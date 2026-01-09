La conferenza stampa di Giorgia Meloni, intervista alla senatrice Cinzia Pellegrino

L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 14:35.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Radio radicale siamo con la senatrice Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia al termine della conferenza stampa di inizio anno della premier Meloni comandata
è molto bene direi che tiene ancora pensava di non ricevere risposte da questo governo si è visto ulteriormente sconfessato e dai fatti e dalle stesse dichiarazioni di Giorgia allora come ha trovato le
Diciamo le cose che ha detto Giorgia Meloni sui rapporti col Presidente della Repubblica smentendo tutte le polemiche che sono state sollevate nel corso della conferenza stampa
Sicuramente corrispondenti a verità e a quello che doveva essere un normale rapporto che un Presidente del Consiglio è un Presidente della Repubblica cioè quando non siamo d'accordo su qualcosa ci confrontiamo invece apprezziamo quando si tratta di andare insieme la direzione di difendere gli interessi dell'Italia
Abiti giornalisti molto polemici nei confronti della minoranza e lo siamo già abituati uno non tutti verso una una minima parte tra l'altro con una con con domande provocatore che può insomma scossa responsabile dei fatti fa parte delle regole del gioco
Ma anche di una sana cattiveria che molti hanno notato parecchie volte
Vuole dire qualcosa anche sul sui rapporti all'interno del Governo qualcuno ha cercato di stuzzicare la Premier sui rapporti con Salvini con su Tajani anche con una domanda su Pier Silvio Berlusconi
Ma mi pare che insomma anche in questo caso i i fatti dicono il contrario voi è ovvio che i giornali cercano di gossip per alimentari e le storie
Quello che invece abbiamo visto in questi tre anni e che nonostante delle conferenze ci possono essere sicuramente
Un confronto che è indispensabile perché siamo innanzitutto persone con degli anni delle delle esperienze dei pensieri alla fine ci si mette a un tavolo e si trova una giusta direzione alle elezioni con i risulta sempre essere univoca
Come ha trovato per esempio le le questioni che sono state sollevate
Sulla questione di di Paragon la meno io ha detto anch'io sono stata sono stata spiata ci sono delle cose che sono finite che mi riguardano sui giornali molti giornalisti però hanno chiesto anche un chiarimento che ovviamente non spetta alla alla Melloni ma al alla magistratura su questa vicenda
Esatto di quelle cose risponderà nello specifico la magistratura trovo però veramente crudele che ha come ha anche ricordato Giorgia si siano stati fatti in passato
Delle speculazioni sulla sua vita privata ad esempio il caso del infangare quello che era stata la storia col quale lei non sfuggiva da moltissimi anni
Vuole dire qualcosa anche sul sullo stato del governo della maggioranza somma se lei dovesse guardare a questa conferenza stampa
Pensa che il bilancio sia positivo assolutamente sì altrimenti durante questa conferenza stampa probabilmente avremmo annunciato la rottura di tutti no
E dire che la maggioranza tiene al di là delle pattuglie a tutela dei pensieri al di là delle speculazioni ed è ovviamente dei costi che si cercano di mettere in giro un po'sollevare quel sapore in più
Legge
Un governo così compatto con sicuramente procedere fino alla fine nella legislatura per quello che ci auguriamo
La Meloni ha detto che non si dimetterà nel caso di una sconfitta sulla separazione delle carriere sul referendum secondo lei attaccato secondo lei Camarda meno di
Ha attaccato la magistratura nel corso d'acqua assolutamente no ha soltanto portato degli esempi che era questo alcune a cui alcuni giorni sì sì
Si riferivano in cui la magistratura mutua con una ha supportato l'importante lavoro delle forze dell'ordine rilasciano ad esempio persone che avevano con pudore reati esecrabili
Sul referendum
Le dimissioni
Non è non è né diciamo per nessuno a fare il gioco di Renzi è se mai diciamo qualcosa che siamo conseguenti Lima aspettiamo ancora le dimensioni direbbe dimissioni grazie
Grazie grazie alla senatrice Cinzia Pellegrino dell'iter
