Il professor Renato Brunetta, economista e Presidente Cnel, nel suo programma settimanale affronta i temi principali della geopolitica internazionale.

Puntata di "Rivoluzione in corso" di venerdì 9 gennaio 2026 condotta da Antonello De Fortuna con gli interventi di Renato Brunetta (presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Agricoltura, America Latina, Amministrazione, Attivismo, Cina, Commercio, Cooperazione, Decessi, Democrazia, Economia, Elezioni, Europa, Federalismo, Geopolitica, Groenlandia, Ice, Immigrazione, India, Integralismo, Iran, Islam, Jobs, Maduro, Manifestazioni, Medio Oriente, Mercato, Mercosur, Minneapolis, Ordine Pubblico, Petrolio, Politica, Protezionismo, Rivoluzione, Terrorismo Internazionale, Trump, Unione Europea, Usa, Venezuela, Violenza.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 19 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

Radio radicale salutiamo il professore vado corrente economista presidente del CNEL professore Benvenuto è il nostro appuntamento settimanale secondo appuntamento nel due mila ventisei
Buongiorno a voi buongiorno a tutti le ascoltatori
Professore sono tantissimi gli argomenti e si stanno sono in movimento anche diciamo ovviamente sulla scorta dei del della nostra Sato
C'è una diciamo così una strada metodologica per mettere insieme dove sta accadendo da Caracas a Teheran dalla Groenlandia gli Stati Uniti
Ma io ho cercato di fare questa riflessione e sinceramente ho pensato alla settimana enigmistica e a quell'esercizio che la Settimana enigmistica almeno ai tempi miei non so adesso se ci sia ancora
Che era quello del unire i puntini c'era questo esercizio molto semplice che si portava ad unire dei puntini
Per poi evidenziare una figura rinveniente da quella sequenza di connessione dei puntini poiché guardando un po'studiando un po'la cosa
Questa mia intuizione molto giovanilistica e banale ho scoperto che questa stessa procedura è stata teorizzata da Steve Jobs
E e ha un nome Connecting Dox la verde connettere i conti
E nel destino indios la propone per capire il passato e nella comprensione del passato unendo un vari eventi varie storie del proprio passato cercando di capire se quel lettino indicano in certo qual modo un futuro un percorso un sentiero
Parafrasando Jobs e portando il tutto al caos attuale che stiamo vivendo mi sono chiesto ma unendo tutti questi punti
Cioè un qualche significato profondo e la questo viene che ci possa indicare la strada per via perché se no tutto un causa emergenziale e qualcosa mi sembra di aver trovato
E se magari ci ragioniamo insieme adesso dirò anche a qual punto di riflessione sono arrivato lo dico anzi subito scoprono subito
Il e l'esito finale
Eterogenesi dei fini
Per maledire
Unendo tutti in questi puntini distopia esci cioè negativi cioè catastrofici
Secondo me alla fine ne vien fuori un sentiero
Potenzialmente positivo a una sola condizione semplifico
L'Europa
Cioè se l'Europa finalmente diventa potenza ma ne abbiamo già parlato
Se l'Europa finalmente diventa Stato federale se l'Europa nei vari modi secondo il suo linguaggio ne ho scritto del cooperazione rafforzata
Ma lo vedremo anche con dati di questi giorni di queste ore beh allora il puntini potenzialmente a descrivere una futuro distopico possono diventare invece attraverso una sorta di eterogenesi dei fini
Possono indicare un sentiero positivo purché in scia l'attore Europa che diventa un vero attore protagonista
Ecco queste qua da che puntino partiamo perché io ne ho diversi operazione assoluto risolve in Venezuela quindi gestione del petrolio e diciamo posso fare una proposta molto emotiva certo idea
Viene uccisa una donna di trentasette anni durante un'operazione della ICE una donna che stava si sta valutando con la macchina neanche stava travolgendo un poliziotto insomma uccise a sangue
