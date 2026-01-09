La dirige dal 1984 Mario Mattia Giorgetti che ci ha raccontato come si è trasformata l'editoria sullo spettacolo, le difficoltà attuali a produrre una rivista culturale cartacea (ma di "Sipario" esiste anche una versione on-line).
Ci ha anche parlato di alcuni problemi del teatro italiano di oggi, come la scomparsa di compagnie stabili e la difficoltà a mettere in scena nuovi testi italiani e stranieri.
Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di venerdì … 9 gennaio 2026 , condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Mario Mattia Giorgetti (direttore, editore di Sipario).
