Puntata di "Rassegna stampa giustizia" di venerdì 9 gennaio 2026 con gli interventi di Giuseppe Rossodivita (avvocato e segretario del Comitato Radicale per la Giustizia "Piero Calamandrei").

Tra gli argomenti discussi: Alemanno, Amministrazione, Amnistia, Anm, Burocrazia, Carcere, Cattolicesimo, Costituzione, Criminalita', Csm, Diritti Umani, Diritto, Errore Giudiziario, Garante Detenuti, Garanzia, Giustizia, Governo, Indulto, Infrastrutture, Magistratura, Ministeri, Pannella, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Psichiatria, Rassegna Stampa, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Salute, Sanita', Separazione Delle Carriere, Sorteggio, Stranieri, Suicidio, Voto.

Bentrovati agli ascoltatori di radio radicale ben ritrovati con questa rubrica destinato alla rassegna stampa sui temi della giustizia Buonanno bond due mila ventisei oggi rendono il nove gennaio
Del due mila ventisei e iniziamo questo nuovo anno
Con gli stessi temi che ci hanno accompagnato nella parte finale sicuramente
Del due mila venticinque il riferimento è alla campagna referendaria in corso e che invece purtroppo dobbiamo segnalare ci hanno accompagnato l'altro tema che ci ha accompagnato nel corso non della parte finale del due mila venticinque ma di tutto il due mila venticinque
E cioè il tema delle carceri perché è una emergenza continua
Un anno intero trascorso
I Problemi e l'illegalità delle carceri italiane continua avesse tale ovviamente
Di questa questione se ne occupano prevalentemente di soliti giornali che si occupano di carcere con a dubbio l'avvenire L'Unità
Il manifesto ma sostanzialmente sono pubblicazioni di giornali non che non hanno una grande distribuzione
E ma noi continuiamo a finire puntata la luce del nostro piccolo riflettore su su questo su questo argomento perché non solo cominci in forma Fulvio furbi il nove gennaio sull'Avvenire appunto siamo già al primo suicidio del due mila ventisei le celle sono sempre più affollate
E andiamo a vedere come con quali numeri inizia inizia questo anno
Scrive Fulvio furti a pagina undici nell'edizione appunto del nove gennaio due mila ventisei
Che si fa ancora più pesante il sovraffollamento negli istituti di pena italiani dove al trentuno dicembre scorso detenuti presenti risultavano sessantatré mila quattrocentonovantanove con un incremento pari alla stessa con un incremento pari a mille seicento unità rispetto alla stessa data del due mila ventiquattro
Fulvio fondi illeciti ricorda come a fronte della capienza regolamentare indicata nelle vari documenti ministeriali dice in quanto uno mila duecentosettantasette posti
In realtà
Siti riduce a quarantasei mila ottantuno posti realmente disponibili che quindi
Diciamo questo questa forbice aumenta il tasso di sovraffollamento reale e lo porta a sfiorare la vergognosa cifra del centotrentotto per cento con un terzo delle strutture
Carcerarie dove le presenze superano del cinquanta per cento le brande occupabili nelle camere di pernottamento ci sono poi delle carceri che andrebbero semplicemente chiuse
Tipo il carcere la Casa circondariale di Luca che parrebbe a vere il record nazionale con il
Duecento cinquantasei per cento di tasso di sovraffollamento ma insomma poi altre vergogne nazionali sono la Casa di reclusione di vigevano Pavia duecentotrentasei per cento
San Vittore duecentotrentaquattro per cento Foggia duecentosedici per cento Brescia duecento dodici per cento
Senza contare scrive Fulvio Rubino appunto ci sono oltre cento mila condannati che stanno scontando la loro pena con misure alternative alla detenzione si aggrava anche
Appunto facendo con una fotografia all'inizio dell'anno di quella che è la situazione
Dei nostri istituti penitenziari Futures Fulvio furbi sull'Avvenire ci informa anche della situazione prossimo al collasso della sistema della giustizia minorile
Con di aumenti di presenze determinate evidentemente dalle scelte
Legislative del governo Meloni con il decreto cadevano nella stretta cosiddetta sui minorenni e rimane elevato il numero dei Suicidi
Nel due mila venticinque sono stati ottantuno
Ottantuno persone si sono tolte la vita nelle carceri italiane che avrebbero dovuto come dire curare le persone invece ristretti e prendersi cura dei detenuti
Mentre sempre nelle carceri ci sono duecento cinquantuno detenuti che sono i morti per altra a causa e anche diciamo intorno a questo numero sarebbe
Opportuno poi qualche approfondimento quattro sono gli operatori carcerari che invece nel corso del due mila venticinque
Si sono tolti la vita e e ricomincia la tragica conta ci dice appunto Fulvio Fulvi dalle colonne dell'avvenire giorno dell'Epifania si è impiccato nella sua cella una persona un essere umano un uomo di cinquantatré anni nel carcere di Cremona
Sempre a diciamo per completare
La fotografia
Prendiamo atto del fatto che c'è una pesante scopertura degli organici di polizia penitenziaria
Mancano ancora oltre due mila agenti ci informa appunto l'avvenire nonostante l'entrata come effettivi nel corso dell'anno precedente di mille trecento a detti
Altre assunzioni sono in programma ma c'è sempre da fare dei e i conti ecco con il personale che esce per dimissioni pensionamento e e proprio questi due momenti le dimissioni anticipate e il pensionamento sono
