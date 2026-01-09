09 GEN 2026
rubriche

Dei diritti e delle pene - Conversazione settimanale con Elisabetta Zamparutti

RUBRICA | di Giovanna Reanda - RADIO - 11:00 Durata: 28 min 14 sec
A cura di Fabio Arena e Carmine Corvino
Player
Intervento di Sergio D'Elia all'XI Congresso di Nessuno tocchi Caino - Spes contra spem.

Puntata di "Dei diritti e delle pene - Conversazione settimanale con Elisabetta Zamparutti" di venerdì 9 gennaio 2026 , condotta da Giovanna Reanda che in questa puntata ha ospitato Elisabetta Zamparutti (componente Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa per conto dell'Italia), Sergio D'Elia (segretario di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem).

Tra gli argomenti discussi: Alemanno, Amministrazione, Associazioni, Autofinanziamento, Carcere, Costituzione, Cpt, Cultura, Diritti Civili, Diritto, Discriminazione, Ergastolo, Giustizia, Informazione, Infrastrutture, Iscrizioni, Magistratura, Minori, Moro, Pannella, Partito Radicale Nonviolento, Pena Di Morte, Penale, Politica, Riforme, Schiavitu', Separazione Delle Carriere, Tortura, Trapani.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Sergio D'Elia

    segretario di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem

    Elisabetta Zamparutti

    componente Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa per conto dell'Italia

