Il blitz Usa in Venezuela e la dittatura di Maduro. Intervista al professor Carmine Pinto

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 11:19 Durata: 13 min 50 sec
A cura di Fabio Arena
Cosa è stata veramente la dittatura di Nicolàs Maduro prima del blitz del 3 gennaio ordinato dal presidente Trump? Ce lo racconta il professor Carmine Pinto, ordinario di storia contemporanea all'Università di Salerno e direttore del Centro di ricerca sui conflitti.

"Il blitz Usa in Venezuela e la dittatura di Maduro. Intervista al professor Carmine Pinto" realizzata da Roberta Jannuzzi con Carmine Pinto (professore ordinario di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Salerno).

L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 11:19.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: America Latina, Arresto, Carcere, Chavez, Cuba, Democrazia, Diritti Umani, Droga, Esteri, Geopolitica, Immigrazione, Informazione, Integralismo, Iran, Islam, Maduro, Mass Media, Medio Oriente, Narcotraffico, Petrolio, Politica, Rifugiati, Servizi Segreti, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Trump, Usa, Venezuela, Violenza.

Siamo in collegamento con il professor Carmine Pinto che insegna Storia contemporanea all'Università degli Studi di Salerno direttore del Centro di ricerca sui conflitti e che tra l'altro ha insegnato in America Latina Bongiorno
Professore grazie ad essere radio radicale
Poi l'uomo proprio voi allora parliamo con lei di quanto avvenuto il tre gennaio scorso l'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela intanto le chiedo come definirebbe quello che è accaduto all'alba del tre gennaio
Innanzitutto io partirei dal definire la situazione perché chiunque ha abbia osservato il dibattito pubblico italiano è rimasto soprattutto le centinaia di migliaia di tono desiderare basta vedere i loro posti loro sociale i loro commenti
è rimasto sconvolto dalla violenza e dalla prudenza del contesto con cui si è inquadrata questa operazione il regime del sovrano non ha nessuna legittimità politica matura fatto un colpo di Stato visto che va di moda questa parola anche se non è esattamente quello che è successo cioè maturo non Arrigo ha perso le elezioni
Il suo competitore Dumont Urrutia adesso almeno il dubbio ma probabilmente molto di più di voti ma duro nonostante che gli otto milioni quasi nove di esperienze locali non hanno potuto votare
Ma duro al bloccato il riconoscimento delle azioni come aveva sciolto l'Assemblea nazionale quella che era stata eletta nelle altre elezioni libere mentre nel due mila e quindi ah ma ieri il leader dell'opposizione il presidente eletto sono stati costretti a fuggire in esilio
E quindi Maduro ha iniziato l'ennesima ripetizione che ha portato in carcere dirigenti anche politici di primissimo piano come quelli che stiamo vedendo almeno in parte liberali questa notte
Quindi un in regime di maturo e un regime del tutto illegittimo dal punto di vista del processo politico elettorale e costituzionale
Due il regime di Maduro era al centro di un'operazione geopolitica su larga scala che vedeva tutte le utopie sì dei gruppi
Che l'ho visti cioè i gruppi narco terroristici non dimentichiamo come le lenti eletto il parquet praticamente avere base in ben quindi il blitz che è stato fatto che è stato deciso dagli americani non era un blitz contro un presidente eletto in un contesto normale
Ma era un blitz contro un presidente che o meglio contro un regime autoritario che aveva determinato un Acrisio umanitarie senza precedenti nella storia venezuelana e che contemporaneamente agiva all'interno di una contesto politico criminale con una riflessione sulla pesca
La domanda è molto chiare che cosa è stata l'operazione americana ed ad un blitz contro un pericoloso criminale
Ovviamente è stata vissuta da chi non accetta interferenze in un altro strato con sofferenza con dolore con legittima preoccupazione ma determinato è questa dal mio punto di vista l'elemento più importante
Penso anfibi Ringhio di liberazione che milioni e milioni di venezuelani stanno testimoniando
In conclusione il regime Ferrarotti tutto illegittimo ma questo non è irrilevante era anche non lo sottovalutiamo una proiezione del regime cubano ma duro fu scelto all'Avana quando Chavez fu fatto morire all'Avana
I cubani hanno avuto un ruolo decisivo in tutti i passaggi storici del regime
Chavista non a caso viene definito Castro chavista è stato definito lungo Castro intervista la Belinda firmerà l'hanno fatta i cubani non dimentichiamo che il segretario generale dello R. dell'organizzazione vista gli americani di calmarlo al di sopra di quasi sospetto
Di coloro che hanno la necessità di affermare qualche slogan di moda aveva calcolato nel due mila diciannove circa ventidue mila operativi cubani a livello politico di intelligente di varia natura in Venezuela
