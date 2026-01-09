09 GEN 2026
Albania italianofona

RUBRICA | - RADIO - 12:30 Durata: 18 min 8 sec
A cura di Fabio Arena e Carmine Corvino
Intervista con sig.

Krenar Gjonezeneli che per Radio Radicale racconta la sua esperienza italo-albanese partendo da Valona all'età di 14 anni ed oramai integrato a Bologna, essendo eletto anche membro del Consiglio Comunale.

Puntata di "Albania italianofona" di venerdì 9 gennaio 2026 che in questa puntata ha ospitato Artur Nura (giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana), Krenar Gjonezeneli (consigliere comunale "Gruppo misto" di Budrio).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Albania, Amministrazione, Anticomunismo, Associazioni, Bologna, Budrio, Carcere, Cultura, Democrazia, Esteri, Famiglia, Fratelli D'italia, Identita', Immigrazione, Integrazione, Italia, Lavoro, Lingua, Meloni, Nazionalismo, Politica.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 18 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

  • Krenar Gjonezeneli

    consigliere comunale "Gruppo misto" di Budrio

    Artur Nura

    giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana

Albenga vedova Barbarigo
Un caro saluto agli ascoltatori di radio radicale a cui per la rubrica Albania italiano Ancona portiamo una esperienza una realtà italo albanese
Thabo Alona a Bologna ho il piacere di farle sapere che ospite del nostro programma ho detto signor Krenar giorni tremendi grazie di avere accettato questa intervista
Grazie a lei per aver dato la possibilità di essere al nostro programma
Piacere tutto nostro intanto vorrei far sapere ai nostri ascoltatori la tua storia italo albanese sei di Valona quando è che hai lasciato Vallona per
L'Italia
Io onestamente dopo sostiene
Regime comunista dell'Albania dopo che è finita la candidatura come tutti gli albanesi uno di quelli sono stato anch'io ho cercato di andare via nell'ala nazione tu diciamo di quattordici anni sono partito da da Valona quattordici settembre del novantadue
Poi ex ho fatto un viaggio per cercare di migliorare la la mia vita e a vita dei miei familiare come ha fatto tutti migranti tutti albanesi quei tempi di non se partito da solo o in famiglia
Quei tempi lega Sawallisch dire onestamente da solo prima di partire per io in Italia ho cercato di andare in Grecia
In cui non sono riuscite Tonolo ho superato dal confine e poi dopo ci hanno pregato e sono andato via quello ritrovato per venire in Italia l'obiettivo era trovare un posto democratico per cercar di vivere la nostra vita
Io son partito da sola distinte
Qui tempi ieri mio fratello idea rane il più grande linee
Era partito a uno Lori che non avevamo notizie è un po'perché pensavo per i cui tempi lì l'immaginazione sembra mi ricordo anche io di quei tempi
è immaginazione aveva tutto diverso in quello che vedevamo in tv ruolo la vita reale abbiamo trovato qua allora uno pensava che vado a trovare mio fratello così senza sapere per parliamo di Michele un ragazzo di quattordici anni chiede io ho vissuto la mia infanzia in un paesino che non eravamo usciti mai nella città avevamo visione della vita o del dello sviluppo praticamente anche letta non è facile
Cioè provare l'emigrazione a quella età adolescente di ma
Fatti
Qual è il momento che son partito non immaginavo quella cosa lì il solo cercava di di di trovare il meglio la migliore nobiltà denaro iniziativa è stata quella voi Saiano incosciente quei tempi ieri quella gioventù
La la visione ogni formazione non ce n'era a quei tempi gli perché noi siamo stati i primi e i primi non avevamo sentito della storia dell'arte dei migranti che manca agli psicologi cavità si caricano della formazione non essere stati primi praticamente
Passo inglese omonimo e ci son venuti e tanti e tanti e tanti altri oramai si ebbe più di mezzo milione di albanese in Italia infatti evitare che la segretaria molto
