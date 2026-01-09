09 GEN 2026
A proposito di Shalom - Conversazione con Mario Venezia

A cura di Fabio Arena e Carmine Corvino
Nelle puntata odierna di "A proposito di Shalom" il presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia.

Nella conversazione con Ruben Della Rocca il presidente Venezia ha illustrato le attività della Fondazione.

Si è parlato anche del futuro Museo della Shoah che Roma attende dal 2007, dei Viaggi della Memoria istituiti a Roma nel 1998 dall'allora sindaco Francesco Rutelli e che portano a visitare i campi di sterminio nazisti migliaia di studenti da tutta Italia, del prossimo 27 gennaio e delle attività della Fondazione in programma per la data del ricordo della liberazione dei campi di Auschwitz - Birkenau.

Radio radicale a proposito di Sharon non bentornato ai nostri ascoltatori a chi ci segue attraverso lo screening radio radicale punto it
Quest'oggi qui con me Kollár piacere di aderire il presidente della Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia Buongiorno Maria buongiorno vuol rubare graduando Presidente mi permetto tu no
E forse dai con piacere conoscenza amicizia ventennale trentennale gomma come ricordo più tramontando siamo ragazzini cresciuti
Allora presidente momento solo faccio uso personale del mezzo io questa mattina vorrei esprimere un pensiero a popoli Rania al popolo iraniano che in questo momento sta lottando contro una dittatura feroce
Che dal settantanove nel mille novecentosettantanove con l'arrivo del gli ATO la Khomeini
E con la Rivoluzione islamica è un pericolo pubblico per il mondo
E la popolazione iraniana i giovani le donne e i commercianti il popolo sta scendendo in piazza in tutta l'Iran per manifestare contro questa dittatura bieca feroce che in carcere a stupra uccidere
Picca
Attacca il mondo attacca il mondo perché l'Iran attacca il mondo attraverso i suoi Proxy terroristici
E e tutti e tutto anche fisicamente in prima persona quando alla possibilità quindi oggi forza lavoro dell'Iran speriamo che questa sollevazione popolare Corman non era una sollevazione no una rivolta vera e propria
Porti al risultato sperato che quello dalla caduta degli N Ayatollah e è un dispiacere vedere le fonti ufficiali
La RAI facciamo nome e cognome RAI
E non interessarsi della cosa qua e radio radicale se ne sta interessando molto al nostro Mariano Giustino ci sta informando puntualmente da Ankara
Su quello che accade per Kull Willy ha ovviamente un occhio privilegiato per fortuna non lo abbiamo vedo raccontiamo seguiremo a raccontarlo al partito radicale cioè spesso
La radio si esprime quindi tutta la solidarietà al popolo iraniano e speriamo che questa Rivolta porti frutti sperati ma lo speriamo per il mondo e per la giustizia scusa ma io so fatto questa introduzione ma credo sia doverosa in ore molto drammatiche che non vengono raccontate adeguatamente certo
è dispiaciuto in mente che ma ci sia informazione quantomeno chiede
Informazioni fondamentale anche perché ripeto vive Anna un Paese che che dal settantanove tiene in scacco il mondo in qualche maniera
Presa in porta te Polignano importante entriamo in una cultura millenaria quella persiana paese veramente di elevate figure e quindi bisogna essere con loro in tutto e per tutto perché la dittatura la teocrazia degli Ayatollah qualcosa di feroce inaudito
Ma grazie parliamo invece di noi della Fondazione Museo della Shoah che cosa intanto perché tanti fanno una grande confusione Fondazione Museo Busato ci arriveremo forse dal due mila sette che in ballo questa partita del museo ma non non si vede ancora la dando alla luce finale ma intanto racconta leader atterrita dalla fondazione ma la fondazione
Fondazione Museo della Shoah nasce appunto nel due mila sei due mila sette sostanzialmente e quindi su idea sull'idea di all'epoca di Walter Veltroni
Perché perché Roma è era ed è tuttora una delle poche grandi capitali quanto per occidentali che non ha un proprio museo
Ma in realtà andando a vedere bene quello che è lo statuto e quindi l'oggetto sociale della Fondazione
Non c'è solo il museo il Museo deve essere uno strumento diciamo così di divulgazione insieme ad altri e poi parleremo se siete d'accordo
