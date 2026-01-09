A proposito di Shalom - Conversazione con Mario Venezia

Nella conversazione con Ruben Della Rocca il presidente Venezia ha illustrato le attività della Fondazione.
Si è parlato anche del futuro Museo della Shoah che Roma attende dal 2007, dei Viaggi della Memoria istituiti a Roma nel 1998 dall'allora sindaco Francesco Rutelli e che portano a visitare i campi di sterminio nazisti migliaia di studenti da tutta Italia, del prossimo 27 gennaio e delle attività della Fondazione in programma per la data del ricordo della liberazione dei … campi di Auschwitz - Birkenau.
