"Il blitz Usa in Venezuela e le prospettive per i paesi vicini. Intervista al professor Gennaro Carotenuto" realizzata da Roberta Jannuzzi con Gennaro Carotenuto (storico, giornalista).
L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 12:24.
Nel corso dell'intervista sono stati … trattati i seguenti temi: America Latina, Argentina, Cina, Colombia, Cuba, Democrazia, Diritto Internazionale, Economia, Ecuador, Energia, Esteri, Geopolitica, Groenlandia, Honduras, Machado, Messico, Narcotraffico, Petrolio, Politica, Rodriguez, Trump, Usa, Violenza.
La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
