10 GEN 2026
Rassegna di Geopolitica. La grande scommessa di Trump: petrolio venezuelano e aziende americane

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 1 sec
"Trump wants the US oil industry to thrive in Venezuela again.

That won’t be easy " - CNN - 05 gen 2026 --- "Trump's big bet on Venezuela's oil — and U.S.

companies" - Axios, com - 05 gen 2026 --- "US pushes oil majors to invest big in Venezuela if they want to recover debts" - Reuters - 05 gen 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La grande scommessa di Trump: petrolio venezuelano e aziende americane" di sabato 10 gennaio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Sicurezza, Tecnologia, Usa.