Che ha difeso maturo non a caso Juvenile Intelligent cubana chiusa invasione che certamente avevano fatto i cubani insieme ai loro alleati il regime era totalmente illegittimo
I venezuelani sono entusiasti ovviamente possiamo comprendere le legittime preoccupazioni di chi teme interferenze internazionale
Ma nella gerarchia
Dei valori democratici credo che in questo momento quello che tutti i conti più di ogni anno e quindi ogni cosa e la possibilità non scontata che il Venezuela torni ad essere un Paese libero
Ora l'attuale governo rappresentato da quella che era la vice presidente ed immaturo qual è la sua valutazione su questo governo e sull'opposizione invece quella che aveva vinto le elezioni
Mi sembra che il protagonista sia il presidente degli Stati Uniti e soprattutto il vero protagonista il segretario di Stato Marco Rubio
Che non dimentichiamolo non è non sono un uomo del vecchio partito repubblicano di il tutto inserito nelle logiche della politica americana
Ma è anche visto come un riferimento dei milioni e milioni di Cuba allo America Cuba nicaraguense venezuelani che sono negli Stati Uniti
Quindi le logiche di Trump si muovono all'interno di un contesto che quello delineato da Rubio con obiettivi elettorali obiettivi commerciali obiettivi più politici gli obiettivi umanitari
All'interno di questa indagine l'opposizione
Il regime non deve la dimostrato stanotte fragilissimo ha liberato i prigionieri politici una parte non sappiamo esattamente quanti sono i già molti italiani che sono usciti tra cui personaggi come il viaggio che ieri rilevanti nell'opposizione politica il il regime e molto fragile e da quello che percepiamo perché ovviamente queste cose
La cupola chavista cerca di nasconderla e divisa tra i fratelli Rodriguez che sono dei personaggi che di fatto si erano già impossessati di leve potentissime dello Stato non dimentichiamo che l'attuale presidente facente funzioni e quella che gestiva il sistema di relazioni internazionali con tutte le dittature del mondo attraverso il petrolio perché fratello è quello che ha mandato i dove ha fatto il mandato di cattura contro il presidente appena eletto
Presidente legittimamente eletto quindi non è che parliamo di presidi democratici però parliamo di persone che evidentemente comprendono i rapporti di forza li temono e hanno capito che devono gestire la transizione
Una transizione dall'altro lato
Che il ministro dell'Interno e il ministro della Difesa Da di Nico Lopez Paganinova vivevano mentre d'altro non è vero non è un nome da film il mio stato cavedio che contraggono una parte degli apparati Military Intelligence soprattutto i paramilitari
Dell'ambito così così pericolosi cosiddetti collettivo sul e che probabilmente sono quelli che gestiscono non lo dimentichiamo le relazioni con tutti i gruppi armati che sono in Venezuela perché uno di disastri provocati dalla dittatura Castro chavista
E quella di consentire un Paese che era sostanzialmente pacifico molto pacifico del Venezuela
Di ospitare praticamente tutti i gruppi armati d'America commerciali sono i grandi cartelli come spende Aragua ci sono le tranne che con controllo le carceri lei nega banda se ci sono gruppi di killer organizzati dalle prime Anna
Cioè lei Michela narco guerriglia più potente che
è stata fatta che esiste oggi in America che all'epoca fu costruito del regime castrista ma di fatto il leader oggi
Sia nel traffico di opere di cocaina che nelle operazioni armate potrei continuare non è hanno chiedemmo gli ascoltatori il dato è che come e che evidente chiunque conosca un minimo queste vicende la presenza di attori armati paramilitare militari
Narco guerriglieri narco senza guerriglie semplicemente criminali talmente potenti Venezuela e sento un attore forte armato non si può gestire la transizione quindi del governo quello che capiamo che probabilmente ci sono interessi diversi ma sicuramente tutti hanno paura perché perché sono tutti indagati ricercati dalla giustizia internazionale per cosa
Ocra
Quindi c'è la paura che tenta una transizione
Accettabile anche che gli interessi le risorse che hanno in un qualche modo cumulato si dispera
Dall'altro lato l'opposizione molto numerosa ha vinto le elezioni a un contentino norme che in una una grande solidarietà perché gli otto nove milioni di venezuelani che sono fuggiti stiamo parlando della più grande crisi umanitaria
Insieme a quella della filiera afgani fa della nostra ovviamente il sud della nostra epoca
Ancora grande capacità di mobilitazione nel mondo
Lo si è visto in questi in questi giorni soprattutto in alcuni Paesi in Italia meno purtroppo per l'establishment politico mediatico
Che era conta il mondo come se fossimo nel mille novecentocinquantatré ma il resto Paesi che so come la Germania ha emesso potremo fare mille esempi indicazioni mentre dava ha fatto un racconto molto efficace molto potente
