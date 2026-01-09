09 GEN 2026
L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi

RUBRICA | di Gianfranco Cercone - RADIO - 12:00 Durata: 27 min 46 sec
A cura di Fabio Arena e Carmine Corvino
"Sipario" è una storica rivista teatrale, fondata nel 1946, giunta quest'anno a ottanta anni di attività.

La dirige dal 1984 Mario Mattia Giorgetti che ci ha raccontato come si è trasformata l'editoria sullo spettacolo, le difficoltà attuali a produrre una rivista culturale cartacea (ma di "Sipario" esiste anche una versione on-line).

Ci ha anche parlato di alcuni problemi del teatro italiano di oggi, come la scomparsa di compagnie stabili e la difficoltà a mettere in scena nuovi testi italiani e stranieri.

Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di venerdì 9 gennaio 2026 , condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Mario Mattia Giorgetti (direttore, editore di Sipario).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Cinema, Cultura, Digitale, Economia, Editoria, Periodici, Spettacolo, Storia, Teatro.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 27 minuti.

Buona sera da Gianfranco Cercone benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della rubrica L'ultimo spettacolo una rubrica dedicata al cinema e al teatro ai tempi della crisi
Un aspetto della crisi dello spettacolo in Italia di può apparire marginale ma è comunque significativo
E la crisi dell'editoria sullo spettacolo e in particolare delle riviste di cinema e di teatro delle riviste di cinema ci siamo già occupati in qualche puntata di questa trasmissione questa volta vogliamo occuparci delle riviste teatrali
Un loro momento di fioritura è stato per esempio il secondo dopoguerra quando riviste come sipario il dramma scenario o ridotto
Non soltanto informavano in modo critico su di spettacoli italiani ma pubblicavano corrispondenze sugli spettacoli in vari paesi del mondo
E soprattutto pubblicavano testi teatrali le novità drammaturgiche italiane e straniere
Una delle riviste che ho citato sipario prosegue tuttora le pubblicazioni giunge quest'anno agli ottant'anni di attività
Era stata fondata nel quarantasei da Ivo Chiesa anche lo storico direttore del Teatro Stabile di Genova insieme a Gian Maria Guglielmino negli anni settanta fu diretta per qualche anno ho dato ovvio che esige il celebre critico cinematografico e dal mille novecentottantaquattro è diretta da Mario Mattia Giorgetti che anche un attore un regista è un drammaturgo
Giorgetti è in collegamento con noi e io lo ringrazio molto per avere accettato il nostro invito buona sera
Però carissima tutte dunque devi improvvisare gli e prima di passare diciamo Marchesi ci fondi gestito sipario da Valentino Bompiani ed editore
Editore per diversi anni no e aveva come Eco collaboratore Franco Quadri flirtato con uno degli eredi critici più quotati diciamo del del Periodo novecento eccome no queste nuovo importante sia adesso io da dal mille novecento ottantaquattro
Deve sapere che io nasco come cronista della Nazione di Firenze però occorrono pensando a Milano ho frequentato il Piccolo Teatro mi sono diplomato sia come attore e regista quando ho saputo che il sipario stava navigando in cattive acque
Mi sono precipitato a prendere contatto con un certo sacerdote allora Lodi edita da questo sacerdote insieme a una a un altro peso da una persona di lecco a Giacomo De Santis
Io insomma mi sono offerto io ho acquistato il sipario lo ha acquistato no ovviamente coi soldi dei che guadagnavo facendo la pubblicità facendo i fotoromanzi facendo l'assessore
E essendo pone anche lì pubblicista mi sono messo alla depressione
Allora il mio primo problema era quello di allargare diciamo
E il campo di azione tant'è vero che sipario prima pubblicava affetti di affari vale io ho allargato
Io a ho aggiunto anche per tutte le discipline dello spettacolo cioè ho voluto immettere dentro la morosità la lirica il cinema e è ovviamente la prosa
