi organismi
Si completa il quadro del ritiro del degli USA dalla cooperazione internazionale che era già stata annunciata nel primo giorno di amministrazione con l'uscita
Da all'Accordo di Parigi
E che sul cambiamento climatico dall'UNESCO
è un segnale molto forte molto brutto anche perché queste organizzazioni lo dico per esperienza personale possono certamente essere migliorate dal punto di vista dell'efficienza ma sono uno strumento indispensabile
Per far lavorare insieme i Paesi per diffondere buone pratiche per costruire consensi e abbiamo molto bisogno di consensi in un mondo così Complesso come quello in cui siamo immersi
Il secondo
Atto che è avvenuto questa settimana e il voto del senato americano che ha dato uno stop all'amministrazione Tramper in particolare al presidente Trump
Che è intervenuto in Venezuela senza una ballo di questa azione da parte del Congresso e e il congresso in particolare il Senato ha risposto dicendo che non è possibile
Fare ulteriori azioni senza il coinvolgimento appunto dei delle Camere
La risposta di Trump pressata che metterà il veto su questa iniziativa parlamentare americana che tra l'altro ha visto alcuni senatori repubblicani votare insieme ai democratici
Al di là del fatto che abbastanza curioso che sistema costituzionale americano consenta al presidente di porre un veto a una decisione del Parlamento sui suoi poteri di nuovo è evidente che c'è una frattura anche interna tra le diverse anime democratiche del paese
E questo non è un bene né per gli Stati Uniti
Che sono alle prese anche con forti tensioni di piazza in queste ore a causa dell'uccisione
Di una donna
Da parte delle forze che combattono l'immigrazione la cosiddetta Ice
Ma neanche per il resto del mondo perché abbiamo bisogno di Stati Uniti che non solo rispettino le regole internazionali ma che rispettino anche i processi democratici interni insomma cooperazione controllo sono due parole chiave per affrontare la complessità del mondo per risolvere i grandi problemi che abbiamo davanti e da questo punto di vista l'Europa dovrebbe dare un segnale molto forte che purtroppo stenta a venire
Di un approccio radicalmente diverso ai pro
Premi di cooperazione non solo in campo militare come sembra stia avanzando sul base delle proposte dei volenterosi ma anche della Commissione europea ma anche sugli altri fronti i fronti della democrazia interna i fronti della lotta al cambiamento climatico
Del rilancio della produttività e dell'innovazione del nostro continente
Insomma siamo certamente preoccupati di quello che accade nel resto del mondo ma questo non dovrebbe farci distrarre
Dal tentare di costruire il futuro come noi lo vogliamo come noi lo vorremmo che questo si applica ovviamente anche al caso italiano ma su questo torneremo prossimamente
Grazie e buona giornata a tutte
Dieci e quattro minuti così il professore Rico Giovannini con la rubrica scegliere il futuro io vi ricordo oggi l'appuntamento alle undici personale adegui Laura dei gruppi parlamentari della Camera la conferenza stampa
Di Giorgia Meloni presidente del consiglio invece martedì tredici gennaio alle dodici il ministro degli Esteri renderà comunicazioni sui tragici fatti accaduti in Svizzera è un informativa sul Venezuela a palazzo
Madama rispetto a questi ultimi infatti vi ricordo infatti Karan oggi il lutto nazionale in in Svizzera
Per i quaranta morti centosedici feriti
Le autorità federali le chiese svizzere hanno invitato il pubblico a osservare un minuto di silenzio alle ore quattordici circa alle indagini oggi esce un'intervista che viene pubblicata dal Sole ventiquattro Ore all'ex procuratrice federale della Confederazione elvetica rosa K che dice in sostanza
Le indagini sono partite in maniera soft tante conferenze stampa pochi atti tempestivi nessun arresto nessun sequestro di atti eppure c'erano i presupposti che sono identici a quelli del Codice dei codici italiani nel Codice di procedura penale italiano in particolare e dunque il pericolo di inquinamento delle prove sicuramente
O comunque in pericolo di fuga potevano portare almeno alla richiesta di di un arresto e poi la sottoposizione appunto al giudice della possibilità
E di convalidare lo questo arresto per coloro che sono
Indagati dice anche rispetto alle ipotesi di reato certo che esiste il dolo eventuale con gli elementi che sono emersi opere aperto l'indagine per reati intenzionali così
L'intervista che trova trovate sul Sole ventiquattro Ore
è cominciato invece l'interrogatorio sotto scorta della polizia dei titolari del bar del bar sapete che sono accusati di omicidio colposo
I due gestori
Ne sono arrivati i coniugi Sciacca successi Kamo retti sono arrivati poco prima delle otto all'ufficio centrale del Pubblico ministero del Vallese come ha riferito la radio televisione Svizzera oggi
Una cerimonia funebre nella valle del Rodano a Martigny non lontano dalla località sciistica oggetto della tragedia che ha iniziato quest'anno chiudiamo qui questo notiziario sono le dieci e sette minuti ringrazio Alessandro Teodori ci ritroviamo indiretta alle undici con la conferenza stampa della Presidente Meloni