Però le migrazioni peggioramento talmente disarmata cioè non ha non contro le istituzioni
Dopo e non potrebbe mai competere con gli attori armati quindi chiudo
Il regime diviso e sconfitto ma
Rischia su due livelli il primo ovviamente che la preoccupazione la paura di una di una rappresaglia fisica giudiziaria e feconde perdere le enormi ricchezze che la cupola del regime accumulato come tutti
I i reggini del ventunesimo secolo sono innanzitutto delle le fotografie dall'altro lato la opposizione numerosa e forte radicata consenso e legittimata a livello internazionale mai disarmata egli non controlla nelle istituzioni negli apparati militari
Pertanto come può avvenire un equilibrio tra l'opposizione
E il regime solo come possiamo immaginare ha definito
Il governo americano c'era una transizione in più fasi in cui si arriva a una condivisione dell'uscita dalla crisi d'e emergenziale ma
Inevitabilmente di lungo periodo non potranno
Ci vorranno ma solo per la dimensione tragica della crisi umanitaria ma ripeto per immensa quantità di attori armati di carattere politico e criminale che il regime già vista alcuni radiologia visto offerto la casa in Venezuela
Professore un'ultima questione il controllo dei giacimenti di idrocarburi che esplicitamente il presidente dà rampa detto di voler controllare allungo ci può dare un'idea delle potenzialità di questo controllo fumo come riuscirai se riuscirà svolge
Qui ci spostiamo su un altro terreno che l'addio politica di dita perché quella di affermare come stiamo vedendo un'America leader globale soprattutto io direi caro leader continentale con una volontà brutale di affermare un controllo
Sull'emisfero che e competere attraverso questo sul con con la Cina allo stesso tempo però non dimentichiamo
Che ne distrusse menzionare negli ultimi venticinque anni sono stati utilizzati con in maniera disastrosa e criminale perché Ciampi si licenziò tutti i tecnici della Pedriza per spiegare i nostri ascoltatori rapidi riterrà lei diciamo così Colombia una struttura pubblica
I tecnici migliaia di avevano firmato il referendum è chiaro si licenziò distruggendo di Riotta la società che dalle ore diventata totalmente inefficiente dunque il petrolio venezuelano è stato utilizzato per alimentare per sostenere il regime cubano
E per un grande circuito politico criminale di cui erano protagonisti i confini iraniani e poi su scala minore attori come Dubois
Quindi non è che il petrolio venezuelano è stato utilizzato per far mangiare i poveri il petrolio venezuelano è stato utilizzato per alimentare e sostenere sia gruppi e regimi autoritari sia io ovviamente per alimentare le ricchezze della cupola chavista
Quindi è evidente che la grande questione delle risorse energetiche del Paese si risolverà quando nel Paese ci sarà un governo legittimo
Che potrà controllare le risorse negoziare con chi le compra anche con gli americani l'uso di queste risorse io credo che questo sia la sfida per la liberazione del Venezuela
Per trovare un punto di equilibrio tra la visione emisferica di Trump e la necessaria riconquista della libertà
Da parte di un popolo che non solo ha sofferto come pochi nel ventunesimo secolo ma io vorrei sottolinearlo adesso per i nostri ascoltatori un popolo che ha ha combattuto cioè il Venezuela come l'Iran
Ha conservato sotto non dimentichiamolo un'opposizione civile di una e pacifica che ha resistito oltre vent'anni repressione carcere che finché non non solo la violenta diretta ma anche quella indiretta perde il lavoro perde la casa vivere nella paura
Un regime autoritario non è solo la conta dei morti e di prigionieri politici un regime autoritario lo spazio di paura di miseria che crea nella finché e nella quotidianità delle persone
Quindi al di là di tutti i problemi di ordine geopolitico e di una transizione che sarà inevitabilmente lunga dal mio punto di vista l'elemento più rilevante di questa straordinaria Imana e che in Venezuela come in Iran
Grandi attori politici e civili che hanno resistito in nome della libertà e della democrazia oggi hanno una grande opportunità di vincere
E penso che sia dovere dell'Europa dovere di tutti gli attori politici e civili europei e italiani sostenere la liberazione del Venezuela e dell'Iran
Ed evitare i i risentimenti protagonismi da talk show e da guerra fredda che magari dando un'occasione di celebrità momentanea a chi ha voglia di avere un facile applauso ma non perdono di certa la liberazione dell'Iraq e del Venezuela
Grazie professore per avere ha contribuito insomma ad arricchire il nostro Di Battista i nostri approfondimenti grazie al professor Carmine Pinto che insegna Storia contemporanea all'università di Salerno e a risentirci
Arrivederci vola vola