    11:00 Durata: 28 min 14 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ben trovati ha dei diritti e delle pene bentrovati Elisabetta Zamparutti membro per conto dell'Italia del comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa
E tesoriera di Nessuno tocchi Caino sparse contrasta Emma
Allora Elisabetta non ci sono novità dal CPT e quindi direi di andare ad ascoltare insieme
L'intervento del segretario di Nessuno tocchi Caino a Sergio D'Elia al congresso l'undicesimo Nessuno tocchi Caino che si è attenuto a dicembre buon ascolto
Allora la parola all'ex segretario di Nessuno tocchi lei Sergio D'Elia grazie
Allora
Sono previsti molti interventi dobbiamo andare spediti direi a tambur battente ma già all'esordio di questo nostro congresso con questo dialogo che c'è stato con il capo dalla giustizia minorile
è stato come dire
Il buon giorno mi si vede dal mattino pur nelle posizioni
Che ci distinguono non ci oppongono ci visti
Fatto bene Rita ricordare Trapani
Trapani
La sezione isolamento si chiama la sezione blu
Non è il blu del mare non è il blu del cielo
è una contraddizione quel blu
Con la realtà mortifero se idea di quel l'uomo
Lo abbiamo visitato più volte l'ultima volta è stato un anno fa un anno e mezzo fa c'erano delegazione
Davvero numerosa Dinoi di Nessuno tocchi Caino della camera penale di Marsala
Ricorderemo dopo in un momento che vorrei fosse solenne
Una avvocato straordinario che ci ha lasciato dieci quindici giorni ma lo faremo
Francesca Pusteria presidente di quella camera penale
E per la prima volta in quel carcere
Con noi dei magistrati affare la visita
E adesso volete l'emblema di quello che noi siamo dell'insieme che ci siamo siamo per la separazione delle carriere d'accordo ma in quel luogo ci siamo uniti non ci siamo separati con il Pubblico ministero con il giudice del del dibattimento con
Entriamo in quella sezione che come le sezioni solamente si trova la parte più intima più bassa più buia meno reato ha più fredda del carcere
E l'annuncio di quello che avremmo visto all'ultima cella era un rivolo di Pisciotta che scorreva in tutta
La sezione
E l'odore che ha
Nei quelli che stiamo i bisogni umani si manifesta insieme a quella
Una persona
Lunga
Appollaiata su un
Su un tavolo di quelli di ferro delle sezione isolamento che sono non mobili ma sono attaccati avvenuto
Scuoteva la testa
Non parlava
C'era un nome scritto sulla la targhetta con sulla sullo stipite accanto cioè lo chiamo non rispondo Chianti non ci sto
Pubblico ministero
Sì Pubblico ministero che ci accompagna legge quel nome
Dice Marco Mei io questo lo stop processando
Io in aula sostengo il processo l'accusa nei confronti di questa persona
Di tutta evidenza
Incapace non solo di intendere in quale condizione si forma se non addirittura in un processo
Di intendere l'accusa che gli viene mossa per dirvi che poi quel pubblico ministero credo che abbia operato se andare andato a parlare con il dirigente sanitario e credo che abbia sollevato nel processo la questione della legittimità
Di un'accusa nei confronti di di una persona che non capisce costretti all'accusa cosa
Adesso
Io ringrazio qui la presenza di giovani studenti
Di quel professore che non ha fatto mai mancare
Lo posso dire perché lui non c'è l'ho detto durante un seminario che abbiamo fatto ce lo ha detto vi invito a una mia lezione stato quando è stato venti giorni fa un mese fa
Alla
Alla né si fa così alla Statale
Di di Milano
E ogni congresso Lugli fa venire da noi come formazione della loro del nei loro studi i suoi studenti un po'
Per questo dico lo dico qui lui non c'è perché di non so se arrossito non so c'era un'area una luce un po'
Così di quelle artificiali
Però ferma come Aldo Moro
Aldo Moro portava i suoi studenti li metteremo su un pulmino proposito di Aldo Moro ed ex presidente Sangermano di oggi
Ricordo che lui ha fatto
No la maledizione lui che voleva qualcosa di meglio del diritto penale e del carcere quello cercava e portava i suoi studenti in carcere prima del di Casey sostenessero le sane
Di
Diritto penale
E che poi in una prigione del popolo viene condannato a morte
No
Da chi da quelli che lui voleva salvare della pena di morte dall'ergastolo
Costerà trecento
Grazie a voi che siete presenti studenti professor Galliani che oggi non può essere qui giustificatissime però lo volevo
Lo volevo ricorda bene la sezione blu che poi hanno chiuso perché su questo abbiamo scritto una pagina sull'Unità che ci ospita
Ogni settimana
Che ogni settimana con due articoli ma mi aveva dedicato una pagina Piero Sansonetti che ringrazio
E qualcuno deve aver letto