Poi quei momenti che mettono in realtà in crisi l'assetto della polizia penitenziaria perché con i nuovi ingressi diciamo i nuovi assunti
Non si riescono neanche a coprire coloro che scelgono di
Uscire prima e sono tantissimi soprattutto i giovani impegni assunti oltre un terzo che appena comprendono di che cosa si tratta presentano le dimissioni e poi ci sono di pensionamenti
Preoccupano anche i dati relativi al disagio psicologico
Ed è stato calcolato che ogni giorno sono in media venti gli episodi di autolesionismo e tre tentativi di Suicidi diciamo come media nelle carcere appunto italiane mentre è cresciuto del ventinove per cento il numero delle aggressioni che si verificano dietro le sbarre
La chiosa finale senza appello
Poche appunto furti furti chiude l'articolo dicendo l'intero sistema è alla collasso e proprio per questo durante un incontro che si è tenuto
Alla fine della del del due mila venticinque è stata avanzata una proposta a
Che viene definita dal foglio indulto giubilare ricordiamo infatti ricordiamoci che due mila venticinque è stato l'anno del Giubileo che papa Francesco volle con tutte le sue forze
Aprire la seconda porta santa all'inizio del all'anno giubilare proprio nel carcere di Rebibbia e queste questa porta santa è stata richiusa con appunto la chiusura dell'evento o giubilare che peraltro non ha portato non è riuscito a portare nonostante appunto il grido di dolore
Non solo di papa Francesco ma anche dello stesso presidente Mattarella insomma
Nonostante il grido di dolore che replica quello dei detenuti maltrattati nelle carceri italiane non si è riusciti a fare nulla
Per sollevare punto un po'la sette di sollevare un po'la situazione allora
CD viene ci ha presentato questo appello indulto giubilare un'ipotesi di indulto differito
La proposta di un indulto differito maturata in seno al convegno il diritto alla speranza nella cinquantennale dell'ordinamento penitenziario nell'anno del Giubileo
Della speranza e del Giubileo dei detenuti
E questa proposta si legge ne scrivono appunto ossia il foglio che l'avvenire
Questa proposta
è stata avanzata per coniugare responsabilità sicurezza speranza clemenza e prevenzione un indulto sì con fatti
Rischia secondo i firmatari di questo appello di non risolvere i problemi ed aumentare le criticità laddove un indulto preparato ed accompagnato appunto un indulto differito
Con la previsione di un'efficacia appunto differita di tre sei mesi
Consentirebbe l'attuazione del trattamento penitenziario del di Nintendo e dell'assistenza post penitenziaria
E si legge ancora in questo appello è fondamentale dunque dare continuità e consolidare il percorso riabilitativo avviato in carcere
Con la presa in carico fuori dal carcere da parte del servizio sociale dell'UE per l'inserimento nel circuito istituzionale del Consiglio di aiuto sociale del Comitato per l'occupazione degli istituti di giustizia riparativa
Con il coinvolgimento delle competenze istituzionali e finanziarie degli enti pubblici territoriali della cassa delle ammende delle risorse aggiuntive del terzo settore mediante l'offerta di posti di lavoro di borse di studio
Di corsi di formazione professionale di progetti sedi serio volontariato di percorsi di riparazione mediazione di conciliazione in un'ottica di giustizia di comunità
E questa alternativa al carcere
Quindi non sarebbe il degrado personale familiare ambientale seguito dalla recidiva con il ritorno in carcere ma il progetto di restituzione sociale con la conquista meritata
Della vera libertà
Illustrando nel maggior dettaglio il significato di contenuto della proposta
Occorre specificare si legge ancora in questo appello di cui poi leggeremo alcuni firmatari che l'indulto differito in quanto tale preparato ed è accompagnato sia altresì rinunciabile da parte dell'interessato
Con la previsione poi di reati ostativi e della clausola di ostatività della sottoposizione a misure di sicurezza
Detentive
E si prosegue nell'appello ricordando il messaggio alle Camere che oramai risale al due mila tredici della massaggio formare alle Camere quindi uno strumento costituzionale che pure all'epoca non porto
Ad alcun risultato il presidente in carica nel due mila tredici era Giorgio Napolitano
Che appunto viene ricordato in
Fu costretto ad intervenire con questo messaggio formare il cane dopo la sentenza
Torregiani e ed è proprio in quel messaggio che essi
Richiamava l'idea di un indulto accompagnato
Questo è un appello che vede la firma di
DiVersi
Esponenti diciamo del mondo della
Della giustizia dell'amministrazione
Ma anche di giuristi appunto cattolici allora Sergio Berardinelli Umberto curi Cesare Di Pietro
Nicola Mazzamuto
Bernardo Petralia Bartolomeo Romano Mario Serio tra i firmatari questo appello appunto per indulto giubilare
E per un indulto sostanzialmente differito che porti poi ad appunto accompagnare il detenuto in via di dimissioni
Verso il mondo esterno abbiamo visto si richiamano anche degli istituti e delle istituzioni che pur disegnati disegnate nel nel nella loro struttura nelle nostre leggi poi non hanno mai
Visto la luce come per esempio i consigli di aiuto sociale