C'era una volta l'America scritto titolò un quotidiano oggi
Perché allora
Non vorrei che fosse così che questa non è l'America che io ho amato nella mia giovinezza che amo tuttora e rispetto alla quale io nutro grandi grandi tuttora grandi speranze non è questa l'America
Ci possono essere in silenzi ci posso posso accedervi tutto nell'ordine pubblico e così via però tanto parlando di questo indice ai suoi più vivaci voglia fare di questa milizia speciale mi suona male la la percepisco negativamente non è propria di un regime democratico
Secondo un punto uccidere la cosa che mi ha turbato
Questa donna una poetessa bianca trentasettenne aveva l'automobile in piena di regali giocattoli per i bambini tre
Ecco e e soprattutto la reazione delle autorità a partire dal presidente degli Stati Uniti invece che dire aspettiamo le risultanze autorità giudiziaria
Come dire un atteggiamento non dal Paese democratico ecco e questo per me è stato un colpo al cuore
E questo comporta oneri ore di far riflettere
Mi fa riflettere su quello che stiamo vivendo e mi fa connettere poi gli altri punti ecco il secondo punto ipocrisia
Ho letto tutto sulla vicenda venezuelana no diritto internazionale non delitto internazionale ho letto tutto
Ma la cosa in più chiara che ho letto è molto sì cioè che gli stati Potenza si comportano tutti alla stessa maniera vale a dire devono difendere nelle loro aree d'influenza i loro interessi
Ma non sono uguali distanti impotenza
Hanno una grande distinzione ci sono gli stati potenza democratici registrati Potenza autorità aree distanti impotenza democratici hanno immense
Gli elementi di assorbimento
Delle delle ragion di Stato negative che a volte sono pure necessarie per l'antico più essere potenza hanno gli anticorpi sono gli anticorpi della democrazia
Gli anticorpi della trasparenza gli anticorpi delle delle istituzioni del Parlamento delle elezioni del consenso popolare
Lei si chiama democrazia si chiama democrazia come l'abbiamo costruita gli anticorpi del diritto internazionale
Per cui gli Stati Potenza che pure hanno fatto tutti
Nefandezze
Attraverso la ragion di Stato hanno però dentro o la la loro la loro corpose sono stati impotenza democratici gli anticorpi per rendere tollerabile
La ragion di Stato
Laddove invece gli stati potenza non democratici o assolutisti o o autoritari non hanno questi anticorpi e quindi nelle loro nefandezze sono ne fan del se in purezza chiamiamoli così senza alcuna giustificazione
A questo punto si potrebbe tirar fuori Machiavelli
E non tanto che il fine giustifica i mezzi
Ma sono i mezzi che giustificano i fini cioè se in uno Stato uno Stato potenza e quindi ha la bomba atomica semplifichiamo banalmente alla potenza militare la potenza economica alla potenza strutturale
Se ha la potenza deve comportarsi
Come uno stato che e sì anche capaci di azioni da ragion di Stato solo che se questo stato ha una natura democratica con un Parlamento con la magistratura con un giornalismo con la società civile beh tutto questo è sostenibile tollerabile e ha un senso anche Dini
Ogni equilibrio di medio-lungo periodo
Nel caso degli Stati Uniti il Senato non che ha e questa è un'altra e l'altro puntino allora in mezzo a trenta come dire malessere di tutti noi c'era una volta l'America
Letto che il Senato ha messo sotto come si dice in termini parlamentari tran-tran ed ha messo sul rogo sulla sul Venezuela sostanzialmente limitando la sua sfera d'azione
D'a Ulla assenso previo o parlamentare bene questo è il senso di una democrazia dove democrazia parlamentare i repubblicani hanno loro la maggioranza al Senato però cinque repubblicani da quello che ho letto son passati dall'altra parte Trump è stato battuto e quindi è stato condizionato il suo potere assoluto ecco queste aree lo schema logico che al di là delle ipocrisie dirà delle delle del del in che richiamare sempre il diritto internazionale sappiamo tutti che il diritto internazionale c'è