E ha chiuso quella sezioni ma quella sezione l'emblema il simbolo la come dire la parte per il tutto e la sineddoche si dice non a parte per il tutto di una realtà che quella carceraria
Poi arrivo alle mie conclusioni
Non vi obbligano accettare le mie conclusioni che vanno nel senso in cui ho detto all'inizio Sangermano
Tu
Io apponi all'idea di un superamento non dico del candeline nel carcere anche nel carcere minorile io invece ero sono
E spiego perché siamo arrivati al punto di dover fare quel passaggio
Dell'abolizione
Nel calcio maligni nella sezione blu di
Trapani uno vero vuole conoscere il carcere cos'è il carcere con sé l'etimologia di quel termine aramaico Carcare sotterrare tumulare questa è la realtà
Il cimitero dei vivi di cui parlava Filippo Turati
Agli inizi del Novecento mille novecentoquattro in un memorabile intervento alla
Posso avere un libro di Nessuno tocchi Caino di quest'anno non giudicare mi serve fa un po'
Il cimitero dei vivi
E noi a esigere l'esecuzione della pena
Nel cimitero dei vivi
Nel luogo dove la perdita non solo della
Libertà mancherà in quelli che sono i valori fondamentali umani universali
Financo della vita queste nella realtà di quel carcere
E noi a difenderlo e noi a dire
La bestemmia della rieducazione in un posto che come per il Super sua natura e contrario a qualsiasi forma di di rieducazione
E noi a dire abbia rivendicare che il carcere bisogna portare bisogna portare la costituzione in carcere bisogna portare il diritto in carcere io dico valido e dico volete cancellare la Costituzione volete cancellare il diritto questa che volete fare l'unico modo per
Liberare la che la
La Costituzione per liberare affermare il diritto e uscire non come quelli di Voltaire Tolstoj Dostoevskij e quant'altri hanno detto se vuoi conoscere la civiltà di un Paese entra nelle carceri
No io dico se vuoi conoscere affermare non solo cittadina il nostro essere umani bisogna uscire da quel sistema bisogna uscire
Il corto circuito di San Vittore il crollo del tetto della rotonda di Regina Coeli
Sono fatti simbolicamente ma plasticamente decisivi è un sistema che se non lo chiudiamo noi ci pensò lui stesso a chiudersi da solo crollano
Questo è la realtà del c'è un sistema che hanno che cosa
è come se
Noi oggi rivendica Assimoco
Faccio salti di secoli
La legittimità l'utilità alla necessità
E complimenti per l'esibizione
Della schiavitù
è come se noi oggi di vendicarsi mo'l'utilità che era utile funzionava della tortura e come se noi rivendica assicura getti all'unità della pena di morte è ucciso deve essere ucciso
No non merita quest'anno hanno ripreso a me a a Amman bassa
Non sono al livello dell'Iran Duemila esecuzione imita interni di rapporto lo popolazioni più della Cina crederci
Ma
In c'è il nuovo Presidente che dice pena di morte contro ogni cosa che succede pena di morte per
Infatti sono aumentate esecuzione
E come se rivendica la legittimità della pena della pena fino alla morte dell'ergastolo
Quello che io dico
E di questo sono qua
Grazie in carcere
Tutte le sezioni solamente si assomiglino alla sezione blu
No blasfemia nei confronti
Dei colori pastello la sezione blu dato il nome tanto a quella a quella realtà
Quando accadere
Un istituto un mezzo uno strumento
Non è giustificato dal fine ma distrugge il fine per cui è stato usato è stato inventato
E la maledizione
Del
Dei mezzi che prefigurano di Fini
E quindi quei mezzi se i figli sono traditi
Vanno
Tolti di mezzo sono deferimenti fanno male andrà a maneggiare bisogna liberarsi
E quando arriva un tempo un momento in cui umiliante
Inumano e degradante non è solo lo Stato del detenuto di le condizioni di vita di detenzione
Ma è umiliante inumano e degradante anche delle condizioni di lavoro del tutore dello stato del servitore dello Stato del De tenente
Quando la schiavitù è intollerabile non solo per lo schiavo ma anche per lo schiavista quando la tortura intollerabile non solo per il torturato ma per il torturatore la pena di morte intollerabile non solo per il
Il condannato al braccio dalla morte ma anche per il
La guardia del braccio della morte quando il manicomio intollerabile non solo per i taxi
Ma anche per gli psichiatri
La storia di quell'istituto e finita
Quando il carcere intollerabile non solo per i detenuti ma anche per idee pendenti
Vuol dire quella storia è finita tant'è che crollano le sezioni ci sono il corto nel quale il corto circuito di San Vito
Tra il mezzo al fine questo il corto circuito
Tra il mezzo il film
Si pensa che con San Vittore si afferma il fine nobile dell'ordine e della sicurezza sociale
San Vittore stesso come struttura si ribella dice no va in corto circuito no io non riesco assicurare
La nobiltà di questo film