A ha messo la mano nel cuore c'ha sostenuto non lo ha fatto ieri il meglio per cantare
Per farsi integrare nella vita qua in Italia ci ha aiutato in tutti i modi poi soprattutto chi rispetta le leggi chi rispetta le regole
Chi cerca inutilmente per la vita per la famiglia sarà sempre la stessa sempre stati accertati al meglio
Sia dai cittadini sia dallo Stato praticamente rammenta Leona mai Stambolov gamma sei andato direttamente a Bologna qual è la tua esperienza italiana
Allora primo aggiornato quando sono sceso dalla nave da una nave pescarese gara nascosto i in un forno che non riuscivo a vedere una che la luce
Sono sceso a Brindisi avevo sentito dire diciamo che ci sono albanesi a Roma onestamente del del mio paese c'è pronto perseguitando Nesi dunque
E infatti sentivo che erano stati Ernani a Frosinone Hanan poi dovrà saltare a Natale andavo e così via accentua diciamo poiché la prima notte da sono stato a Frosinone
Che è venuto un dubbio a questo stato lì alla stazione poi ho preso un po'di formazioni perché qualche parola in italiano l'aveva scritto ne sapeva alcune parole dove queste opere del del minime dice dall'isolato col l'un pullman e mi ricordo che io quando sono tante mi sono venuti in Italia sono venuto in pantaloncini coattivi una maglietta aderente tematiche come è un paio di ciabatte non avevo niente altro nient'altro a settembre quando so salito il pullman
Quelli che trasportando il delle regioni ciò che trasportano anche studenti così erano dentro di noi vogliamo vedere una cosa impressionante diciamo cadere il confronto nega negli altri mi Equitani che vivevano al almeno in Italia e di vergogna di vicende andando al pullman perché ero vestito diverso da loro
E poi sono andato a Narnia ho dormito una notte lì i paesani non hanno accertato poi per sentito dire tramite allora mi hanno preso informazioni Anderton riguardo al mio fratello si trova a Bologna
E poi il giorno dopo sono venuto a Bologna oramai Polonia più importante di Valona aperte no
Sicuramente valvole ogni anno ai primi anni quando sono nel nuoto ha avuto un po'di di di di sacrifici rilievi di lì la vita un po'dura perché ho dovuto dormì anche fuori in una campana di nylon
Poi dopo da limano mandato via perché non c'erano postazioni prove marginale i tempi li avevo già quindici anni e mezzo
Dopo sono andato a non non era un camion abbandonato telato che era inverno c'era un freddo che erano sei coperti non non riusciva a dormire talmente ristretto
Novità orfane obiettivo nella vita nei modi di dire ieri di fare il meglio di di mostrare diciamo di non mostrare siano compreso un impegno sia con la mamma che con il papà e arabi aiuterò vedrai che non palme nel Meridione per aiutare sia voi che la nostra famiglia e ce l'hai fatto no oramai c'è una famiglia cioè una posizione
Diciamo importante del tu integrazione società nell'italiana perché se il membro del consiglio comunale di
La debutto di Cologno frazione di Bologna una cittadina diciamo viene chiamato
La Bologna in miniatura perché è una città morte prima è uguale come Bologna manina minatore io vivo quando a Bologna ormai da trentatré Haniyeh sono integrato al massimo
I cittadini utili AirAsia bolognesi mano a colto e non migliore dei modi perché precedentemente all'inizio quando sono da Bologna ha lavorato un po'perché non avevo
I documenti come tutti Monica in agricoltura in due punti poi dal momento che il presepio come si ho lavorato in regola o ai tuttora praticamente sono passati più di trent'anni di dove ho lavorato per prima volta in agricoltura mando anche adesso siamo amici familiari questo è stato di sterzo
Degli italiani nei miei confronti ha il mio rispetto quello che ha seminato per però
Complimenti c'erano
Come comunque c'è una famiglia cioè se non sbaglio due figlie no che suonano Sivori e Maradona educati a Bologna no c'è un volo ieri e loro non sono sposato ormai da vent'anni e il prossimo anno falso mentali