Perché previsto perché avevo scoperto che i registi passavano da una disciplina all'altra società se i fedeli che faceva cinema televisione teatro e allora ho detto ma quindi torna a fare in modo che le discipline si intersecano e fare in modo che insomma
Il e il lettore riesca a dire o no una una proiezione universale dell'arte in Italia e lo spettacolo e quindi lo allargate a queste discipline
E l'ho avuta anche Successo avverte
Gli abbonati sa stavano calando e io così ecco con un grande sforzo sono riuscito a portarlo in quota
Ma il problema diciamo
Che ha messo e mette in crisi editoria intermezzo no sì allora
Con l'avvento di internet
Io ho subito cavalcato nel mille novecentonovantuno ho subito ha perso un sito sipari punto venti perché avevo capito che questo fenomeno andava praticamente a soppiantare l'editoria cartacea
E mi sono inventato
Io ho due due canali cioè il sipario cartaceo
E sipario fonte sì che è un portale diciamo molto frequentato dove ho omesso risulto quale interviste recensioni saggistica testi bisogna immagini tutto perché volevo essere presente su tutte le discipline
Però però cosa è successo tira via Kate ne prendeva quota al sipario comincia a battere deve diciamo i lettori perché ora tutti si trasferì promosso su internet allora mi sono inventato
E lo faccio da diversi anni solamente degli speciali cioè faccio degli speciali che su internet nessuno può trovare questo mi dà la possibilità di tenere in vita il cartaceo
Infatti adesso faccio istituzionale si pari a otto voli per l'Europa dove pubblico zaristi connessi nostri tradotte
Domando il sesto tra i manichini ma mando diciamo la rivista tutti gli organismi di produzione europee
Tomasi cerco di allargare
Cioè c'è una parte de scusami di tipo monografico sulla sulla parte cartaceo della rivista cioè usi torni un argomento monocratico da trattare
Vi sì sì io faccio dei monografici fascia adesso a farlo anche un monocratico sugli ottant'anni e avevo già fase uno solo i cinquant'anni di sipario proprio così tanti anni fa
E adesso farò un un diciamo monografico sarà o un montaggio di tutto antologico di tutti ieri le dieci migliori diciamo collaborazione che sipario spesato presentiamo spezzato veramente tante idee tanti critici che che adesso purtroppo sono scomparsi
E quindi farò un'antologia di e articoli in modo da dare un'immagine unitaria di ciò che il sipario fatto e poi farò anche un elenco in tutte le opere che abbiamo pubblicato perché sipario pubblica senza i testi teatrali
E diciamo arriva fino oltre mille feste a fare e quindi Salamone all'incontrario grandissimo ma sono importanti e darlo perché i testi teatrali voi io di pubblico anche su internet per cui si possono scaricare
Insomma ce la metto tutta
Volevo chiederti una cosa le dagli anni ottanta ad oggi la distribuzione di una rivista su carta come è cambiata perché una volta io davo da Feltrinelli per esempio
E allora facilmente delle tante riviste oggi come come accade questa distribuzione di dolci stavo come avviene cioè che voglio
Dopo aver fatto quattro anni di differenza non gli organi dove ho capito anche
Il casaccio veniva venduto di lentamente telefonando eccezione telefonavano e il genitore mandava la rivista quando son tornato in Italia ho scoperto che il sessantatré per cento
Sul valore della copertina veniva assorbito dalle Messaggerie centrali
Che lo mandavano al distributore regionale il distributore domandarlo a quello comunale il Comunale domandava in edicola in sostanza su la cifra della della copertina il sessantatré per cento veniva mangiato
Ed è ed era un fallimento praticamente mandavo la rivista in edicola e non mi suonava un soldo allora ho deciso di cambiare strategia e Fazio vendita vivezza cioè praticamente di utenti possono telefonare
Noi mandiamo appresso scontato a casa la rivista nel giro di pochissimo misurate quindi chi evitiamo di andare in edicola
E io sono uscito dall'edicola in sostanza e adesso sono presenti solo in quelle libere vie che ostruivano le riviste teatrali che sono pochissime pochissime però nella mia la mia intenzione è quella di continuare a fare un rapporto Trento con il cliente condirettore