E quindi chiudo ad Obama questa è la storia
Il libro di quest'anno
è un libero
Che non solo va diffuso balletto va presentato va fatto circolare le biblioteche certo
Io non lo so forse va messo qualcosa al MoMA di New York quelle le museo di arte moderna più prestigio di Guggenheim e non so di temi di voi questo
Di grafica zero tale di
Vito Rosanna Polistena
Sono avete ricevuto
Perché spogliato le pagine
A proposito cascata quella di Aldo Moro
Quella di ieri Angela Davis
Quella de
Ecco
Maria Teresa Dinacci
I primi mesi si era sentito paralizzato
E invisibili fili tenaci lo tenevano inchiodato la brindisina della suocera quel rottame che al pari di un sudario
Conservava l'impronta alle forme del passaggio di altri corpi
Era stato il suo unico principio di realtà mano a mano si era identificato con esso
E aveva sentito il cigolio del proprio corpo simile a quello delle
Aveva pensato di essere divenuto divenuto differenti
L'uomo del latte
Il detenuto la persona detenuta che diventa cosa diventati di teatro diventa branda diventa carcere diventa sbarre
Diventa mezzo di esecuzione della pena quando l'uomo la cui finalità costituzionale dovrebbe essere la sua riabilitazione la sua l'educazione diventa invece il carcere il contrario del raggio di abitazione eccetera
è finita la storia del carcere e ora di liberarsi di questo ferro vecchio della storia come ci siamo liberati dalla schiavitù delle dei manicomi della tortura e della e della pena di morte
Questo è
Lo dico ai giuristi che studiano
Certo diritto penale
Pensate all'ombra ma anche pensate a qualcosa di meglio del diritto penale
E Davide Galliani credo che vi sia sia su questa su questa
Su questa strada
Chiudo
Ma se pensiamo insomma abbiamo fatto i congressi Nessuno tocchi Caino moratoria universale delle esecuzioni capitali poi abbiamo fatto spesso contrasta M poi abbiamo fatto la fine della pena ora non giudicare ma attenzione che
Evoluzione bellissima straordinaria
Che elevazione della coscienza nostro essere Nessuno tocchi Caino radicali transnazionalità spartiti qui vive il partito radicale in questa sede in questo congresso
Che storia straordinaria che è stato un processo è stato un processo lineare no non è stato né un processo lineare Nervo circolare è stato ospite
Non si è più non siamo mai ritornati allo stesso punto con questa sequenza di titoli del nostro e sempre guadagnato un livello superiore con una spirale cos'è questa e quello dell'elevazione della coscienza
Questa è la nostra storia derivazione della coscienza
E a quelli che dicono va bene
è una visione
è un'utopia
Cosa diversa sulla missione
Sì sono visionario
Ma al modo di Antoine de Saint-Exupéry
Nel suo aforisma la nave
Alcuni dicono che è tratto dal Piccolo Principe oppure un aforisma asset
La NATO
Cosa dice
Se vuoi costruire una nave
Non
Convocare gente
Non chiamare
Falegnami non portato apportate non portate Boscagli boscaioli non portate dentro per costruire Anna non affidate compiti ruoli tu fai queste opere divisione del lavoro visione del tu
Dice
Fate fai sentire la nostra regia
Infinito immenso
Fai
Va bene balenare fa immaginare la visione dell'infinito permanente
Se tu questa visione la trasmette
Accorre raggelante verranno
Non male il bisogno di affidare compiti verranno e popoleranno il costume hanno quella male
Ho e la nostra storia
Di Nessuno tocchi Caino l'anno prossimo sarà il decennale abbiamo celebrato un anno fa quello di Mariateresa Di lascia la fondatrice l'anno prossimo Guido De Marco Pannella
Decennale di Marco Pannella
Calendario che riceverete quest'anno iscritti è dedicato a Marco Pannella
Alle sue indagini alla sua storia le sue frasi Marco Pannella
Non voglio polemizzare dico semplicemente che
Inaugureremo l'anno prossimo con una nuova sede di Nessuno tocchi Caino
Sala in via della panetteria già appresa il contratto già fatto nella strada in di Marco quando di fronte alla casa di Marco Pannella
Indiane della panetteria
Pannella Kia
Da quel forno detesta su quanti ne ha sfornati di affamati nel mondo
Dalla sua fonte quanti ne ha dissestati di assetati
Nel mondo
Sarà anche un po'non solo simbolicamente Momodu per celebrare una filosofia una verità di cui lui era convinto
Era di Aldo Capitini e quella della compresenza saremo talmente salumi talmente compresenza compresenti che si può affacciare
Dalla finestra della sua e vedere no voi
Noi che cerchiamo cerchiamo non riusciremmo forse ma cerchiamo
Di trarre aspirazione da quella fonte viale inventarci quel pare ci chiamiamo compagni perché
Sì dividiamo il pane condivisi
Sì cum Panis camerata
Tosca essa
Ce li metteremo di quello
Gli ho chiesto proposto Massimo Arlecchino di sedersi qui con noi