Anche di questo sul vento di locazione di quelli che sono dei principi
Fondamentali partendo da quello che ricordo della Shoah ma poi pensando anche attualizzando quelli che sono i principi i tutela dell'uomo di pari dignità di rispetto della vita e quindi tutta una serie di elementi che hanno portato una serie di soci
Fondatori tra i quali ricordo ovviamente le istituzioni locali quindi siamo parlando di Regione Lazio con Roma
La Provincia diciamo ex provincia ogni Roma città metropolitana e il mondo ebraico mondo prego quindi Unione comunità ebraiche comunità di Roma
L'associazione Figli della Shoah che ricordo fino a a poco tempo fa ha avuto come presidente Liliana Segre ma da prima che diventasse senatrice quindi una su un'associazione che ha una forte valenza simbolica importante quindi per volontà di questi soci fondatori appunto nasce la Fondazione si chiama Museo della Shoah ma ripeto non è quello l'obiettivo il museo è uno degli strumenti
Che critiche potranno essere utilizzati per svolge l'attività ecco il Museo però dal due mila sette che si è deciso di fare un museo per la sua Roma siamo nel due mila ventisei sono passati diciannove anni
Siamo il ventennio fascista appunto del Mussolini durato vent'anni e non riusciamo però appare un museo entro i venti anni
Paolo si diciamo che si umane sia un argomento del quale bene parlare non ci sono non ci sono litro sia da parte da parte nostra da parte della Fondazione allora
Intanto un elemento importante la costruzione tutta la parte edificata Oria quindi la costruzione la parte immobiliare chiamiamola così del museo
Disciplinata in un rapporto che ha il Comune di Roma che l'ente appaltante con le imprese costruttrici quindi stiamo parlando di una operazione che rientra nella finanza pubblica di costruzione di un edificio dedicato appunto ad ospitare ad ospitare il Museo
Su questo la la fondazione non ha avuto un avuto ruoli questo tempo dirlo ma i ruoli il ruolo della formazione e un ruolo di carattere prettamente scientifico no quindi di supporto a quella che la consunzione perché è un museo non è solo un edificio quello l'abbiamo sempre detto è un contenitore a me interessa molto anche il contenuto no acquisì il contenuto è fondamentale è chiaro che poi contenitore e contenuto si si fondono tra loro per cui uno può condizionare l'altro no effettivamente ora le peripezie sono state tante
Credo che sia tedioso forse anche raccontarlo adesso agli ascoltatori però sodale ante e riflettono un po'quelli che so dei meccanismi burocratici italiani perché posso dire
E e forse anche si italiani prettamente perché posso dire che nel corso del tempo e sono succedute varie amministrazioni a tutti i livelli cioè io penso non ci sia stato un anno nel quale la Fondazione non abbia avuto una vera lezione da
Nell'ambito dei propri soci o che fosse nel mondo ebraico che fosse del mondo nel comune della regione va quindi un susseguirsi di di figure che il teste si sono sostituite ma io per quanto riguarda il pivot al quale sono stato presidente ad oggi ho sempre avuto una massima massimo riconoscimento massima attenzione da parte di tutti
Effettivamente poi il queste tematiche appunto di tipo prettamente burocratico forse non solo quelle hanno portato un rallentamento vere di una per tutte
Quando trascorre trascorre un certo arco di tempo succedono nell'ambito le costruzioni ci sono due elementi che incidono il primo riguarda l'aspetto economico chiaramente passando del tempo cambiano i fabbisogni ecco perché i percorsi aumento primo aspetto secondo aspetto importante son proprio ieri le le regole tecniche delle costruzioni
Cioè dire cambia il tempo cambia l'uso dei materiali cambia il tipo di sì con le le mille motivazioni di sicurezza cambiamo tutti questi adeguamenti che vengono fatti anche in un'opera che deve essere ancora costruito e che quindi si basava su elementi già acclarati devono essere modificati quindi una rincorsa
Nel tempo effettivamente il che non è ovviamente una giustificazione da parte nostra
Perché rilievo non non non rientra tra le nostre specificità però questo questo dato di fatto ora che succede con una legge più o meno recente ormai stiamo parlando di tre anni fa alla Fondazione
