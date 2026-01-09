09 GEN 2026
Il blitz Usa in Venezuela e le prospettive per i paesi vicini. Intervista al professor Gennaro Carotenuto

Come definire quanto accaduto il 3 gennaio scorso in Venezuela? Quanto sono concrete le minacce del presidente Trump verso gli altri paesi dell'area? Lo abbiamo chiesto al professor Gennaro Carotenuto, storico, insegna all'Università della Campania, collaboratore del Domani ed editorialista del Mattino.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: America Latina, Argentina, Cina, Colombia, Cuba, Democrazia, Diritto Internazionale, Economia, Ecuador, Energia, Esteri, Geopolitica, Groenlandia, Honduras, Machado, Messico, Narcotraffico, Petrolio, Politica, Rodriguez, Trump, Usa, Violenza.

Siamo in collegamento con il professor Gennaro Carotenuto story con insegna all'Università della Campania collaboratore del domani editorialista del Mattino buongiorno e ben trovato professore
Buongiorno a voi allora parliamo con lei di quanto avvenuto il tre gennaio scorso dell'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela e intanto le chiedo come definirebbe quello che è accaduto
Quello che è accaduto è un intervento al di fuori del diritto internazionale con il quale Trump a manifestato che quello che aveva scritto nel documento sulla sicurezza nazionale la National Security Strategy è una cosa seria con la quale dobbiamo fare i conti questo non vuol dire difendere Nicolas Maduro che ero personaggio diciamo
Di di di gestione del del declino di un esperienza importante che era stata quella di Hugo Chávez che soprattutto ha rubato in maniera palese ed elezioni
Del luglio del due mila ventiquattro però siamo di fronte a una fase storica nuova nella quale si vedono dell'Idi delle cose vecchie utilizzate con gli strumenti nuovi con cose vecchie intendono innamorò che citate talmente Donal Trump nel suo appunto corollario
E l'idea che gli Stati Uniti grande bastone di Teodoro Roosevelt dell'inizio del Novecento le questioni più politiche della guerra fredda insomma la sfera di influenza occidentale degli Stati Uniti Donald Trump è passato all'azione
Dando una lezione diciamo così anni con l'armatura poi dicendo vale quello che c'è di nuovo disco votare in Venezuela
I liberare i prigionieri politici che adesso la situazione è in evoluzione non m'importa assolutamente nulla quello che importa è numero uno contenere la Cina sulla sfera nell'emisfero occidentale in particolare in America Latina numero due approfittare del petrolio venezuelano che sono le prime serve al mondo e quindi anche questo ampio il discorso a una prospettiva che interessa solo alcuni magari far finire qualunque prospettiva di transizione ecologica mettendo in mezzo il petrolio venezuelano che e stato scarsamente disponibile nell'epoca di maturo
L'intesa portone diciamo il Governo degli Stati Uniti con quello che resta nell'amministrazione ma duro e con l'opposizione
Io penso solo a favore Nando immaturi suo senza Maduro è stato levato il presidente è stata scelta abbiamo ha preso non lo sapevamo questo almeno non lo sapeva quasi nessuno è stata selezionata del sito breakers che era la vicepresidente del muro
E mantenendo in pratica tutti i principali esponenti del Governo di Nicolas Maduro Venezuela sembra sembra perché poi la situazione
E in evoluzione magari ci risentiamo tra un mese o due e capiamo che ci sono delle differenze importanti firmare un istmo sembra andare avanti sotto l'ombrello degli Stati Uniti
L'opposizione è stata girata l'opposizione nell'ultimo periodo era egemonizzata dalla figura di Maria Corina Machado che aveva vinto persino il premio Nobel per la pace appena preso delle del blitz a Caracas aveva detto sono pronta a prendere il potere con l'espressione un po'forte perché uno direbbe
Sono pronta a governare una cosa del genere lei voleva il potere ed è stata scaricata in maniera anche abbastanza brutale anche con parole crudeli
Prima da da Trump che che poi da Marco Rubio dicendo quello che è una cosa abbastanza evidente cioè che questa signora ma in generale l'opposizione venezuelana resta direttissima questa fiction signora
è riuscita a diventare la leader della dell'opposizione venezuelana ma non è detto che un domani riesca a vincere le primarie per esempio dall'opposizione venezuelana quindi e quindi non è e non è la carta migliore per il governo tanto che si appoggia a quelli che sono gli uomini e le donne innanzitutto
Del sito delle che c'è una figura interessante all'interno diritti delicatissimo della prima ora perché è un persona molto preparata conosce alla perfezione la macchina dello Stato una macchina che funziona malissimo e attenzione quella del dell'Osnato venezuelano negli ultimi anni però al Trump pertanto è meglio godersi Rodriguez che tentare un avventurismo elettorale