Perché
Sipario non vuole essere solamente una decisa che fa cronaca di degli eventi ma vuole essere anche soggetto i proposizione vuole suggerire i partiti sipario organizzano anche eventi teatrali io organizza incontri organizza convegni
Organizzare diciamo momenti di lavoro
Perché chiamai non si può star fermi su una linea sola bisogna cercare vie e Alda recarsi e allora io
Qui a Milano
Mi sono aperto due teatrini uno in un giardino e una presso la sede dove faccio attività d'incontri parte leggende diciamo il copione che devono essere messi in scena così facciamo conferenze facciamo lezioni di teatro
Sì su venti autore perché devi sapere che
Molti autori sono caduti nell'oblio e Houghton importanti sentenze che sono caduti nell'oblio tesi che la produzione teatrale oggi standard alla deriva
Posso aprire una parentesi polemica
Un'Africa centesima anche libri nell'ultima volerli volevo provocare su questo argomento la realtà allora segue ecco è semplice allora prima avevamo il mattatore Itas mamma Carraro Buazzelli tedeschi
Nella dal diciamo attrici importanti con la Proclemer poi rivela Mario fard ricorreva Franca Nuti che tutti questi sono scomparsi sono scomparsi all'orizzonte
Non ci sono più rimarcato di una volta bene e poi c'è il che il teatro pubblico nato come il diciamo con Paolo Grassi e Giorgio Strehler viene avevano stabilito una compagnia stabile io ho fatto parte di questa compagnia stabile
La compagnia stabile quattordici elementi pesce a Milano si facevano la famiglia si facevano una vita privata ricca adesso easy altri stabili non sono più compagnie stabili ma sono Managers stabilisce da una la signora è stata affidata a Zeme nascere che ogni tanto da una compagnia fanno passare a non fare dieci repliche poi calorie in sostanza l'attore diventato nomade
Nome che non ha più un punto di riferimento non sa più dove collocarsi esista si è perso diciamo
Quello che una volta era il valore diciamo delle degli l'attore principale che che si identificava con la città Tino Carraro ha vissuto a Milano per rame annaspato transatlantico Viasat fissava indicava s'ammirano somma
Partecipo e anche alzatore info
Cioè quella professione della regione fra l'altro era molto precaria tu mi pare che sostieni che invece i teatri stabili dovrebbero scritturare una compagnia altrettanto stabile di attori garantendo anche loro diciamo un lavoro per
Per mesi o per parlano allora guarda io ho tirato moltissimo il mondo e ho scoperto che liti e teatri stabili hanno una compagnia di base instabile
Poi posso capire anche l'ospite che fa confà una stagione ma di passaggio alla compagnia di ballo stabilisce l'anno
In Italia una volta c'era perché Ivo Chiesa aveva fondato con Squarzina un teatro stabile a Genova ed aveva una compagnia stabile
Va bene
Sì Paolo grasse e Sergio il dottore le aveva fatto la compagnia stabile
Questore il il significato del teatro pubblico Sabri adesso
Scusami la polemica nanometri anziani non è più stabile sono
Ci sono collegamenti d'emergenza
Tolto alcuni teatri perché fortuna sono dirette ancora fratelli dai registri ma sono in mano a meno agile
Che ospitano la compagnia il passaggio non tanto non ho notato più neanche produzioni proprie stando coproduzione si sono inventate le coproduzioni Matuta culto questa è colpa del ministero
Il ministero scusami la parentesi tende a mandare ad esempio il teatro questo ministero perché attuale tende a mandarlo serio perché teatro fa paura fa paura
Perché è un ministero diciamo sobri il Dipartimento dello Spettacolo sovvenzionati diciamo principalmente i teatri quelli che a volte mica di stabili oggi mi pare che si chiami dopo la nuova legge che a vedere se la regionale che si era lanciato perché dice in che senso l'intervento del dibattito spettacolo negativo insomma è deleterio secondo te
Andando alla deriva la relativa dei piedi perché sovvenziona poco perché sovvenziona male economicamente suona male sovvenziona praticamente non le compagnie stabili ma il yankee di diciamo distante Nené che che fanno il manager realizzabili Perben ben questi non dando la possibilità di fare una crescita ed
Quali sono gli attori che che che cioè che prende un libro ebbene conto degli archi mattatore
Chi chi chi prende il posto di calma chi prendi in corso dice Gerico tese che prende il posto di Tino Buazzelli ti prende in giro il polso di Tino Carraro non c'è nessuno cioè c'è Popolizio
Son tutte alla deriva il livello di guardia che ormai anche lui di vicino al traguardo Orsini anche voi visto sa siamo alla rete sta scomparendo tutta una generazione ma perché sta scomparendo
Per fortuna infine colto della televisione
A seguito di una volta grazie a a Carlo Terron faceva il venerdì del teatro e faceva invece rappresentazione di opere del da Shakespeare a Molière a Goldoni no fino adesso se la sono chiacchiericcio che a non esitare in televisione quasi scomparso c'è un panino McDonald's Galasso è scomparso qua
E qui è questo ha un significato politico se è scomparso o o no
Sita credo ma tu dirglielo che non ci sono
Grandi attori perché non vengono al come dire allenati da un teatro venne in questo distensivo perché il ma manca il luogo di allevamento maggiormente il luogo dove gli accordi si possono pari
Il praticantato possono fare quello che una volta si chiamava la bottega del teatro avere e crescere adesso sono solamente presi dalla televisione non sono neanche attore di teatro
Perché non hanno le voci impostate sono costrette a recitare con microfoni
Sono siamo veramente Aldo sfascio queste
Mi dispiace dirlo
Io conferitaria compio ottant'anni e ho fiducia ancora nel teatro in una ripresa ma
Ci vuole una una politica diverso i politici non amo e i astanti Avano fu solamente fare loro stessi gli attori nei nei viene nei loro ambito dice
Sono l'ambito della politica se ti odio Robert Baley Prato degli attori però uno dei punti diciamo su cui si impegna a sipario sono gli autori cioè gli autori dei testi teatrali
Io ho visto che per esempio voi offriranno agli autori anche la possibilità di pubblicare in parte anche volte appagamento dei testi
Sulla rivista on line o sulla rivista su carta
Però ecco io volevo dire una cosa a a fronte diciamo di una produzione teatrale in cui Chagatai ha scarsa richiesta di nuovi testi teatrali questa iniziativa non può essere come dire un pochino
Vana cioè o è un tentativo giusto ma che poi diciamo dalla dalla parte della produzione non viene recepito
Ecco come eredi consideri questa asimmetria dichiaro italiano fatta hai toccato un tasto giusto oggi dopo la pandemia tutti tendono ad avere a recuperare vecchi testi si mastica
Inizia EJ già detto no ma da tempo però scusami ma maionese nei singoli aerei chiare densa purtroppo ben sì esatto adesso c'è una compagnia che vuole investire in un'opera teatrale di Nova una volta ai tempi di De Biase c'è un premio per chi metteva in scena una novità italiana
C'era giuridiche effetti sosteneva iniziato italiano adesso non c'è più nessuno per cui le compagnie vanno a ripescare solo il collaudato parlare ripescare il masticato questo nome
Non porta niente gli autori rimangono sulla carta
E io sto facendo anche una politica di lettura mi sono inventato
Un Free Trade and cioè praticamente siccome non vengono messi in scena per ragioni di i costi le ragioni economiche
Io ho una compagnia che si chiama la contemporanea che va in giro far letture pubbliche va bene
Letture di testi teatrali italiani né e facciamo nelle presso le associazioni andiamo nei paesi della scuola somma facciamo un'attività di promozione mano
Ma non succede niente ogni intento no quest'anno associativa facciamo solamente una
Proiezione di sapere degli autori sufficiente per fronteggiare al giocatore che le come mai questo Fabiola ed ex presidente vengo adesso da un viaggio in Francia a Parigi a Parigi ci sono dei continuamente due le novità il pubblico ci va
Cioè vedo che i dati sono pieni anche di spettacoli e io nella scena nuovi testi come ma invece da lui
Questa cosa non funziona
E veramente vengono sembra che lei sia onesta in altri canali né cioè niente io a Parigi c'è una figlia sì che ha fatto Silvio d'Amico qua però poi si è rifugiata a Parigi perché a tra il dieci i gli attori gli artisti sono protetti sono protetti qua in Italia
Certo non lavori non mangi capito qual è il problema e quindi essendo protetti possono impiegare il loro tempo in attività teatrali questa la settantenne politici ad ammortizzatori sociali cioè
Sì che sono protetti dal governo ma protetti nel senso che hanno un sussidio di disoccupazione guardo con l'orario mia figlia asse serie ci abita a Parigi
Se non lavora percepisce poi un con entrata dal Governo nel momento in cui non lavora per cui sempre coperta certi arredi il Maggi all'assicurato
Capito
Ognuno da solo prevedere quando vengono scritturati a volte gli spettacoli resta di scena per mesi o per anni disastrosa decidano in Ascom paiono conto quasi subito insomma forse coi gli spettacoli ricavi stabili girano di più
Però vedo che din effetti le repliche sono pochissima come questo fatto secondo dei
Ma secondo me è semplice perché
No essendoci più le compagnie stabili i teatri hanno interessato aveva dei passaggi intermedi in modo tale catturare tra il poco pubblico e accontentarlo
Più più passaggi fanno e più dando soddisfazione al pubblico che hanno ma non è questa la politica questo è solamente uno come dice un un ripiego con uno
Un
Una una strategia fa fallimentari perché sergenti e compagni non si formano ce ne sono io
Lo posso garantire o degli ATC attori che fanno giorno dalla compagnia
Un giorno lavoravano l'altra usura una con l'altra sono dei nomadi
Invece una volta c'erano i compagni e stiamo ti ricordi quando c'erano i passamontagna
Impresari che che arriva una compagnia facendo un repertorio in una città tre o quattro volte recita morte testi diversi ma perché avevano un gruppo stabile capito
Avendo un globo stabilito può investire in un repertorio lo puoi prendere continuamente poi riproporre al nuove generazioni
Io quando ho fatto il direttore Teatro olimpico di vicenza ho voluto portare avanti questa teoria avvertono
Io voglio riprendere i sassi ci i greci va bene e ogni cinque anni rifaccio Antigone ogni cinque anni rifacevano Sette contro Tebe ogni cinque anni
Infatti faccio lei all'inizio
Volevo dare un senso a alle produzione cioè faccio un patrimonio che rimane nel tempo lo ripropongo
Adesso questo non succede più perché le compagnie lasciano dieci giorni in un teatro quando vi ha mai il repertorio non si crea e questo è il problema
Ecco perché dico che il caso va alla deriva perché manca l'investimento culturale del del produzione ma anche all'investimento culturale Compagnia instabile si fa solamente
Ed è così
Scusa ma il termine o no sì per vincere ed insomma predetta quand'ecco ok ok cerchio di volevo provocare su un tema che riguarda più direttamente l'editoria io diciamo che le le le riviste teatrali pubblicavano le le le anche le novità straniere ma la già esisteva anche un'editoria presepio c'era la famosa collana Inaudi fondata da Paolo Grassi che pubblicava continuamente due testi classici ma anche testi contemporanei che adesso vedo che invece i testi nuovi
Italiani e stranieri vengono pubblicati sempre di meno e pure il tema dove si studia nelle università
Ci sono diventata comune disciplina autonoma e quindi pubblico dei lettori teoricamente dovrebbe essere aumentato invece vedo che le pubblicazioni di nuovi testi
Sono sempre più sporadica questa B non è mia impressione come mai non non è un'impressione è una realtà allora guardarti racconta un parto molto tempo fa io ho partecipato a un convegno organizzato dall'ETI l'Ente teatrale Italiano dove aveva convocato di editori più importanti
In una riunione dove si doveva parlare della drammaturgia
Allora ogni editore diceva
Che pubblicava una collana ma che nessuno la reggeva Racca comprava affronta il conto Paolo Grassi aveva una collana che vede veniva diretta da noi grande editore
