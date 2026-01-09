A proposito di Shalom - Conversazione con Mario Venezia

Nelle puntata odierna di "A proposito di Shalom" il presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia.



Nella conversazione con Ruben Della Rocca il presidente Venezia ha illustrato le attività della Fondazione.



Si è parlato anche del futuro Museo della Shoah che Roma attende dal 2007, dei Viaggi della Memoria istituiti a Roma nel 1998 dall'allora sindaco Francesco Rutelli e che portano a visitare i campi di sterminio nazisti migliaia di studenti da tutta Italia, del prossimo 27 gennaio e delle attività della Fondazione in programma per la data del ricordo della liberazione dei …

campi di Auschwitz - Birkenau.