E della drammatica realtà
Scrive questo settimana sull'Unità pubblicato A pagina o la pagina tre dell'unità nel numero ridicola l'otto gennaio descrive senza infingimenti il professo
Tullio padovani in realtà poi il pezzo una pubblicazione dell'intervento che il professor pur Tullio Padovani a pronunciato al congresso di Nessuno tocchi Caino che si è tenuto appunto a dicembre
A Milano né e
Ed è appunto un intervento che viene pubblicato integralmente che noi non possiamo leggere ma
Non possiamo leggere per intero perché molto lungo però leggiamo alcuni che passaggi di questo testo del professor
Tullio Padovani che come dicevamo senza infingimenti parla di un carcere che sostanzialmente brancola nella totale illegalità la legalità è illegale è questo il carcere
Mancanza d'aria di salute di spazio ambienti malsani infestati da parassiti si potrebbe continuare per ore
A elencare le tragedie delle nostre carceri e allora come è possibile che un'istituzione che deve rieducare alla legalità agisca Essa affissa nella nell'illegalità più totale
Il primo strumento di rieducazione dovrebbe essere d'esempio mostrare lo Stato mostrare che lo Stato rispetta la legge persino conchiglia violata se invece l'istituzione
Che incarna la legge mi viola ogni principio come può pretendere di educare o anche solo di esistere con dignità e come è possibile che nessuno faccia cessare questa situazione di illegalità
Se in un supermercato saccheggi la merce ti firmano servanda Rizzi per strada ti firmano ma qui no
Nel carcere dell'illegalità continua indisturbata perché
Perché nessuno ha il potere di farlo cessare non resiste in concreto un'autorete un'autorità che posso dire questo carcere si chiude subito
Eppure in altri contesti una casa di riposo abusiva una struttura fatiscente si interviene immediatamente ma per le carceri no
E non perché se ne siano dimenticati ma perché non deve esserci nessuno con quel potere se esistesse scrive professor padovana
Il sistema corolle vede perché tutto
è impregnato di illegalità
Il carcere che dovrebbe garantire la legalità sopravvive solo assicurando legalmente la sua illegalità
è un paradosso solo apparente era nostra realtà prosegue il professor Padovani un sistema fondato sulla frantumazione delle responsabilità
Sulla parcellizzazione delle competenze sull'il raggiungibilità dei vertici e sulla moltiplicazione della vigilanza senza effetti nessuno risponde nessuno decide
Tutti fanno la propria parte burocratica nell'ingranaggio dell'illegalità legalizzata e così un'istituzione pubblica nata per difendere la legge di idee e prospera nella sua negazione questo appunto uno dei passaggi dell'intervento
Della presidente d'onore di Nessuno tocchi Caino professor Tullio Padovani pubblicato a sulla unità nella numero in edicola lotto gennaio del due mila ventisei
E prosegue
La opera di denuncia che noi cinque limitiamo questa volta solo a citare di Gianni Alemanno e Fabio Falbo dal carcere di Rebibbia
Gianni Alemanno e al Trecento sessantottesimo giorno di carcere quando scrive
La sua il suo ennesimo intervento il quattro gennaio del due mila ventisei Anno nuovo vita vecchia senza scorte e senza diritti
La banalità ammalata della burocrazia che rende un inferno le carceri e vedete come appunto poi ci siano dei chiari punti di contatto
Tra l'intervento della professor Padovani che parla di una studiata e voluta
Parcellizzazione delle responsabilità e delle competenze di una studiata e voluta frammentazione dei ruoli che crea poi appunto un ma un meccanismo che Gianni Alemanno definisce o la banalità non del male ma la banalità malata della burocrazia che appunto senza che ci sia una specifica precisa rispetto a responsabilità di un qualcuno
Porta poi le carceri non solo a ad essere diciamo permeati di illegalità ma in conseguenza di questo rende un inferno la vita nelle carceri per il detenuti e proprio parlando di carceri e di detenzione se ne occupa con un
Diciamo prospettiva critica evidentemente
Sono temi che non interessano più di tanto alla fatto quotidiano quello appunto della dignità della detenzione e del rispetto della Costituzione nelle carceri perché
Nel presentare in anteprima una relazione importante
Del ministro della giustizia sulla diciamo sulle misure ma che sulle misure cautelari si duole con un articolo di Giacomo Santini il fatto quotidiano appunto si duole sostanzialmente della crollo degli arresti Effetto Nordio quindi viene stigmatizzato questo crollo degli arresti come un Effetto diciamo della delle politiche del ministro della Giustizia che evidentemente osteggiato poi dalla fatto quotidiano
E quindi perfetto Nordio crollano gli arresti tre sanzioni per ingiusta detenzione noi leggiamo queste informazioni
Appunto in questo contesto del carcere perché poi questo momento della nostra rubrica dove
Ci occupiamo della delle comunicazioni relative al carcere perché evidentemente
La presenza di detenuti in custodia cautelare una di quelle situazioni che poi portano ad aprire quei numeri che abbiamo letto all'età non inizio della nostra rassegna
Nell'articolo appunto di Fulvio fu di sull'avvenire
Ma leggiamo allora questi dati che sono stati pubblicati sulla relazione
Annuale del ministro della giustizia
Inviata nei giorni scorsi al Parlamento relativa al due mila venticinque che ha ad oggetto l'applicazione delle misure cautelari e che solleva appunto vedete il tono polemico di Giacomo Soldini
Politicamente polemico che solleva perplessità sulla linea sicuri entrare del Governo di destra di Giorgia Meloni
Come a dire insomma crollano gli arresti e quindi appunto non c'è sicurezza che che medica Giorgia Meloni
Secondo le settantuno pagine di numeri e tabelle che il fatto pubblica in anteprima nei primi dieci mesi del due mila venticinque le misure cautelari sono state cinquantuno mila nel verbale che numeri
Rispetto alle novantaquattro mila del due mila ventiquattro che avevano certificato nel due mila ventiquattro addirittura un a un mento
Rispetto alla media per il triennio due mila ventidue mila ventitré che si attestano intorno agli ottantuno mila provvedimenti applicativi di misure cautelari coercitive in teoria si tratterebbe di una riduzione sostanziale ma in realtà
Viene segnalato da Giacomo Salvini nel suo articolo pubblicato questa mattina pagina sette sul fatto quotidiano
Ma in realtà i dati sono incompleti
Sia perché rispetto agli anni precedenti arrivano al trentuno ottobre quindi mancano due mesi ma anche perché il tasso di risposta e questo è francamente in commenta diventa degli uffici giudiziari di quindi alle domande
Del ministero della giustizia perché poi i numeri servono a governare i fenomeni ma leggeri leggiamo che in realtà solo il cinquantasette per cento quindi poco più della metà degli uffici giudiziari avuto la cortesia di rispondere sostanzialmente alle domande hanno sempre citazioni
Del ministero della giustizia negli anni precedenti il tasso di risposta
Degli uffici giudiziari che rendeva quindi un quadro più completo si attestava intorno al novanta per cento quindi c'è una da registrare una scarsa collaborazione degli uffici giudiziari con il ministero per render noti in questi numeri
Ad ogni modo prosegue Giacomo Santini al ministero della Giustizia fa sapere che il valore relativo guidati possono essere considerati viene utilizzata questa espressione tra virgolette statisticamente robusti
E probabilmente
Vanno a rappresentare una significativa diminuzione del numero delle misure messe rispetto al due mila ventiquattro così la vede il ministero qualche perplessità in realtà
Sarebbe anche legittima visto appunto che non solo da chi si ferma al trentuno ottobre
Ma gli uffici giudiziari che hanno fornito le risposte appunto si colloca intorno al cinquantasette per cento
Comunque secondo la relazione firmata dal ministero della giustizia la riduzione delle misure cautelari ha riguardato soprattutto gli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico
E la custodia cautelare in carcere ventotto virgola tre contro le ventotto virgola nove per cento di un anno fa quindi significativa ma
Una misura cautelare su tre resta quella carceraria
E e però tenete presente che da Codice di procedura penale questa dovrebbe essere l'estrema ratio e invece rappresenta il trentatré per cento
Una su quattro riguarda gli arresti domiciliari entrambe costituiscono circa il cinquantacinque per cento delle misure cautelari
Se il documento di via Arenula fa sapere che il ricorso la misura carceraria pare decrescente
Aumentano invece quelle relative ai divieti di avvicinamento agli arresti domiciliari con braccialetto
Che sono appunto in salita del diciotto per cento
Quanto ad una alla ripartizione geografica sappiamo che leggiamo i numeri più interessanti
La relazione fa anche una fotografia appunto della distribuzione geografica e ci sono sostanziali differenze perché al nord o sono adottate quaranta per cento delle misure cautelari totali
Il ventiquattro per cento alla centro il ventiquattro virgola per cento al Sud e solo l'undici per cento nelle isole
Il documento annuale del ministero fa sapere che i procedimenti in cui viene applicata una misura cautelare coercitiva sembrerebbero ridente empi di definizione molto ridotti
Perché già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona e poi c'è la seconda parte della relazione che invece si concentra sui casi di ingiusta detenzione
I dati in valore assoluto
Scrive Giacomo Salvini sul fatto quotidiano di Travaglio restano stabili intorno ai mille duecento con i distretti che ne hanno di più guarda un po'a Napoli Reggio Calabria e Catanzaro
Reggio Calabria Catanzaro e Napoli oltre che a Roma la stesa dei risarcimenti relativi al due mila ventiquattro è di circa detti sette milioni di euro
Per un totale di cinquecento cinquantadue ordinanze dal due mila diciotto al due mila ventiquattro la media
Era stata di settecento ordinanze e trentuno virgola cinque milioni di euro sono tasse dei contribuenti ricordiamolo che vengono pagate a causa delle ingiuste detenzioni subite da altri cittadini più sfortunati quelli che pagano le tasse
Che pagano solo le tasse e che sono stati ingiustamente incarcerati
Evidentemente per
Responsabilità di qualcuno che però non paga perché paghiamo tutti quanti e questo pagare si attesta intorno ai appunto trenta trentuno milioni di euro all'anno
Ci informa poi Giacomo Salvini che
Cioè lo scontro in atto con il ministero della dell'economia proprio sulla comunicazione dei dati
Perché quando era stata scritta la relazione non è ancora pervenuto il riscontro da parte del Melfa alla richiesta dei dati sull'ordinanza del due mila venticinque di pagamento per l'ingiusta detenzione e
Quindi con i relativi importi corrisposti
Quindi cinquecentocinquanta cinque
Ordinanze
No cinquecentocinquantadue ordinanze
Ventisette milioni di euro di risarcimento dei danni una media negli anni precedenti di settecento ordinanze trentuno milioni di risarcimento danni procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili tre negli ultimi dieci mesi sono stati inviati solo tre procedimenti disciplinari evidentemente a carico di qualche magistrato che ha causato
L'ingiusta incarcerazione di qualche cittadino innocente
Di questi tre uno è stato fatto partire direttamente dal ministro della giustizia che ricordiamo agli ascoltatori a insieme al procuratore generale presso la Corte di Cassazione la possibilità di agire disciplinarmente nei confronti dei magistrati dati questi ancora Salvini questi relativi alle procedimenti disciplinari che non convincono il deputato di Forza Italia Enrico Costa
E che appunto
Che sullo su cui su questo punto
Aveva
Sollecitato appunto delle risposte anche con una interrogazione
Parlamentare
Questo diciamo il quanto abbiamo trovato questa settimana in relazione al mondo del carcere che evidentemente
è pesantemente appunto anche dai numeri delle misure cautelari
Cambiamo argomento e adesso andiamo a vedere nell'ultima mezz'ora di questo rubrica diciamo la questione referendaria lo scontro
Diciamo
Diventa sempre più acceso fra sostenitori del sì e i sostenitori del no ci sono anche i giornali che come dire
Sono protagonisti in prima persona di questa campagna per esempio il tempo con la nuova direzione di Daniele Capezzone si sta appunto si sta molto impegnando con la per sostenere le ragioni del del sì ovviamente per esempio il fatto quotidiano invece molto impegnato per sostenere insieme a Repubblica le ragioni del del no e con poi posizioni intermedie
Che
Composizioni intermedie che appartengo agli altri giornali senonché la polemica di questa settimana la polemica per
Perché il Comitato del no che poi andremo a vedere
Diciamo è una emanazione dell'Associazione nazionale magistrati sta dando prova di poter la contare su moltissime risorse economiche
E che sta investendo per esempio in una importante campagna di cartellonistica
Pubblicitaria Lille
Principali stazioni italiane con però dei messaggi che sono oggettivamente discutibili mettiamola così
E di questi messaggi CD diciamo questi messaggi hanno scatenato una furiosa polemica si parla addirittura vedremo come poi periferiche OLAF l'avvocato Raffaele Della Valle
Denunci denuncia dalle pagine
Adesso non provo il il giornale però denuncia darle pagine fare il giornale
Ci arriveremo di Libero
Come meno dal Manifesto del comitato dei nove sia ravvisabile anche proprio una fattispecie di reato ovviamente
Così come reati vengono giudicati dai magistrati l'azione penale esercitata e magistrati ben difficile che ci possano essere delle conseguenze
Dispetto diciamo a quanto evocato dall'avvocato Della Valle ma vediamo un attimo bene di che cosa si tratta e lo facciamo con una editoriale di Mario Sechi del sei gennaio sul libero
Ecco la prova che la giustizia malata pronti via si parte con le balle impegnati a disquisire del diritto internazionale contro il corpo americano i giornali del naturismo si sono persi
Lo scempio del diritto costituzionale in Italia
Sono libero ieri ha raccontato la vergognosa campagna referendaria del comitato del no
è la prova che la separazione delle carriere è un importante primo passo cui ne dovranno seguire altri la giustizia è malata se l'Associazione nazionale magistrati che è il motore di quel comitato
Non ha nessuno scrupolo nel lanciare una campagna truffa con un messaggio totalmente falso allora bisogna immaginare quindici undici quando indossano la toga e hanno un potere assoluto
Sulla vita delle persone perché allora forse dobbiamo raccontare il l'antefatto cioè il Comitato il comitato del no a elaborato questo manifesto dove
Questa cartellonistica diciamo digitale dove
Si dice di votare no al referendum ma appunto si invita a votare no alla referendum perché con questo referendum si vuole sottoporre
Il la magistratura al potere politico e questa l'abbiamo vista
è una chiara mistificazione della realtà a è una chiara falsità ed è la
Riedizioni la edizione diciamo nelle stazioni
Delle ferrovie italiane degli slogan che spesso e volentieri noi siamo stati abituati a leggere sui giornali che però vengono letti sempre da meno persone mentre due persone che transitano nelle stazioni sono tante
Milioni soprattutto durante il periodo delle festività
E e sappiamo appunto che non è vero che con questa riforma
Si vuole sottoporre l'esecutivo la i pubblici ministeri al potere dell'Esecutivo anzi è vero il contrario perché l'articolo centoquattro
Che vien fuori da questa riforma garantisce ancor di più l'autonomia e l'indipendenza dei pubblici