è un modo per ricordare un'opera straordinaria che stanno facendo in un carcere
Un po'come la facevano quei carcerati che poi scrissero il Manifesto di Ventotene l'Acoustic
In prigioni cioè facendo un opera
Sì lontano da noi
Non lo condividiamo molte nell'Impero e lì a fare della sua convivente di necessità virtù
E la virtù che consiste nel far conoscere quello che accade
Gianni Alemanno sì Gianni Alemanno
Fabio Falco l'opera che stanno compiendo da quelle carcere da quelli
Gianni Alemanno è stato un nostro iscritto Borda quanto a venti venticinque anni con Pannella con lui a fare il Nessuno tocchi Saddam Nessuno tocchi Tareq Aziz
Luis sindaco di Roma
Che aprì il Campidoglio con questo la piazza del Campidoglio questo media
Banner nessuno tocchi Titta rinchiusi credo fatto di Oliviero Toscani ricorderemo anche Oliviero più
Non ci siamo mai persi
Devo dire che un po'ci siamo persi uno due anni non so se per colpa del coniglio se per colpa non so di chi i
Ma qui non siamo qui a stabilire forte
Ma
Con Gianni ci siamo ritrovati Maionchi giusto ci troviamo in carcere
Nella macchina tale che cosa sempre il carcere a vita da carcere a carcere Pannella
Non distrarsi mai un attimo dal carcere ma perché se ci viste a mutarsi sitosterolo alla giustizia
Se ciclista vediamo dove giustizia sia di siamo dalla dallo Stato di diritto se ci disse a me dello Stato di tre sinistre amo dalla democrazia dai valori dai diritti umani universali ci occupiamo di carcere preoccuparci del mondo delle democrazie dei confini fra un po'il passo
Sono il peccato originale i confini le sovranità nazionali assolute di tutte le guerre il tutto quello che so il suggello del nostro mondo abbiamo scritto con Robert durante una cosa su questo ma sappiamo una mini sessione fra un po'
Sul periodo contro di essere stato davvero molto molto lungo
Dire che non davvero più di ascolterò
Federico ascolterò anche te e tu sei una persona straordinaria generosa
Io ti ringrazio Federico Canziani
Sei un cardiologo
Il nostro cuore ne ha bisogno per come viviamo
E come viviamo
Per esempio oggi stamattina alle nove sono siamo andati Elisabetta stampare questo qui ma perché l'avete stampato stamattina stampato una settimana
Perché il Corriere non è arrivato
E non sono arrivati i libri e non sono arrivati Baggio per entrare però siamo arrivati noi ci siete voi e Nieri pidiellini e baci siete voi
E dopo l'intervento del segretario ordini non sono sciocchi Reno Sergio D'Elia all'undicesimo con Grasso Christian tenuto a dicembre
Adesso Elisabetta diamo le anticipazioni della Baggina non solo la vita di questa settimana
Quanto alla pagina di Nessuno tocchi Caino in uscita domani sull'Unità posso anticipare che ci sarà un articolo di Fabrizio Maiello che riporta il suo intervento straordinario sempre al congresso di Nessuno tocchi Caino della sua storia una storia di privazione della libertà che ha avuto inizio anche con la detenzione
Nell'ospedale psichiatrico giudiziario poiché l'altro riguarda invece Gennaro Migliore che è intervenuto sulla proposta avanzata proprio sulle pagine de L'Unità da Sergio D'Elia e Roberto Rampi su un'idea di federalismo per quanto riguarda il Medio Oriente a partire dalla a questione israelo palestinese
E in chiusura gli appuntamenti
Quanto gli appuntamenti innanzitutto oggi pomeriggio davanti all'ambasciata iraniana in via Nomentana Tel centosessantuno la manifestazione di Nessuno tocchi Caino organizzata insieme al Global Committee for the Ring of law all'associazione donne iraniane democratiche residenti in Italia l'associazione Iran libero e democratico l'associazione medici farmacisti Rania anni resi democratici residenti in Italia per dire basta alla pena di morte basta regime dei Mu la e di farlo insieme agli amici della resistenza iraniana quelli di Maremma ragioni quelli che ha frequentato e amato Marco Pannella ci vediamo dalle quindici e trenta fino alle diciassette e trenta in via Nomentana trecentosessantuno vi aspettiamo
Poi domani invece sabato dieci gennaio Sergio D'Elia sarà a Catania per la presentazione del libro di Gianni Alemanno Fabio Falbo emergenza negata l'emergenza carceraria che si terrà partire dalle dieci e trenta le ironie
Nutella ai loro airone a Catania a partire anche lì dalle appunto dieci e trenta li aspettiamo come aspettiamo le vostre iscrizione a Nessuno tocchi Caino o per le quali mi potete chiamare altre tre cinque otto mila cinque sette sette
Termina qui dei diritti e delle pene lo ritroveremo fra una settimana ringraziamo Elisabetta Zamparutti con però rimane in ascolto perché programmi di radio radicale prosegua

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti