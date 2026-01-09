09 GEN 2026
intervista

Le proteste in Iran non si fermano: intervista a Francesco Maria Petricone

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 16:18 Durata: 19 min 46 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Le proteste in Iran non si fermano: intervista a Francesco Maria Petricone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Francesco Nicola Maria Petricone (professore di Sociologia fenomeni politici e giuridici, Università LUMSA).

L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle 16:18.

La registrazione video ha una durata di 19 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