Ministeri ma nonostante questo e nonostante su questo sia stato dibattuto come dire e in modo indifferente alla verità il comitato per il no a
Appunto dato il via a questa campagna peraltro anche molto costosa in termini economici
E allora riprendiamo la lettura dell'articolo di Mario Sechi se l'Associazione nazionale magistrati che è il motore di quel comitato ma nessuno scrupolo nel lanciare una campagna truffa
Con un messaggio totalmente falso allora bisogna immaginare quei giudici
Quando indossano la toga e hanno un potere assoluto sulla vita delle persone
E qui forse sarà il caso di
Evocare una principio che Marco Pannella evocano molto spesso cioè quello dei mezzi che prefigurano i figli allora se si vuole andare a conservare un potere appunto invitando a votare no
Sostanzialmente con il mezzo della non verità con il mezzo della menzogna
Problematico perché poi questo mezzo prefigura anche infine come verrà utilizzato il potere
Nel momento come viene utilizzato il potere se non ciascun volo di far ricorso ad una campagna referenti ad una campagna di informazione sostanzialmente Indian attrice nei confronti
Della del dell'elettore
Non particolarmente informato come verrà allora utilizzato quel potere è questo uno dei problemi che si pone poi
Mario assenti in questo questo pezzo
Allora bisogna immaginare quei giudici quando indossano la toga hanno un potere assoluto sulla vita delle persone
Come si comporteranno perché la Bugia può essere un peccato veniale nella vita di ogni giorno ma in tribunale è un reato e nell'aula del processo ci sono gli stessi giudici che hanno utilizzato una bugia colossale
Per ingannare gli italiani dicendo loro che la riforma è liberticida
La verità e che il referendum sulla giustizia e il giro di boa della legislatura il ieri quel messaggio da appena Bottari
Ha spiegato l'obiettivo l'intreccio dei poteri i partiti di un'opposizione allo sbando in piena decadenza morale sempre dalla parte sbagliata della storia
La magistratura politicizzata al punto da trasformare in tribunali strumento della propaganda antigovernativa
Il piccolo establishment della finanza senza capitali il manda rinato della burocrazia inamovibile ed irresponsabile
Sono questi gli avversari del governo Meloni detestano la democrazia non hanno mai accettato il risultato delle emissioni fin dal primo giorno hanno cercato
Di smontare il programma del centrodestra utilizzando non la politica ma i tribunali non il confronto in Parlamento ma le procure ora giocano l'ultima carta disperata la menzogna
Scrive Mario sì su su Libero e e la
E su questo appunto poi ci sono anche altre prese di posizione come
Per esempio quella del l'abbiamo visto
Della
Dell'avvocato
Raffaele Della Valle eccolo qua
Sul libero fatto gravissimo questo è un reato pagina tre nell'edizione del sei gennaio del sei gennaio
Il celebre penalista difensore di Enzo Tortora e il messaggio comparso sui manifesti
Palesi falsità messe in giro dalle toghe per manipolare l'opinione pubblica un'opinione pubblica che sappiamo purtroppo essere affetta sessantacinque per cento
Da analfabetismo funzionale quindi un'opinione pubblica fragile
Perché in ma
I numeri importanti
C'è un
Come dire una limitata conoscenza poi su questi temi non ne parliamo proprio e allora appunto c'è il meccanismo per cui l'autorevolezza della magistratura
Viene utilizzata per veicolare un messaggio non vero che però non sarà non potrà essere messo in discussione da chi non sa da chi non conosce sono indignato siamo davanti ad un reato Raffaele Della Valle
Ex difensore di Tortora è furioso il caso del maxischermo della Stazione Centrale di Milano che proietta giorno e notte uno spot per il no alla riforma della giustizia
Il celebre avvocato e membro del comitato si separa dice mi ha fatto sobbalzare sulla sedia
Perché spiega io sono favorevole a confronto aperto e anche duro ma patto che sia onesto e basato su fatti non su plateali falsità
Come in questo caso e Michele Zaccardi che lo intervista
Dice si si riferisce alla scritta vorresti giudici che dipendono dalla politica e e Raffaele Della Valle risponde esatto sì
Perché si tratta di un'informazione falsa e pertanto passibile del reato previsto dall'articolo cinque seicentocinquantasei del codice penale ti punisce chiunque pubblica e diffonde notizie false esagerate e tendenziose per le quali possa essere turbato
L'ordine pubblico ed è proprio questo il caso visto che si crea confusione nell'elettorato insomma De Raffaele Della Valle
Ci troviamo di fronte ad un reato che si trova dalle stesse parti del codice penale peraltro
Dove si trova il il l'illecito che era reato ma è stato depenalizzato oggi che la del vecchio abuso della credulità popolare di cui esso di fondo si tratta cioè
Si va a giocare sulla non conoscenza dei più si veicola un messaggio sbagliato ma molto suggestivo che non ha nulla a che vedere ovviamente con il referendum è così si cercano di Anda
Area accatta cioè voti
E poi c'è una disamina degli elementi costitutivi del reato di cui ha parlato
Raffaele Della Valle e soprattutto cioè appunto la sconfessione del messaggio
Che viene dato è assolutamente falso che la riforma punta a sottomettere i pubblici ministeri nell'esecutivo devono smettere di dirlo visto che sono magistrati e non sono comuni cittadini conoscono molto bene il diritto e sanno interpretarla
