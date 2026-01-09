Krenar Gjonezeneli che per Radio Radicale racconta la sua esperienza italo-albanese partendo da Valona all'età di 14 anni ed oramai integrato a Bologna, essendo eletto anche membro del Consiglio Comunale.
Puntata di "Albania italianofona" di venerdì 9 gennaio 2026 che in questa puntata ha ospitato Artur Nura (giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana), Krenar Gjonezeneli (consigliere comunale "Gruppo misto" di Budrio).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Albania, Amministrazione, Anticomunismo, Associazioni, Bologna, Budrio, Carcere, Cultura, … Democrazia, Esteri, Famiglia, Fratelli D'italia, Identita', Immigrazione, Integrazione, Italia, Lavoro, Lingua, Meloni, Nazionalismo, Politica.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 18 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
leggi tutto
riduci