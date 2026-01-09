09 GEN 2026

Collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'accordo di libero scambio tra UE e Mercosur

COLLEGAMENTO | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 09:04 Durata: 5 min 59 sec
A cura di Fabio Arena e Carmine Corvino
Registrazione audio di "Collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'accordo di libero scambio tra UE e Mercosur", registrato venerdì 9 gennaio 2026 alle 09:04.

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

Tra gli argomenti discussi: Acciaio, Accordi Internazionali, Agricoltura, America Latina, Amministrazione, Commercio, Commissione Ue, Economia, Esportazione, Esteri, Europa, Francia, Geopolitica, Governo, Importazione, India, Informazione, Italia, Macron, Meloni, Mercato, Mercosur, Politica, Protezionismo, Unione Europea, Usa, Venezuela.

La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.

Sì buongiorno a voi oggi è il giorno della conta per i governi dell'unione europea sull'accordo di libero scambio con il Mercosur
Brasile Argentina Paraguay Uruguay il più grande accordo di libero scambio che l'Unione Europea ricercato per oltre venticinque anni siamo al ventiseiesimo hanno già concluso due volte ma fallito una prima volta causa dell'opposizione di diversi Paesi e in particolare di quelli che sostengono la lobby agricola il rischio era era che del Mercosur facesse la stessa fine anche in questa occasione
Ma oggi ci si attende un via libera grazie all'Italia cambio di imposizione rispetto allo scorso dicembre del presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Dopo aver ricevuto alcune ultime concessioni da parte della commissione di Ursula fondarla Jenna per di agricoltori concessioni che invece non sono bastate alla Francia di Emmanuel macro per sostenere questo accordò ieri ci sono state manifestazioni degli agricoltori a Parigi e in diverse parti del Paese ancora oggi sono in corso e in serata ma trovo annunciato che la Francia voterà contro l'accordo di libero scambio malgrado i progressi incontestabili realizzati dopo le concessioni della commissione
Occorre constatare un rifiuto politico unanime dell'accordo ha detto mancano che dunque si troverà per la prima volta dall'inizio del suo mandato un messo in minoranza dentro
L'unione europea
Come si svolgerà la giornata di oggi la riunione degli ambasciatori dei ventisette Stati membri prevista per questa mattina la discussione sul Mercosur dovrebbe iniziare alle undici
Prima di ambasciatori dovranno affrontare un'ultima richiesta che è stata presentata dal governo italiano cioè abbassare le soglie delle cosiddette clausole di salvaguardia quelle che prevedono di poter bloccare le importazioni del Mercosur attualmente in caso di aumento improvviso di queste importazioni dell'otto per cento il Parlamento europeo aveva chiesto il cinque per cento l'Italia
Chiesto nuovamente di riconsiderare l'accordo che era stato raggiunto all'otto per scendere al cinque per cento Italia che con dunque tutti qui a Brussel sia si aspettano voti a favore a prescindere da da questa soglie sulle clausole di salvaguardia dopodiché inizierà una procedura è scritta per approvare l'autorizzazione Ursula von der Lionel per firmare l'accordo di libero scambio
Una data era stata messa in calendario il dodici gennaio per una firma in Paraguay
Occorrerà vedere se i tempi saranno rispettati su questo punto la commissione ieri ha ribadito le ragioni
Per cui è urgente firmare con il Mercosur riteniamo che sia un accordo essenziale dal punto di vista economico politico strategico e diplomatico per l'Unione Europea tradotto
Dall'arrivo di Donal Trump dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca l'Unione europea ha bisogno di una strategia di diversificazione commerciale
La dottrina d'orrore un intervento in Venezuela rendono in qualche modo ancora più urgente raccordo con il Mercosur per affermare i legami con Brasile Argentina Paraguay e Uruguay strategia di diversificazione commerciale che prosegue
Oggi a Brussel il ministro del Commercio indiano o la commissione sta negoziando un accordo di libero scambio anche con l'India e ci si aspetta un'accelerazione possibile che questi questi negoziati
Si concludano in modo molto rapido ci sono due problemi da parte indiana la richiesta di ridurre i dazi sull'acciaio che l'Unione Europea ha appena portato il cinquanta per cento per i paesi terzi
C'è anche un contenzioso che riguarda l'agricoltura anche se e meno politicamente tossico rispetto a quello con il nel consumo urrà ma questa accelerazione potrebbe portare a la conclusione dell'accordo di libero scambio con il Mercosur alla fine di gennaio Narendra modi premier indiano ha invitato Ursula von der Lian il ventinove gennaio a Nuova Delhi sarebbe un successo significativo per la commissione quello di firmare Inner Cossu vorrei concludere raccordo commerciale con l'India
Una grande regione dell'America Latina e quella che rimane la più popolosa democrazia al mondo per ore tutto sono le domande ti restituisco la linea