C'ho due figli canori maschio anche nel fa diciotto anni fra pochi mesi è una bimba di quattordici anni perché l'hai fatto pochi mesi quattordici scali
Sono
Nati quater asciutti qua anche a loro grazie a dio studiano sono molto bravi
Diciamo nel dei migliori di con mio figlio sì Tom Jones un giornale come media elevata matrona sa che quest'anno che riuscirà a vedere che tipi sono fiero uscirò di nostri giovane come media più di otto dicembre completamente
Arrivando come come mai ti hanno scelto lui come membro del consiglio comunale che se
Ha rullato tra virgolette in un partito politico o mi sbaglio
Allora come l'aria della politica poi ce l'abbiamo nel DNA perché è un po'la storia un po'lunga ma io arrivo da un da un una famiglia nazionalista in Albania anche il mio nuovo anno avevamo finito al pagano nel trent'tasse pei diciamo trentatré non è finito non esita a Roma
Dopo è venuto a insegnare in Albania era un fondatore della scuola dell'Università di Valona scuola altre evitare diciamo nel Mar Nero delle conversazioni nel commercio
Purtroppo candidatura ha fatto quello che ha fatto mia nonna essendo che era contro la dittatura perché avevamo visto al mondo e non non accettato unirsi alla dittatura mio papà ora che la allora stato mio nonno
Poi dopo l'hanno fucilato diciamo perché non era d'accordo con il sistema a mio papà uguale salvo che era figlio di uno che lo pensava diverso ha fatto quasi più dischi ventisette anni di carcere quasi più di Mandela
Solo per via della politica allora purtroppo non San cresciuti Coppola a
Quell'anello diciamo anticomunista
Anticomunista e ci tenevamo Aol dimostra è che non è quello il medica umana democrazia che viviamo alberi veri e ognuno farà la sua gara dell'abilità nel migliore dei modi viveri alce
Io quando sono venuto a un quasi svenuto appunto con con l'obiettivo diciamo di trovare una democrazia di vivere senza è stato declassato senza avere sarà umiliato perché io anche quando ero a scuola era umiliato
Perché non non mi lasciano a studiare perché essa sous sul scuderia viziosi uno
Qui è uno a firma del politico secondo me ma non va bene diritti degli altri che mi ricordo bene avevano paura che se io diventavo più intelligente il fluido sulla gioventù per i miei quei danni praticamente la politica è nata da Lina una cosa un po'lunga quando sono venuto qua inizialmente ho sempre pensato di lavorare di migliorare può integrarsi la gente non ha voluto bene io grazie a Dio non varato in una ciao tempi lei aree di servizio sono in contatto con i cittadini
E ho dato risultato rispettando la gente loro rispettando Leo fuori preme tanto di lavoro appunto anche per quello per via per come l'ho fatto io per come veste Anton le persone le persone ma è stato così avendo il contatto con le persone
Io ammiravo nella politica trauma Giorgia Meloni perché allora era una
Una come noi diciamo che della destra visuale guardare la vita al meglio al derby cittadini prima di tutto quello che ha fatto anche il mio nonno e mio papà mi stecca nei bis
Chiamò nella nella nella Voltone la politica di Giorgia Meloni infatti io pongo è se l'accusato sei iscritto al partito Fratelli d'Italia non io sono Fratelli d'Italia uno dei quando è venuto a Giorgia Meloni a Bologna che era ancora per cento io l'ho sostenuto l'ho incontrato comprato Solidoro fatto firmare perché ci tenevo che lo ammirava tanto e ho seguito sulla sua politica segue la sua politica
Candidato qua vuol dire no con quel partito
Noi qua siamo diciassette seggi alla Città di Budrio
In cui dove vivo dove lavorò con un frazione dicendo diciamo da l'unico seggio cui temperie che ha preso cinquantun per cento e mezzo praticamente con Giorgia Meloni vuol dire che la gente sette oltre la politica non entra parte e Alistair parchi Kilar rappresenta la politica
