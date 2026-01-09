CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Il Professor Renato Brunetta, economista e Presidente Cnel, nel suo programma settimanale affronta i temi principali della geopolitica internazionale.
Puntata di "Rivoluzione in corso - Conversazione settimanale con il professor Renato Brunetta" di venerdì 9 gennaio 2026 condotta da Antonello De Fortuna con gli interventi di Renato Brunetta (presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
