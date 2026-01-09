La conferenza stampa di Giorgia Meloni, intervista a Vincenzo Vita

L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 14:48.
Radio radicale siamo con Vincenzo vita responsabile informazione digitale di sinistra italiana
Per parlare con lei colui della della conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni allora com'è andata la prima cosa che io voglio chiedere
Se guardiamo le domande che sono state fatte mi rispondevi risposte della Premier come giudica il rapporto le relazioni tra la Meloni e i giornalisti e ho sentito qualche polemica
Ma insomma alla Melloni questo rende obiettivo credo di Lazio a un certo mestiere quindi si destreggia dalla conferenza stampa
Soci sin troppo facile la mia risposta si è stata deludente perché intanto checché se ne dica della affittava scaltra del re
Ha una debolezza plateale lei sui temi economici alle domande che avevano a che fare con la situazione economica lei ha risposto come
Dico per battuta potere rispondere io su un altro versante ma senza nessun approfondimento reale senza nessun dato alcuni dati sono stati inconfutabili quelli sulla diminuzione del potere d'acquisto e così via è lei insomma girato intorno come quando
Una studentessa uno studente all'interrogazione non sa bene però siccome sa parlare insomma c'era Caricchia così
Io poi invece essendo il servizio di quello allorché allo stato evocato sono rimasti invece particolarmente deluso perché visto che ha aspettato almeno un cenno producendo al fatto che l'Italia per esempio in di fatto in infrazione città per avviarsi può immaginare un'infrazione
Sulla non applicazione degli European minuti dico ma
Ugualmente scatta e invasiva e anche sbagliata nel merito la risposta l'assoluta come è stata recepita
O non recepita la direttiva anticipa quella spettatori temeraria risposte la recente legge europea della legazione europea e sarà a Roma e gli ha risposto male perché lì
Perché mai nel recepimento non poteva esserci chiarimento su le querele che lì vengono invece mantenute in quest'area del tutto grigia indefinita di querele transfrontaliere che non si capisce bene che cosa voglia dire mensa grazie Minaj principio di uguaglianza in base alla quale
Una querela che viene dall'estero a un trattamento una interna è una esattamente poi ultimo e non ultimo proprio l'ultima domanda
Un'accoppiata Susanna Turco dall'Espresso e cancellato direttore di Time peggio sul a spionaggio
I persone
Risolti i rischi minacce d'oltreoceano Ferrari e di giornalisti e giornaliste comunicatori su questo anti prima c'era stato un cenno insomma la Meloni ha risposto secondo il cliché noi cerchiamo né
Ha fatto poi il paragone improprio adesso io sì
L'ultimo direi che impone come dire andare all'inferno per cattiveria nostro spezzarsi siamo in una radio molto laica ma insomma dei su questo lei ha risposto ma non sono io che dovrei lamentarmi perché i miei di cento persone perché questo
Venne il mondo diciamo democratico ci è chiaro chissà probabilmente la Presidenza del Consiglio sottopone a una visibilità anche una cittadino civile normale
Ma non è con il problema mi la la domanda era e non c'è stata risposta perché vengono inseriti meccanismi Spy quel
Con una un'azienda israeliana che sia addirittura defilata dicendo che il governo italiano non rispondeva alle sue richieste di dare insomma è una mano per capire cosa era successo
Forme di spionaggio che sono dallo stesso ente faccio evocato ma in generale la normativa vieta grazie cioè sul piange diversi e questo è un tema enorme che è caduto sotto silenzio perché in Italia ne abbiamo queste fiammate vanno e vengono vincere indagando la magistratura credo se il Copasir in legge visto che parlo con radio radicale mi ha fatto un piacere chi nell'omonima via preso un impegno
Molto solenne nel denunciare l'analisi erano sul fatto che nel l'ho ringraziata del mitico mitico mitico perché è una le proroghe sono anni sì cioè questa specie di
Contenitore eclettico di tutto un po'ci sono l'emendamento per convinzione sutura idraulica e l'archivio digitale senta sulla cosa che è stata
Detta su Trump che lei non è sempre d'accordo su alcune cose non è d'accordo su Trump e che poi bisogna ricercare un un dialogo con la Russia come le ha trovate innovative rispetto a quello che sapevano
Qualcosina ecco se io dovessi oggi fare trovare qualcosa di buono ecco non dico un titolo un sottotitolo che questo si fare un'esegesi molto appurata vero ultima cosa Non c'è pace parla tanto di privacy di spionaggio non del caso bella via
Ha sollevato Gasparri
Ebbene lei pone gli avrebbe risposto in questo caso ancor più agevolmente cioè lei c'entra niente in questa storia e quindi sì insomma
A cosa so quella cosa che ha detto il presidente dell'ordine dei giornalisti al Galluzzo del Corriere della Sera l'anno prossimo ti metto quarantesimo
Non è piaciuta no Beonio lui poi Milano anche un po'avere io molta stima per il capo Bartoli Premiere una conferenza stampa con panna non è facile non è facile però c'è anche da dire che
Spesso diciamo nei convegni basta con la dittatura dei sociale ecco se ci fanno domande anche un po'lunga ecco
Si può parte delle regole del gioco insomma
Può anche essere qua ci sono i temi che si tratta no quindi dall'uso magari ma conversano con il capo d'una domanda su un tema molto delicato
Promosso o bocciato alla Melloni dalla conferenza stampa sei politico cinque set
Allora come come si fa io non sono minacciosi dove no non amo solo il basket nel mondo dello sport ma detto questo flagelli meno allora se dovessimo dire abilità oratoria scaltrezza
Buon punteggio sette sette su contenuti no
Siamo sul cinque cinque anche cinque più dai no cinque cinque agenti va bene va bene facciamo una media sei
No Club ma prometto continuo perché ha detto quella cosa che mi fa piacere onestamente da ascoltatori di radio radicale su radio radicale va be allora grazie a Vincenzo vita difficile italiana
