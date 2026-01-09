"Sipario" è una storica rivista teatrale, fondata nel 1946, giunta quest'anno a ottanta anni di attività.



La dirige dal 1984 Mario Mattia Giorgetti che ci ha raccontato come si è trasformata l'editoria sullo spettacolo, le difficoltà attuali a produrre una rivista culturale cartacea (ma di "Sipario" esiste anche una versione on-line).



Ci ha anche parlato di alcuni problemi del teatro italiano di oggi, come la scomparsa di compagnie stabili e la difficoltà a mettere in scena nuovi testi italiani e stranieri.



Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di venerdì …

9 gennaio 2026 , condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Mario Mattia Giorgetti (direttore, editore di Sipario).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Cinema, Cultura, Digitale, Economia, Editoria, Periodici, Spettacolo, Storia, Teatro.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 27 minuti.

leggi tutto

riduci