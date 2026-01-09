CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Le proteste in Iran non si fermano: intervista a Francesco Maria Petricone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Francesco Nicola Maria Petricone (professore di Sociologia fenomeni politici e giuridici, Università LUMSA).
L'intervista è stata registrata venerdì 9 gennaio 2026 alle 16:18.
La registrazione video ha una durata di 19 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