Viene riconosciuta diciamo così come meritevole di poter contribuire alla realizzazione di un museo quindi non è la costruzione ma la realizzazione e lo Stato dota la fondazione di risorse economiche
Proprio perché perché il contributo ricordo a tutti molto diciamo facile ricordare abbiamo un edificio poi l'edificio va attrezzato e poi va riempito di contenuti quindi chiaramente tutte queste attività richiedono investimenti e allora la fondazione viene riconosciuto a livello meritevole e questo è un grande orgoglio da parte nostra e quindi e in corso anche sono in corso le attività per far sì che il ministero interi nella compagine della Fondazione quindi è un riconoscimento che rende anche la la Fondazione come ente nazionale e quindi con tutti i benefici che possiamo ricordare ecco
Sta tutto quello che ha raccontato ora che è molto interessante che spiega tante dinamiche una cosa che sono è da sottolineare Mario tu sarei d'accordo è un museo che non è degli ebrei o per gli ebrei
Questa è una sottolineatura che sembra banale ma che in realtà fa tutta la differenza del mondo
In museo e soprattutto un punto come sta raccontando il presidente della Fondazione di punto di di di di studio di per pedagogico lo strumento pedagogico a disposizione delle nuove generazioni
Ma non è un risarcimento
Agli ebrei di qualcosa perché allora non risarciscono di nulla purtroppo per quello che è avvenuto durante la seconda guerra mondiale fascismo federazione le deportazioni
Tu sei figlio di un deportato di sua nipote d'un deportato hanno risarcisce nessuno questo assolutamente a un risarcimento nei confronti della storia giusto assolutamente
Questo tema Ruben che sollevi l'ho incontrato tante volte sentì dire ma a parte la frase storia ma voi no ma voi voi le brecce da allora non c'è intanto già mi pare di aver declinato bene quali che sono gli attori che partecipano a questa questa impresa questa iniziativa e quindi evidentemente non è un limite ben io penso che il mondo ebraico abbia abbia diciamo tutti gli strumenti propri al proprio interno per fare proverebbe elaborazioni per i propri per diciamo così approfondire la conoscenza
Senza senza alcun problema ce l'abbiamo nel DNA quindi questo purtroppo è un tecnico purtroppo macrotema è un tema quindi questo è chiaramente non non non siamo lì per insegnare siamo lì per imparare dico sempre tutti quanti per imparare perché un tutto quello che è molto importante è il fatto di avere uno scambio continuo con la società
Con la società civile con il contemporaneo perché perché si filtrano in modo diverso si acquisiscono altri elementi
Sì sì posso anche modificare determinati aspetti che si sono dati per acquisiti nel tempo si rendono più contemporanei e questo avviene non perché scenda dall'alto la conoscenza ma perché ci sia uno scambio continuo
Con i giovani ma io giunco anche i meno giovani perché questo perché abbiamo riscontrato che in molti casi parliamo qui a livello nazionale a parte alcune eccezioni tanti temi relativi a quel periodo storico non sono tolta di nelle scuole quindici sono oggi intere fasce dieta che lo hanno mai affrontato questi temi in modo sistematico anche in modo chiamiamo anche scolastico e quindi perché perché i programmi di storia s'vengono svolti fino a un certo periodo e poi ci si ferma e quindi prima guerra mondiale poi ci si ferma lì e quindi tutto la parte successiva non viene non viene trattata quindi questo riguarda non non soltanto i giovani di oggi ma gli ex giovani che poi dopo magari vanno a ricoprire ruoli importanti negli nel mondo politico nel mondo sociale nel nelle forze dell'ordine in qualsiasi in qualsiasi ambito avendo un punto di buco nero su questo aspetto ma non per cattiva volontà perché perché
Non è arrivato allora ecco che questa attività diciamo di divulgazione
è rivolta non è rivolta specificamente giovani è rivolta al pubblico in generale chiaramente poi vanno trovati gli strumenti di comunicazione
Che sono diversi a seconda delle situazioni nelle quali ci troviamo anche perché l'Italia un Paese non può permettersi ignoranza su questo tema ho omissioni perché l'Italia è stata presa dal fascismo al fascismo ha collaborato fattivamente alla Shoah con le leggi razziste del trentotto e con con Ariane aiutato i nazisti non equa radio radicale siamo in una sede dove a banda Cocco operava per esempio capirci oltremare li torturano le persone nella stanza voglia Mario