E allora il giornalista chiarezza Cardilli domanda e non c'è esegesi si impegna in questo caso cioè
Non si potrebbe arrivare comunque a sostenere per via interpretativa in qualche modo che comunque si c'è una sottoposizione della magistratura la politica e Della Valle risponde per avere contezza che si tratta di una notizia farlocca
Basta pensare che la legge introduce un doppio CSM aggiornando dunque il vecchio articolo ottantasette comma dieci della costituzione
Che definisce l'attribuzione del Presidente della Repubblica prevede un GSM per la magistratura giudicante e uno per quella giudicante
E
L'articolo centodue viene modificato soltanto prevedendo la separazione delle carriere non cambia invece la prerogativa della funzione giurisdizionale che continua a essere esercitata dalla magistratura e
E questo appunto è Raffaele Della Valle ma anche ci sono anche altri che si impongono sulla stessa posizione per esempio sempre su Libero
Questa volta è un magistrato è uno dei magistrati che però si schiera per il sì ce ne sono li vedremo tra un secondo
Ed è i Giuseppe Capoccia intervistato da Libero pagina nove il cinque gennaio
Precisamente intervistato da Brunella bollo lì e Giuseppe Capoccia è il procuratore capo di Lecce
Che è in campo per il sì e che dice è molto preoccupante che l'Associazione nazionale magistrati diffonda notizie non vere
Una si tratta di una minoranza di toga che sta conducendo una battaglia corporativa
Ma arroccarsi su posizioni superate Twombly migliorerà mai la magistratura
E appunto il procuratore capo dice Giuseppe Capoccia che però si schiera per il si ricorda come i pm non saranno perfetto di questa riforma sottoposti all'esecutivo mai
E l'azione penale resta obbligatorio il giusto processo rimane
E nessun appunto interamente
Il pm sotto l'esecutivo fa bene qui il da procuratore di Lecce a ricordare anche che l'azione penale risulta obbligatoria segnaliamo anche una
Una intervista ad una delle protagonisti in questa campagna referendaria come Giuseppe Benedetto presidente della Fondazione Einaudi che ha dato via
Ha già dato il vino appunto al comitato per il sì e sentito intervistato dal tempo
Dice Lino dei giudici è la canzone di Caselli Nessuno mi può giudicare nemmeno tu
I manifesti del no si riferiscono ad un quesito inesistente e poi viene toccato uno degli aspetti della riforma che è quello appunto dell'istituzione dell'Alta Corte di disciplina il tempo con Daniele Capezzone
Che con maniere Cavezzo pressante mi hanno molto sta presentando quotidianamente tutta una serie di casi che riguardano appunto la disciplina dei magistrati e proprio su questo c'è una domanda
Della intervistatore a Giuseppe Benedetto dice il tempo segnano l'ennesimo abuso di potere da parte dei togati ce n'è uno che viene fermato con la nipote al volante vuole soprassedere ai controlli dicendo alla
Polizia lei non sa chi sono io io sono magistrato che deve essere fatto rispetto a queste continue anomalie
E Benedetto risponde sono la controprova della necessità di una riforma che tra l'altro prevede appunto l'Alta Corte disciplinare
La dimostrazione di come e quanto voluto da Nordio non riguarda poche unità ma come come dice qualcuno ma un'intera categoria
I magistrati si possono valutare e giudicare fra di loro
Una serie di privilegi che sono sotto gli occhi di tutti e sei adesso riguardano pure i parenti come appunto nel caso iniziato dal tempo non si può più
Non tenerne non tenerne conto e durissimo invece Rispetto ancora
Alla propaganda del comitato del no sul tempo Giandomenico Caiazza cioè il
Presidente del Comitato si separa della Fondazione e Einaudi che pure e il rilasciati
Questa intervista mistificazione gravissima della realtà i principi della Costituzione non sono toccati il sei gennaio sul sul tempo
E a questo risponde travaglio
Sulla sulla
Diciamo queste polemiche risponde Travaglio sul fatto quotidiano nell'edizione dell'otto gennaio
La verità gli fa male scrive Travaglio vorreste giudici che dipendono dalla politica questo cartellone del comitato del no alla stazione di Milano ha mandato in attività non veritieri del sì
Il molto liberale avvocato Renato Della Valle scrive Marco Travaglio chiede l'intervento della forza pubblica perché il manifesto è un reato diffusione di notizie false e tendenziose
E fa lo spiritoso Travaglio e dice infatti chi legge il manifesto passa subito alla lotta armata
No non è quello Travaglio ma ricorda ci sentiamo di dirlo ma magari va a votare in un modo come non difforme da come avrebbe votato se avesse saputo la verità ecco mettiamola così
Se le bugie nelle campagne referendarie fossero reato diciamo un'ammissione di una bugia Renzi boschi e compagni che nel due mila sedici garantivano pure miglioramenti contro il cancro diabete dei partiti ci sarebbero all'ergastolo
Ma il cartello allora dice Travaglio dice la verità e la verità fa male
Di Pietro curiosamente convertitosi strilla truccano le carte ma solo copiato quel che ha sempre detto lui la separazione delle carriere il primo passo per trasferire PM sotto il controllo dell'esecutivo