Quando c'è il consenso quando non c'è il consenso dell'Inter personale si forgia
Sui conflitti si forgia sulle azioni di forza ne hanno fatti tutti tutti i presidenti degli Stati Uniti hanno usato la ragion di Stato per intervenire in un modo o nell'altro invadendo non invadendo ma l'abbiamo fatto anche noi pensiamo dei bombardamenti della Serbia e così via cioè nessuno può dirsi in puro da questo punto di vista purché la natura delle decisioni alla fine Shearer ricondotta alla natura bloccate quindi non mi piace affatto Minneapolis un colpo al cuore
Il il Venezuela
Come dire nella sua brutalità almeno ha dato un un elemento positivo è stato eliminato un un dittatore feroce che non era stato eletto perché aveva riaffermato la sua elezione attraverso palesi brogli nessuno l'ha riconosciuto la sua presidenza mettere l'accento che tutto questo è legato al petrolio non è francamente
Accettabile al di là dell'ipocrisia e non l'ipocrisia
Ne è il fatto che e lo dico con grande tranquillità civica bene adesso
Tra un governo provvisorio c'è un Governo presieduto dal dice Wilma duro in una democrazia vedremo
E si e per la democrazia vedremo più avanti quando sarà il momento ecco non mi è piaciuto tutto questo mi sarebbe molto piaciuto dicendo bene che la transizione ci prendiamo un mese due mesi tre mesi e andiamo alle elezioni in primavera e in estate scopi
Sarebbe un percorso trasparente e democratico
Però anche su questo come dire ma accettiamo o con dolore e anche con rammarico quel
E vere
Tanto lo pagherà ovviamente
In senso democratico vale a dire le lezioni di metà mandato
Perché con le elezioni di metà mandato anche in questo caso la democrazia potrà far sentire la propria voce i se la democrazia sarà come spero penso ritengo ancora possibile beh allora anche Minneapolis anche tutti e le forzature gli errori e gli eccessi sappiamo tutti che il Pinter operazioni sui dazi
è stata fatta forzando le norme forzando le leggi e l'ha portato a risultati assolutamente in sintonia con quanto voleva Trump anche perché sappiamo tutti che le elezioni sia di medio termine rudimenti metà mandato che finali si vincono sui dati economici se l'America si presenterà alle elezioni di metà mandato con occupazione non in aumento
Reputano nell'aumento i i i i i bagni luridi animali in Serbia eccetera anche in questo caso gli anticorpi come dicevamo funzioneranno e funzioneranno funzioneranno al meglio una altro puntino la riunione dei volonterosi a Parigi
è stata un segnale importante così come le dichiarazioni di Marco così come le dichiarazioni anche recenti cioè bisogna che l'Europa parli direttamente con la Russia non può pensare di parlare con gli Stati Uniti e gli Stati Uniti essere anzi rappresentanti dell'Europa l'abbiamo già detto in questa trasmissione sempre unendo i puntini AN ci deve essere un atto antismog Alitalia
Non ci può essere un atlantismo di una sola sponda dell'Atlantico
Attendismo paritario che giustifica anche l'aumento della spesa militare dell'Europa basta con un'Europa e in qualche maniera che si affida alla generosità degli Stati Uniti
è finita anche questo anche se un po'questa una spiegazione a dei ritorni per gli Stati Uniti ma è finita altre al cinque per cento paghiamo paghiamo per la nostra sicurezza e quindi a questo punto più atlantismo paritari
E sempre puntini un ma è un'idea faccio dire un'altra cosa che mi viene proprio dal cuore
Nel corso ecco il senso è giusto andare avanti sulla subito immediatamente con tutte le compensazioni necessarie per tutelare soprattutto i i nostri agricoltori che sono fondamentali dice interna Mercosur vuol dire create un'area di libero scambio
In un'area di libero scambio
Dei settecento ottocento milioni di persone tra Europa e Brasile Argentina e altri due Paesi della della dell'America Latina è un segnale fortissimo importantissimo