Stiamo parlando in questo momento è che consegnavano coi abbia rassegna anzi visti quindi l'Italia non può esimersi da questo e fa bene il presidente della Fondazione a ricordare appunto le proprie responsabilità che poi vanno a raccontare a varie generazioni a proposito del generazioni Mario
Fondamentali sono i viaggi della memoria in questo plus sette attivo partecipe Fondazione con altrettanto che quali quali altri strumenti possiamo adottare nel prossimo futuro quando purtroppo i sopravvissuti non ci saranno più per anagrafe perché ci stanno lentamente speriamo il più tardi possibile ma lasciando anche gli ultimi sopravvissuti appunto
Sarà la stessa cosa andare ad altezza senza chi è stato lì in quel luogo cult Birkenau
Ok Fadiga faremo noi a raccontare poi la Shoah crolla la fatica detto la parola giusta due è una fatica dei rom la fatica già iniziata da tempo perché visto il tema della
Purtroppo dell'abbandono da parte dei sopravvissuti a un tema che ben conosciamo anche perché ricordo a tutti che possiamo avere anche dei sopravvissuti come casi attuali
Ancora in vita ma che ha novantatré anni novantaquattro anni anche difficilissimo pensare di sottoporre ancora questa
Ci sono i soci vanno ringraziati all'infinito popolare e sarà per quello che fanno per ottenuto uno stress ogni volta che si riaffacciano un tenuto è anche difficile poter programmare
Sulla via di persone diverse da quello che sarà fra tre mesi fa quattro mesi quindi questo tema lo conosciamo bene allora abbiamo già iniziato a modificare in qualche modo l'assetto di quelli che sono i viaggi della memoria
Proprio tenendo conto di questa di questa
La carenza che ci sarà e quindi sostituendo le qualche modo con un'attività maggiormente dedicata agli aspetti storici
E secondo noi quello che è importante e dare spazio in questo caso non ci rivolgiamo molto giovani e giovani
Cioè far sì che i giovani non siano dei fruitori passivi di quello che si va a fare ma che contribuiscano al braccio qui di notte non viaggio è un prima un durante e un dopo
C'è tutta la fase di preparazione prima cioè non è che si parte da un catalogo norme vediamo che purtroppo c'è questa mercificazione
Anche dei viaggi della memoria spesso ci vengono mandati anche per vedere no viaggi impone poi visita visita ad altri no qui c'è una preparazione prima c'è un seguire durante e poi c'è il backup dopo e così si va avanti quindi questo secondo me molto siamo dice garantita Adamnano a me anche la parola viaggio sinceramente mi lascia molto perplesso insomma perché ecco io sono Succi cinque dico la verità dello IOR presso andato uno punto uno mio padre vi ringrazio di averlo di averlo ricordato al netto cioè prova sull'uomo
Io quando da un uomo già adulto grande priva di veranda di miei fratelli più giovani io non volevo andare assolutamente sono andato e mi sono detto non tornerò più perché mi è stato sufficiente il lo stress comprovato un tutto stando con lui vedendo vedendolo sul campo proprio nel campo ecco mi mi ha molto colpito poi con questo incarico non mi possono mi posso ovviamente esimere e circo di dare di dare un contributo quindi ormai sono soltanto a volte che si va ma ogni volta si riesce se c'è
Un
Approfondimento se c'è una volontà di costruire se ciò conta di dare si riesce a dare un contributo si esce da un contributo di novità quindi di viaggi non solo quali uno all'altro sono completamente diversi
Sia per quanto riguarda il pubblico che partecipa ai partecipanti sia per quanto riguarda l'evoluzione che c'è stata anche delle nostre attività quindi effettivamente io su questo tema sono abbastanza abbastanza convinto che ci sia ancora spazio possiamo capire l'esperienza molto si devo dire che tuttora è con per esempio l'ultimo viaggio al quale ho partecipato a parte quelli che organizziamo nove non riesco andare
Quello che ho notato e mi ha molto colpito alla preparazione degli degli studenti
Tra l'altro anche lì si son fatte delle diverse valutazioni per esempio una e questa invece di chiamare due-tre studenti per classe no chiamare le classi intere