Pendevano cinquecento copie vendevano era fallimentare e quindi sono scomparse perché è un'editoria perché che mi sono nessuno legge il teatro e queste prove non ha sul neanche gli addetti ai lavori Legolas teatro figuriamoci una volta sui giornali c'erano gli esiti che parlavano di teatro adesso sparisce la critica è che questo è un problema non abbiamo più nulla critica sono sono scomparsi De Monticelli sono scomparsi sei Raul Radice
Se oggi abbiamo una critica francobollo fa ma non fanno neanche una critica preferiscono fare l'annuncio capito perché perché la compagnia stando poco tempo recessione
Esce il troppo tardi e quindi non ha più una funzione il di promozione
E questo è il problema siamo veramente messi male anche da un punto di vista proprio picchetti diciamo di propone appunto propaganda Picard sancito
Non so io ancora una volta per ogni spettacolo un paio di giorni dopo la prima usciva la riflessione che di solito era anche abbastanza se lo spettacolo importante era anche abbastanza estesa insomma e anche e c'erano è vero critici autorevoli
Oggi ecco a voi pubblicate recensioni male dalla critica secondo te ancora la funzione diciamo di orientare i propri interessi del pubblico pure noi completano però guardate
Allora io prima sul sipario pubblica con le recensioni ma essendo un periodico mensile le recensioni uscivano sempre in ritardo rispetto alla compagnia che agiva in una scelta allora io ho ascoltato tutte le recensioni su internet in modo che vengono pubblicate momentaneamente subito e su cui non ci possono essere leggero lette
E mi sono inventato e te lo dico che in come anticipazione
Si chiama sipario Magazine cioè voi ritagli un testualmente domando sternale Sertoli tra gli enti terzi praticamente un un un sipario on line dove il pubblico interviste recensioni inchieste
Il né diciamo di in modo da essere subito presenti del ritorno in tempo reale
Io cioè i critici e vanno a teatro nel giro di d'intenti quattro ore al massimo quarantotto ore devono mandare la recensione devono andare e aumento subito in faccio mettere sul verrete in modo che sia leggibile
E allora questo assenso ma con una volta la recensione di appariva assumo un diciamo una rivista capace che o c'è una volta al mese sempre fuori tempo insomma ecco perché oggi la critica è scomparsa perché gli elettori invece altri che son tutti un po'primo governativa la e la politica non hanno interesse a parlare del teatro
Parlano solamente del chiacchiericcio televisivo capito
Beh gossip il famoso gol sempre va bene
Ok va pezzo ma ecco del dominio stiamo parlando anzi per me quasi esaurito la nostra conversazione sopra dopo Maria Mattia Giorgetti che io ricordi Mario Romani o scusami Mario Mattia Giorgetti scusami io ho detto ma meno male
E ora che l'operatore ottenne vale un lapsus
Che è il direttore di Sipario che è una rivista che è stata fondata nel quarantasei e giunge adesso gli ottant'anni di attività
Allora io sono è un vero direttore dinamico pieno di iniziative nove in un panorama in un panorama teatrale depresso orario come ce l'ha descritta sono anche editore perché quando ho comprato sipario
Nell'ottantaquattro
L'ho comprato come editore e lo tengo in piedi cioè coi sacrifici che faccio perché tutti i soldi che guadagno sia come regista agire come attore eccetera i riverso sul sipario
Quindi se c'è qualcuno che ci vuole aiutare ben venga quindi può pure anzi nel miglior modo migliore abbonarsi credo no a Bonola ma basta anche telefonare allo zero due e trentuno zero cinque cinque zero otto otto
Uno telefona dice voglio la rivista dall'indirizzo nel giro di ventiquattro ore e quarantotto parte dall'inizio si allarga a casa a prezzo scontato
Per essere
La nobiltà principale vendita diretta ok va bene allora io ringrazio molto Mario Mattia regolamenti della serie di questi ragazzi allora grazie a Mario Mattioli plebea
E grazie a Carmine Corvino alla regia di questa trasmissione vuole si era però Franco Cerrone Chau e ciao tracciare fra un programma Park avrà