Vedete qui c'è sempre questa allora deve essere chiaro che certo è possibile che il PM cada sotto il controllo dell'esecutivo ma ci vorrebbe un'altra riforma costituzionale come quella che sarà oggetto appunto del referendum quindi se si fosse voluta fare si sarebbe fatta adesso
Molto barare e si continua invece a dire che era il primo passo di che cosa non c'è il primo passo perché c'è un pass abbassa se si vuole fare si fa va be
E e l'articolo di Travaglio prosegue in in questo modo per sostenere appunto che si il referendum dice il che referendum dice il vero
E va bene questo è Travaglio mentre poi
Appunto riguardo alla questione del finanziamento del del comitato per il noto c'è un'intervista da segnalare questa mattina pagine dieci su Libero
Di Enrico Costa conflitti di interesse tra toghe sponsor del no Anm raccoglie fondi tramite il suo comitato e se un finanziatore bateau processo
E questo è il tema che pone appunto Enrico Costa
Diciamo che
Innanzitutto l'Anm alzato diciamo la quota associativa proprio per sostenere la campagna referendaria ma poi attraverso la creazione di un comitato
Che però è strettamente connesso all'Anm
Come appunto dice
Enrico Costa vengono raccolti fondi
Che lo scontano il limite della cento mila euro di finanziamento ai partiti
Anche se poi il comitato si muove come un soggetto politico
E questa è una prima anomalia segnalata da Enrico Costa la seconda anomalia è appunto è quella di un rapporto organico che si crea in seno al comitato
Tra l'Anm e i privati che sostengono l'Anm e che quindi finanza non la campagna della N mente e
E e e si chiede giustamente Enrico Costa
Ma cosa accadrebbe se un magistrato durante un processo si trovasse davanti uno di questi finanziatori che ha contribuito alla campagna dell'Anm
è un atto che invece non ha finanziato questo comitato e anzi magari si è battuto per il sì cosa farebbe questo magistrato si asterrebbe immagino per conflitto di interessi sì visto che una delle ragioni di astensione
E la gravi ragioni di convenienza
E costa evidenzia come questo va ad aggiungere ove mai ce ne fosse bisogno
Un ulteriore rischio molto serio di credibilità della giustizia proprio per il legame statutario tra il Comitato del no e l'Anm posso che
Ricorda appunto ricomposta in questa
Intervista come nello Statuto del Comitato all'articolo due previsto che il Comitato dare attuazione alle direttive generali fissate dal comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati e ancora si dice all'articolo cinque dello Statuto del comitato che responsabile della comunicazione dell'AN né
Partecipa direttamente alle riunioni del consiglio direttivo della comitato quindi dice cosa questo è un vero e proprio soggetto politico il comitato
Che non sconta il Midi di finanziamento che però scontano i gli altri soggetti politici
Ricordiamo
Così per inciso contermini coerenza che quando appunto che qualche magistrato ha fatto partire dei processi
Nei confronti per esempio di Renzi perché si diceva che la Fondazione erano éscamotage per raccogliere finanziamento ai partiti senza ascoltarne i limiti ok andiamo avanti
E e invece appunto qui il comitato non ha limiti di finanziamento e accetta anche
Finanziamenti da parte di soggetti privati magari anche soggetti che poi potrebbe avere a che fare con la giustizia e qui si crea un po'
Il conflitto denunciato da da Costa ma il comitato per il no
Viene segnalato dal Corriere della Sera va anche in chiesa e in Puglia c'è tutta una
Campagna organizzata Chiesa per Chiesa dal nulla
Dalla dalla
Dalla dal comitato per il no che a legali evidentemente con il mondo cattolica quello quasi perché
E la sezione di Trani dell'Unione giuristi Cattolici che ha deciso di scendere in campo per la campagna elettorale con il fronte del no quindi girano volantini con tutta una serie di appuntamenti
Nella Chiesa degli Angeli custodi a Trani la chiesa di San Michele a Barletta nella chiesa della Madonna della Pace a Molfetta
Nella chiesa di Sant'Andrea Bisceglie nella chiesa Madonna della Stella Terlizzi
E beh così via
è
Normale tutto questo secondo il diritto canonico no perché il diritto canonico prevede che nella chiesa nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto della pietà della religione
Ed è vietata qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo
Ecco in barba a questo precetto del diritto canonico le chiese vengono utilizzate come luoghi di campagna referendaria dai comitati del no
Allora noi purtroppo abbiamo chiuso nel senso che abbiamo pochissimo tempo possiamo
Semplicemente segnalare per esempio appunto la discesa in campo del
Direttore del Tempo venire Capezzone quarant'anni referendaria intoccabili impuniti responsabili votiamo sì al referendum per voltare pagina è questo l'editoriale del nuovo anno
Del tempo di Daniele Capezzone e
Fuori il foglio segnala ancora questa
Questione che abbiamo già segnalato della campagna referendaria in chiesa e e niente il tempo finito non possiamo leggere tutti gli altri articoli le altre segnalazioni
Diciamo anche a favore ovvia
Ente della no con questo però dobbiamo chiudere ci sentiamo la prossima settimana è un buon proseguimento di ascolto con i programmi di radio radicale