Perché il rischio corre che si avanti visto che chi sia cioè vero partecipano soltanto dei ragazzi alloggiava sensibile appropriata e quindi non si fa un ragionamento più ampio vicino dietro qualcuno esatto
Preso atto di questo Mario da un voluto quattro chiesto di venire grazie per aver dato disponibilità in prossimità del ventisette gennaio che è una data che ricordiamo a tutti perché mia richiesta anche a me ormai non non faccio parte la struttura comunitarie ma insomma la comunità ebraica o che fa per il ventisette gennaio veterinario non è una data ebraica attenzione alla data istituito dalle Nazioni Unite per ricordare appunto
La riapertura dei cancelli di Auschwitz Birkenau da parte dell'Armata Rossa
Tra l'altro in due giorni prima perché erano due giorni prima ma sono hanno aspettato che arrivassero arrivata alla troupe riprendere appunto per riapertura dei cancelli i russi
E e ci ha richiesto appunto al mondo ebraico che fate che organizzate le monde prego organizzava parteciperà dove viene richiesto ora Mario domanda scurissima mi rendo conto però e inevitabile farla dal sette ottobre due mila ventitré son cambiate alcune cose in maniera drammatica devo dire
Perché c'è chi scientemente ha voluto cominciare a parlare di genocidio inesistente a Gaza ha voluto parlare di pulizia etnica inesistente a Gaza
Ha voluto parlare di una da una sorta di di di di nuova Shoah inesistente ovviamente offendendo il mondo ebraico deturpando lo ha questo senso ed è difficilissimo partecipare
A cose dopo il sette ottobre perché la banalizzazione legalizzazione la volontà di cancellare la memoria della Shoah per portarne una nuova atroce ma è infatti allora come la Fondazione come Zizzi difende da questa roba
Ma allora voi noi abbiamo noi abbiamo pensato di di proseguire nei nostri programmi allora questo tema relativo alla diciamo così a riconoscimento del ventisette gennaio quindi a una volontà di disconoscere o in un certo senso posso dirvi che arrivava anche da ambienti amici questo mi ha molto colpito cioè ambienti amici che addirittura amici intendo dire che storicamente hanno sempre condiviso hanno sempre appoggiato le attività e che proprio per creare un momento di distacco di contestazione rispetto a questa banalizzazione sono arrivati a suggerire in modo anche ufficiale
Di sospendere l'attività per questo ventisette gennaio ora io penso che questo sia profondamente sbagliato rispetto le dell'ultima profondamente sbagliato
Perché perché
Quello quello che si deve fare provo non arretrare e quindi assolutamente mantenere una presenza di dispetto per un giorno
Ricordo a tutti che è stato voluto dal Parlamento italiano praticamente sostanzialmente all'unanimità
E quindi stiamo parlando di una volontà poi si può ragionare sui meccanismi questo è diverso sui meccanismi sulle modalità sul sulla presenza a questo un altro ragionamento però il fatto che ci sia un momento diciamo così anche ufficiale su quale lui non basiamo la nostra attività non stiamo lavorando tutti i giorni non stiamo lavorando già sulle nuove tutti giù nel nostro grigio nel ventisette cioè ventisette però c'è un momento istituzionale al quale ripeto
Anche rispondendo in modo diciamo
Non affermativo ad alcune richieste di alcuni adibendoli alcuni amici di non partecipare non siamo d'accordo
è un momento istituzionale quindi nella vita di una fondazione ci saranno momenti istituzionali e momenti non istituzionali per lui è tutto l'anno che lavoriamo e poi vi parlerò di qualche attività che svolgiamo ripeto correntemente quindi parteciperemo per noi ripeto non è non stiamo lavorando perché il ventisette abbiamo solvenza per voi cioè la prescinde allora poi vi posso dire che il ventisette avremo comunque un concerto organizzato e questo credo che sia molto importante
Insieme all'ambasciata tedesca all'ambasciata israeliana
Che c'hanno chiesto appunto di poter predisporre insieme a loro un Progetto di ricordo di memoria del ventisette gennaio
Aderisce anche l'Ucei
Questo uno dice l'altro ieri
Sarà un concerto diciamo eseguito da alcuni artisti israeliani qui a Roma in un teatro di Roma
