La conferenza stampa di Giorgia Maloni, intervista a Salvatore Deidda

presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati (FDI)
Radio radicale siamo con l'onorevole evitare di Fratelli d'Italia presidente della commissione Trasporti della Camera allora
Con lui vogliamo parlare di una conferenza stampa inizio anno di Giorgia Meloni alla quale lei era presente l'ho vista l'auletta dei gruppi comandata
Mi sembra c'è stato un qualche giornalista che era m'o polemiche è stato un po'polemico c'è stata questa cosa della Fnsi prima che si poteva sembrare una iniziativa contro il Governo
No andata contro Bernard alla conferenza stampa impegnativa quaranta domande
Anche complesse molto eterogenea l'una dall'altra ma per esempio piena solidarietà dalla Presidente del Consiglio alla frazione dei giornalisti proprio perché rinnovo del contratto specificando certo la manifestazione un momento di visibilità come la conferenza stampa la prima conferenza stampa Presidente del Consiglio ma dove lei poco può fare in quella vertenza dei giornalisti sacrosanta per il rinnovo del contratto ma al Presidente del Consiglio ha mostrato solidarietà sia per il rinnovo del contratto sia nelle crisi diciamo chiamiamoli così aziendali riguardanti il mondo del giornalismo
Da l'agenzia dire comunque ha rassicurato anche a Radio Radicale per quanto riguarda quelli che sono i sacrosanti finanziamenti che c'erano stati in passato ma anche quelli straordinari per ulteriori servizi e digitalizzare l'importanza l'importante archivio che radio radicale era quindi una bella conferenza stampa
è stato importante che lei abbia detto che non sempre d'accordo con rampa per esempio sul caso della Colella assolutamente come ha sempre ripetuto che nella geopolitica sia alleati ma questo non vuol dire
Andare d'accordo al cento per cento su tutte le questioni e con molta franchezza società sulla Groenlandia o quando c'è stata qualche altra diversità di veduta con i partner la presidente Meloni non ha mai
Nascosto le proprie intenzioni ha sempre detto anziché l'Italia deve fare la sua parte l'Italia del proprio opinioni e conta solo l'interesse italiano non tanto anche dentro un'alleanza su su punti da quella cosa che ha detto che il
Il fatto che è necessario confrontarsi anche con lui se si vuole la pace e ha ribadito il no all'invio delle truppe in Ucraina Presidente del Consiglio ha sempre detto che noi non siamo in guerra colla Rossano Samo no non c'è una rosso fobia
è contiamo sempre del fatto che comunque bisogna ricercare la pace questo magari e anche l'Europa non deve precludersi l'intenzione alla possibilità di parlare
Con la Russia per arrivare a quel processo di pace sopra tutti un momento in cui Sissi stiamo arrivando faticosamente a a un compromesso che tutti ci auguriamo arrivi al più presto
Come ha trovato le cose che sono state dette sullo spionaggio nei confronti dei giornalisti la Mellone ha ribattuto sono stata spiata anch'io
Non è emersa nessuna responsabilità da parte del governo sul caso Paragon
Sorpreso che questo sia stato un tema molto dibattuto
Un no è più che altro netto unico
Sulla questione
Come se è stata posta la domanda sicuramente da parte del giornalista e campeggi davano dell'Espresso quasi come i forse il Governo responsabile come da un anno a questa parte il Governo non sta facendo niente
Per venire a capo quando rappresenta il Consiglio ha citato giustamente che
Dei suoi fatti riservati sui documenti riservati sono finiti nella stampa indagini sul padre e sulla madre sulla sul bene patrimoniale suo dalla sua casa o vorrei ricordare anche che della chat privata e son finite
In un libro
In una e in un giornale quindi qui c'è tutta l'intenzione del governo nel fare chiarezza su
Questi spionaggio io sono anche il presidente della Commissione telecomunicazioni e su questo chiasso anche ad Agcom
Di agire nelle piattaforme per controllare chi gli utenti fantasma gli utenti finti che agitano e navigano nelle piattaforme social diffondendo odio e menzogna
Se lei dovesse dire qual è lo stato di salute del governo dopo le cose che ha detto anche la Meloni sugli alleati stato tirato in ballo anche Piersilvio Berlusconi per in qualche modo
Metterla in dissenso con con Tajani che cosa direbbe
Il Governo sta bene c'è piena sintonia l'alleanza
Dura da tanto tempo deve viene riconfermata anche oggi dalle parole del presidente del Consiglio perché Giorgia Meloni ha ribadito come Forza Italia sta rispettando anzi ha ha sorpreso come
Dopo la scomparsa del leader Silvio Berlusconi ha saputo rigenerarsi e ha saputo andare avanti è
Rappresentare un Patta atto nel fondamentale
Per il governo come d'altronde allora anche la lega di Salvini
Bene grazie grazie alla all'onorevole dei da presidente la Commissione trasporti e telecomunicazioni la camera con quale abbiamo parlato della conferenza stampa di Giorgia Meloni grazie
