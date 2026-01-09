Come definire quanto accaduto il 3 gennaio scorso in Venezuela? Quanto sono concrete le minacce del presidente Trump verso gli altri paesi dell'area? Lo abbiamo chiesto al professor Gennaro Carotenuto, storico, insegna all'Università della Campania, collaboratore del Domani ed editorialista del Mattino.



"Il blitz Usa in Venezuela e le prospettive per i paesi vicini. Intervista al professor Gennaro Carotenuto" realizzata da Roberta Jannuzzi con Gennaro Carotenuto (storico, giornalista).



L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 12:24.



Nel corso dell'intervista sono stati …

trattati i seguenti temi: America Latina, Argentina, Cina, Colombia, Cuba, Democrazia, Diritto Internazionale, Economia, Ecuador, Energia, Esteri, Geopolitica, Groenlandia, Honduras, Machado, Messico, Narcotraffico, Petrolio, Politica, Rodriguez, Trump, Usa, Violenza.



La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.

leggi tutto

riduci