E secondo un programma piuttosto interessante quindi bensì a questo sia un momento diciamo di presenza ma a parte questo abbiamo siamo chiamati ormai in rappresentanza in tutta una serie di iniziative tanto per dirne una il ventotto di gennaio quindi come come attività della Fondazione ne saremo a Bruxelles al Parlamento europeo su un panel dedicato alla situazione attuale quindi memoria il momento attuale e quindi la fondazione viene chiamata in questo momento abbiamo realizzato e ormai completamento un nuovo documentario così come ho fatto per altri sopravvissuti
Sulla vita
Di di di Fiano
No e quindi il e lei il sopravvissuto che ha avuto una rilevanza importante oltretutto viene una vita una vita che vada che a nostro avviso va raccontata così come ho fatto per altri mai ma nel pianeta paventava arrivano alle Fiano e quindi le quindi stiamo parlando di Nedo
Adesso stiamo vedendo oltretutto anche qui grande soddisfazione perché entrata la RAI nella produzione e quindi non la RAI produttrice
Noi abbiamo dato ovviamente non sono un tributo quali ho fatto per gli altri e anche un contributo storico ovviamente e quindi adesso vedremo se questo questo vi ho fatto questa spolverata diciamo smesso se questo documentario ampia ha forse pesato SSE sensibilizziamo il pubblico fra esami vediamo se sarà se sarà proiettato per il ventisette o meno ma ripeto
Per noi quelle poco importante nessuno ha citato la RAI mi mi vida il modo per ringraziare invece la RAI prima o poi bacchettata per l'Iran ma è un'esortazione colleghi giornalisti non solo da RAI Mediaset la sette di tutti quanti a seguire l'Iran
Ma in questo caso invece va a ringraziava per l'attività la copertura che fa che è eccezionale guarda delusa sulle maglie
Il tema se la memoria in generale Mara su questo su questo discorso di posso dire che l'esperienza che abbiamo avuto nelle varie anime Rai perché anche le I si è succeduta cioè il tempo abbiamo diverse reti e come sia io devo dire che veramente un grazie un grazie di cuore del perché per lui non è importante soltanto l'interessamento del come si verificano certi aspetti questa sensibilità per la sensibilità fondamentale e quindi devo dire che abbiamo incontrato grandi professionisti le varie reti RAI a prescindere poi da momenti dei direttori della come fosse e su questo è una presenza per lui fondamentale molto molto importanti rimedia avessero assessore Sibilia verso di Treviglio non
Solo degli ebrei morti Shoah noi saremmo più contenti finisci più che altro l'obiettività sul racconto di quello che avviene in Medioriente ma
Questa è un incisore faccio personale mi assumo responsabilità Mario però va sempre ricordato perché
Io possiamo vivere in quest'altalena continuano ricordo della Shoah poi però vediamo anche nelle attività culturali del ventisette gennaio ci arriva la locandina che lascia un po'perplessi dove viene nominata Gaza Consistori circa anticiperanno
Che cosa c'entra Mario nominare Gaza ma surrogati ricordo della Shoah
Adesso assolutamente noi inutile allora in quel modo secondo noi poi ma è uno un'opinione che abbiamo la manteniamo nei fatti no
Andare andare mettere insieme Gaza la Shoah non non da un servizio né a un tema né all'altro si fa una grande confusione tra le due cose non abbiamo non abbiamo alcun problema
Diciamo noi non interveniamo sulle beghe in USA eccetera no però quando vogliamo mettere a raffronto delle entità completamente diverse non in termini numerici ma interi popoli Scopus divieti qualitativi nel momento in cui lui ogni volta che che parliamo del popolo ebraico mi viene sempre in mente la la deportazione degli ebrei ungheresi gli ebrei ungheresi sono stati sostanzialmente tempi diciamo
Distrutti
Quando la Germania si stava già ritirando cioè la Germania abbandonava i campi
Tornava verso diciamo il cuore della Germania quindi lasciava i campi mano mano e sono state destinate risorse importanti per deportare gli ungheresi e ed è ungheresi e sterminarli
Quindi in presenza di una situazione nella quale i fondi erano meno disponibili c'era una una potenziale e molto forte possibilità di perdere una guerra
I nazisti dedicano risorse per deportare gli ebrei ungheresi e tra l'altro mentre le altre decurtazioni questo voglio dire mi permetto di dare una mentre altre discussioni avevano una finalità di utilizzare i deportati come forza lavoro