Infatti era punto più preferenze io grazie alla campagna elettorale che ho fatto per Giorgia Meloni questa frazione abbiamo vinto
Chiudiamo nel braccio sai che oramai c'è un Circolo Fratelli d'Italia in Albania
E questa notizia ha inaugurato di recente
Mi farebbe piacere tantissimo esserci Ranieri contrarie vedere presso avevamo Piva atto diciamo una una bella cosa
Quando Silvio Orlando sebbene a Tirana sicuramente ritroverà
Mi farebbe mi fa davvero piacere ad esserci perché poi la politica di Giorgia Meloni se viene seminato anche lei nelle nelle frazioni della città o nelle relazioni che confina con l'Italia è un buon segno è sempre una lezione in più il
Imparare per dimostrare che la democrazia si fa in questa maniera quando giustamente a loro le ultime domande i tuoi figli Panda non l'albanese
Certo il mestiere parlano molto bene noi parliamo in albanese a Casarini bazar con i genitori o con i parenti sempre in albanese ci tengo diciamo perché prima di tutto la RAI la lingua madre
Ora è seconda tanto che si dice è la chiave di tutte le lingue aiuta anche imparare varie lingue perché il parapiglia inglese lo stiamo gravi nell'imparare le le lingue straniere i nove
Di Giovanni dosi pagando due o tre lingue straniere
Infatti miei figli uguale diciamo vanno dall'inglese cronistoria pignolo sono molto bravi
Forse incide quello imparando l'Albania si incide esibì fase
La signora ribatterà lingue
Ma avvengono in Albania spesso i tuoi figli le vacanze dove li fanno poiché la Valona vengono tanti italiani a fare le vacanze
Nella nostra città che noi che siamo di Valona per via io dico la mia che siamo fortunati che abbiamo una bella regione un ottimo posto sia come scelta sia come clima sia come natura
E ci teniamo sempre noi veniamo spesso a paga due o tre volte all'anno missili fino adesso tutte ed è stato è stato usato in Albania diciamo per l'estate perché merita Poli è casa nostra un certo punto
Anche per trasmettere ai nostri figli diciamo da dove veniamo anche così si confrontano perché aiuta molto anche se la Ducati al meglio perché si arrendono
Come eravamo dovevamo prosciutti riflettono molto di più anche in incide parecchio sull'educazione dei figli con il con il futuro che adesso come stanno andando le cose
Prego poiché io ti ringrazio per questa intervista ti faccio i complimenti per la tua strada italo albanese da quattordici anni adora
Un membro del consiglio comunale di un comune importante a Bologna non una cosa da poco e secondo me voi siete i milione ambasciatori dell'Albania in Italia cosmiche complimenti
Grazie mi regala siete però nel data la sua possibilità di fare questa intervista è sempre un piacere parlare soprattutto della vita
Te degli albanesi all'estero e regole sono integrati all'estero diciamo insomma non so che richiede ben integrati e ben organizzati a voi la comunità albanese di Bologna c'avete anche un'associazione Chávez la scuola
Della lingua albanese per infine dunque solo conosco bene perché ho fatto come lei fa una trasmissione diciamo su di voi per le feste nazionali sicuramente complimenti anche per quella parte
Bene grazie vero noi facciamo parte diciamo di l'associazione che cerchiamo di aiutare il prossimo una parte della nostra esperienza dalla nostra ricchezza di trasmettere chi è in difficoltà o per ringraziare diciamo d'aver dato delle possibilità per migliorare la nostra vita è questo punto noi stentiamo ad arretrare dare il meglio per il prossimo se possibile poi sanno che siamo con te comunque libanesi abbiamo
Tenuta abbiamo cercato di fare il massimo per aprire una scuola per la gioventù ministri nasce il quartiere prosegue bisogna lingua madre importante possano poco maturare diciamo la gente i giovani
Conoscendo la lingua madre di origine tutto quello complimenti ancora e grazie di questo interessa
Grazie mille grazie a noi avrà una buona giornata grazie giornata le da Tirana per radio radicale Arthur Nur

Puntate recenti