La soluzione poteva essere quella di riconoscere Edmundo Consales ma poi doveva imporlo a Caracas che non era semplicemente il filtrare Nicolas Maduro e la signora
Ma significato per governare significava dover combattere a quel punto lì
Cosa non semplice perché c'è ritmo per quanto non piaccia
Il film che e unitamente perde l'inizio canotte unicamente sicuramente perde le elezioni ma a milioni di militanti ed è un movimento che non esiste più il paragone più simile a quello del terrorismo e cinquantacinque secondi
Professore
Molti si domandano delle prospettive per gli altri Paesi dell'aria vista questa egemonia continentale che sembra voler esercitare amministrazioni Tampa Cuba la Colombia al Messico in particolare sulla Colombia oggi è il Paese pubblicava un un'intervista al presidente colombiano Petro
Che dichiara di aver temuto di un'azione simile ma di aver in pratica ha parlato con Trump per scongiurarla questo è confermato anche dai giornalisti del New York Times che hanno intervistato tram pecche hanno assistito indiretta
Ma una telefonata un contatto telefonico con il presidente colombiano secondo lei è verosimile in queste ore
Allora qui bisognerebbe anche un po'mettersi d'accordo se abbiamo eletto Donal Trump imperatore del mondo oppure che invece non alcantarini aprire all'interno di un contesto regolato nel quale evidentemente il presidente della più grande potenza mondiale ma al contempo non è che si può spiegare la mattina e attaccare un Paese democratico come la Colombia ma non aveva cioè c'è la questione del Venezuela che non credo che ci siano tanti giuristi internazionali io non sono uno specialista di diritto internazionale ma negletto
Abbastanza non è non ne aveva diritto col Venezuela non si può tagliare la mattina e attaccare la Colombia perché perché io con la scusa dell'arco grafico
U un non so cosa insomma però negli ultimi anni si torna tanto si vanta apertamente fra non molto dicendo io
Di aver deciso nelle elezioni di medio termine in Argentina salvando per i capelli Xavier Niel i si vanta di aver deciso le elezioni presidenziali in Ecuador nella si vanta di aver imposto il suo uomo
In Honduras dopo aver graffiato
Il narcotrafficante acqua Orlando Hernandez ex presidente condannato negli Stati Uniti a quarantacinque anni di galera cioè Luigi sicuramente narcotrafficante quando Armando Hernandez non è perché ci son dubbi lui lattea fiato l'hanno rimandato a Tegucigalpa e ha patto dei brogli Palmiero faccia dire apertamente per imporre un uomo di quando Orlando Hernandez alla Presidenza della Repubblica gli altri due candidati sia quello liberale che quella di sinistra non riconoscono il cui risultato elettorale
Ora noi tutti in porta almeno non capisco bene perché dell'Honduras però la crisi dell'Honduras quasi grande come quella del Venezuela ed è importantissimo all'anno da distruzione di un regime democratico se tutto questo avverrà in uno dei quattro maggiori Paesi dell'America latina come la Colombia le elezioni di maggio Lupi tenemmo ma Tramper
Malissimo intenzionato a decidere chi dovrà essere il prossimo presidente della Colombia
Come se fosse una colonia
è chiaro
E per Cuba lei ha insomma cosa si immagina passavano secondo lei
Da paradossalmente ammessi in braghe sia meno importante Cuba e in una situazione gravissima di crisi che sarà sicuramente aggravata dal Tevere
Tuo cioè etiche da parte del Venezuela ho visto che immediatamente Claudia Shandon la la la Presidente del Messico se attivata per mandare delle delle petroliere verso verso Cuba però immagino che la situazione diventerà più gravi
Che di Ascanio l'attuale presidente il Partito comunista cubano riusciranno a tenere sotto controllo la situazione lo vedremo nei prossimi mesi ho idea ho idea che
Per rampa non sia particolarmente importante risolvere la questione la questione del del rapporto armi annoto che viene dal dal mille ottocentonovantotto morì con la rivoluzione del mille novecentocinquantanove di fare di Cuba
Sostanzialmente protettorato una colonia c'era l'emendamento Platt col quale dicevano che gli Stati Uniti avevano il diritto di intervenire nelle cose cubane ogni volta
E ne ha avuto voglia senza dover giustificare nessuno quindi quella di retta la situazione vedremo che cosa succederà anche per Cuba dire che la situazione è più importante al momento sia quella colombiana a meno che non si scaldi la situazione panamense perché Donal Trump ha rivendicato volersi prendere il canale oltre alla Groenlandia diciamo e quindi dovremmo dovremo stare lì a capire
Quali sono le priorità per il del governo statunitense ho idea se posso che come quando si gioca Risi così uno spargisale da Martini in un po'troppi luoghi poi si trova in difficoltà anche se il Presidente degli Stati Uniti
Chiaro grazie professore abbiamo parlato con il professor Gennaro Carotenuto storico grazie a risentirci perché poi

