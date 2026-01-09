La politica internazionale di Trump: intervista ad Angelo Bonelli

L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 14:49.
Radio radicale siamo con Angelo Bonelli via VS per parlare di Groenlandia la oggi la Meloni proprio ha fatto un accenno alla questione della Groenlandia
Dicendo che non è d'accordo su tutto o con Tramper e non lo è proprio su questa vicenda
è chiaro
Perché è chiaro è chiaro una cosa sola che il mondo sempre più instabile penso che tutti non solo italiani cittadini europea che nel mondo provo un senso di inquietudine vedere che c'è una persona che oggi dello Trump che attraverso la sua morale perché questo è lui ha detto ripristinare la legalità lo ha fatto in Venezuela rapendo presidente insomma c'è una parte c'era un dittatore un dittatore che è stato demolito e dovrebbe rapire tutti i dittatori di questo piani magari pensare anche a se stesso visto quello che sta accadendo negli Stati Uniti ed americane però abbiamo una Presidente la Meloni
Espressione della destra italiana che fa da stampella questa politiche è quella politica colonialista piccola Groenlandia come il Venezuela
Ci si muove solo il nome del controllo delle risorse naturali quello del petrolio nell'Artico i ghiacciai si stanno sciogliendo c'è la crisi climatica e stava utilizzando questa drammatica situazione per sfruttare risorse naturali
Attraverso l'uso della forza militare diritto internazionale non c'è più Longo è stata demolita
Dall'altra e anche devo dire dalle politiche di questa messa globale giacciono in ogni l'espressione la stampella di questa politica che sta
Devo dire costruendo un'ipoteca miniera nei confronti nel futuro la liberazione dei detenuti in Venezuela
Ho fatto positivo sia anche positivo devo dire che essa non dipende anche da quello che è successo nei giorni scorsi
Glielo chiedo
Non di meno e di quello che che che è successo nei giorni scorsi probabilmente ha dato un'accelerazione probabilmente la persona un po'non toglie che il fatto abbia compiuto un abuso internazionale rampa con quel rapimento
Adesso assolutamente cessata un bombardamento se qualcuno pensa che questa sia la modalità allora Biasco auspico auspico e dubbio vorrei vedere se domani bombardata avviate ovvero per dedicare tutti i detenuti politici Bin Salman oppure contenga oppure la Cina oppure potremmo anche andare in tanti altri in Iran Pierre-André ma così facesse questa cosa con l'Iran
Scusi il punto è che io ritengo come lo lo riteneva una grande persone il leader radicale Marco Pannella che il tema del diritto internazionale vada sempre comunque applicato
Penso che in questo caso ci sia stata una convenienza culti Gutierrez in gioco diritti lapsus freudiano ovvero Trump
Non ha attaccato invece la perizia grazie ma impossessarsi della sua ha detto lui del petrolio il punto questo controllo del petrolio perché non voleva andare ad essere doveva essere utilizzato dalla Cina
Sulla Groenlandia che cosa si aspettava
Da parte di di Trump pensa che è iniziata una trattativa per l'acquisto dell'isola e che in qualche modo siamo ritornati nel mille seicento
Siamo tornati diciamo in una situazione devo dire veramente feudale
Questo è un problema e penso però che debba esserci una risposta da parte dell'Unione Europea
Se non ora quando l'Europa costruirà una sua politica essere di difesa comune
Perché se non lo fa adesso rischierà di essere cosa che già sta accadendo dev'essere travolta da questa spartizione del mondo da parte di tre superpotenze
Stati Uniti Russia eccetera
Almeno d'accordo con quella cosa che ha detto la Meloni che bisogna dialogare con la Russia almeno per ottenere la pace in Ucraina detto una cosa che ne diciamo da tempo ma io penso che bisogna dialogare anche con la Cina io non non non tollera e non condivido il
Le posizioni di chi costruisce nemici che questa logica la logica che paga sbocchi militari diciamo così in un dialogo di cooperazione economica mettendo al centro sempre il tema dei diritti umani
Il tema del rispetto dei diritti civili ma se questo non avviene allora qual è la logica la logica di una terza guerra veramente globale
Stiamo parlando di potenze che hanno armi nucleari penso che siamo a sassi stendo a un riarmo feroce cioè il ci porterà verso una situazione veramente molto molto negativa Soriano nel nel due mila e venticinque supererà la soglia di tre mila miliardi di dollari
Che rispose diamo noi di continuarci a via mare
Chiarissimo grazie come sempre ad Angelo Bonelli dia voce