Di schiavitù perché noi ovviamente non retribuito forza lavoro da utilizzare nel caso di ungheresi non è nemmeno questo quindi c'è proprio questa volontà di sterminio come anche andare a prendere mi viene in mente ogni volta che penso che penso a San Nicola Sami Modiano col paradosso giugno che essa con grande affetto sempre
Che sai nella città cioè star Rodi la comunità di Lodi che sa Prodi vanno a prendere i per portarli per dei portarli ad Aoshi Birca non sono dati a Rodi non era alcol al confine non era in situazioni territoriali soldati a Petko manufatto anche nel diciamo nel Nordafrica no quindi andare a cercare ovunque fossero gli ebrei nel mondo per catturarli
Deve portare lì e ucciderli punto allora non non facciamo paragoni ecco per fortuna diciamo
D'accordissimo nonché Mario abbiamo due minuti siamo in conclusione nostra conversazione vorrei tornare sul tema museo rispiegare un po'per esempio quella che è la differenza tra un memoriale un museo
Che sono notevolmente differenti dice uno spesso anche lì confusi certo no allora io dire intanto grazie perché coloro
Così diamo anche un'indicazione di volo e stiamo facendo adesso se se mi permette un poi dilaga il carico di un assolo
Casina dei Vallati la Casina dei Vallati una sede che fu assegnata dal Comune di Roma in via temporanea poi rinnovata nel corso del tempo perché perché allora già si capiva che i lavori del museo comunque avrebbero richiesto qualche anno di tempo non so
Dunque si pensasse a decenni ma insomma
E quindi ho che iniziamo con questa attività tra l'altro la Casina dei Vallati che ha una serie di limiti o colore sorge al largo sedici ottobre mille novecentoquarantatré nel pieno del quartiere ebraico quindi dove tuttora c'è una vita anche Brega dove c'è la possibilità di un confronto segnato anche di tipo culturale dice al Museo ebraico ce la sinagoga c'è un momento importante
Allora le attività quindi noi che cosa abbiamo fatto invece di aspettare la costruzione di un edificio per poi muoverci e ricordo a tutti che una volta che l'edificio fosse pronto va comunque reso vivo vitale va comunque riempito di contenuti e di studiosi gli studiosi le parlavo prima Ruben prima d'intervenire
Non nascono all'improvviso non si va al supermercato si vendono studioso di storia vanno vanno formati vanno vanno incentivati in qualche modo svolge l'attività quindi la presenza della Casilina dei Vallati che abbiamo cercato in tutti i modi di rendere fruibile
E devo dirvi anche un bar siamo intorno ai cinquanta mila visitatori l'anno insomma per dare un'idea Tizio è stato un calo quest'anno ma seriale anche appunto i sessanta mila nato due anni fa c'è stato un calo per evidenti motivi perché c'è chi ancora dal giura dicendo
Poche c'è piazza allora non vediamo vedere ma nel costo cioè quel circolo velico parlavamo prima questo lavoro l'aspetto musicale quale chiaramente la Casina dei malati non consente per la propria struttura vedevo dimensioni
Di a vere un tipo di tra virgolette esposizione se mi passate questo termine ma anche di fruibilità moderna perché il museo adesso leggiamo secondo le vesti moderne anche no Museo momento d'incontro di formazione
Non è più la staticità la parola museo da un'idea di staticità non può essere salirà perché la sua vita cambia
Perché non è Giulio Gianni abbiamo avuto da da com'è cambiato col corride alle guerre che abbiamo in Europa le guerre che abbiamo alla ai sociale ed è socio parleremo magari un altro momento non fosse
Siamo trascurati allora il tema qual è memoriale diciamo che si che parla da solo parla da solo e comunicata in qualche modo il museo è qualcosa che deve essere più vivo deve respirare in qualche modo quindi noi
Pensiamo che a a maggior ragione dobbiamo pensare non a quello che il museo di oggi o quello che sarà da oggi a dieci anni ed ecco che c'è la grande sfida
In questa sera accettiamo la combattiamo ora viviamo tutti i giorni per come ha detto Mario Venezia fare memoria è un obbligo quotidiana non c'è bisogno del ventisette gennaio che poi comunque la data istituzionale ma
Memoria si fa tutti i giorni dentro le nostre case come educazione dei figli
E nel mondo delle scuole e delle università
Ma grazie grazie a te grazie a Radio Radicale grazie ma Venezia per questa presenza presidente della Fondazione Museo dalla Shoah e buon proseguimento con i programmi di radio radicale