Fondamentale e quindi con tutte le compensazioni con tutti gli equilibri del caso subito Mercosur perché è resa dance spostare antitetica a quello che sta facendo dal design
Petroni che si sono ritirati era sessantasei ad un puntino no sessantasei organismi internazionali in grande di medio piccoli quel che vuol dire uccidere e la cooperazione internazionale o concedere il multilateralismo uccidere
Un secolo di storia di equilibri costruiti dalle Nazioni Potenza democratiche
Ecco se a questi sessantasei meno l'Europa risponde con un Mercosur più e se le cose andassero bene in queste ore io si facesse un una stessa curdo con l'India
In via vuol dire dia del cotone per l'Europa cioè vuol dire non più e non tanto solo un'ipotesi Via della Seta Madia del cotone ciò vuol dire atterrire
Con Ina più grande nazione maggiormente popolata al mondo con un PIL che ha superato recentemente il PIL del Giappone un rapporto straordinario ed è la risposta questo vuol dire Europa più Europa più Europa e l'altro a puntino
Finale Bitonto questo anche se l'Europa sembra silente anche se l'Europa sembra non parlare con una voce sola anche se l'Europa ha tutti i difetti che io le conosciamo se però l'Europa in sequenza Quintino dopo puntino
Mettesse a segno
Ma tra pochi giorni Mercosur subito imponente sia segno l'accordo con la renderemo Audi col con l'India beh sarebbe la più grande di risposta
Socio economica Vigeo politica democratica la più grande di risposta agli elettori americani perché i nostri come dire
Noi dovremmo rivolgerci agli elettori americani per dirgli che il multilateralismo
Pavia in molti realismo ci rende più democratici ci rende più liberi ci rende più ricchi perché c'è benessere per tutti non benessere solo per alcuni e mettiamoci dentro anche la Groenlandia
Altro puntino ed era il il sentì unica non c'è un accordo con la Groenlandia
Però care Europa
Occupati un po'di più della Groenlandia visto che in tutti questi anni l'Europa se n'è occupata poco leggo che se n'è occupata poco anche la Danimarca ma se ne sono occupati poco anche gli Stati Uniti
Quindi dire che la Groenlandia è un problema della NATO è un problema dell'Europa è un problema Atlantico cioè dell'atlantismo delle due sponde alla pari
Quindi occupiamoci di più della Groenlandia certamente magari facendo star meglio i suoi cinquantacinque mila abitanti facendo ingiusti Investimenti e così via ma togliendo da questa audizione me la compro ecco che occupiamo uno spazio che è un nucleo ultimo dobbiamo trenta secondi proforma
Teheran al tredicesimo giorno di proteste
Ecopass entrò nell'Ulivo Rio e questo è l'ultimo trentino
Se tutto questo sconvolgimento se tutta questa come dire affermazione di di Potenza
Attraverso ne abbiamo parlato anche l'altra volta
Avesse come stai
Fiducia che non abbiamo dato sufficiente
Alle componenti democratiche ancorché poco organizzate di iraniana ma desse forza e potenza un tale da mandare dia a mandare a casa mandarino inizia in in esilio quindi Ayatollah la quelle teocrazia nefanda
Sanguinaria
Che alimenta il terrorismo che alimenta il terrorismo in quel quadrante e in tutto il mondo e di ricordiamolo ben questo sarebbe l'ultimo puntino del sistema
L'Europa dovrebbe avere un grande impegno nei confronti della ricostruzione
Del democratica dell'Iran e della riapertura pensiamo alle sanzioni pensiamo a riprendere i commerci e così via sarebbe l'altra parte e sarebbe un altro segnale che si potrebbe dare sempre gli elettori americani per dire che la stagione Trump de de erede una fine e che deve tornare l'America che tutti noi diamo Amato
Chiamiamo grazie grazie professor Renato Brunetta ci dobbiamo fermare l'evoluzione in corso tra sette giorni vedremo se questi puntini Sebastiano Tovara avrà dimostrato Nolana giustezza ragiona
Grazie a voi
Grazie mille

