La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme. Il ruolo dei parlamenti nazionali nella promozione della salute e del benessere dei cittadini in Italia e in Europa

Modera Margherita de Bac, Corriere della Sera.



Saluti istituzionali: Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica.



Apertura lavori: Francesco Zaffini (Presidente Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato), Orazio Schillaci (Ministro della Salute).



Indirizzo di benvenuto Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo Commissione europea), Olivér Várhelyi (Commissario europeo per la Salute e il benessere degli animali), Edmondo Cirielli (Vice Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Francesco Rocca (Presidente Regione …

Lazio), Adam Jarubas (Presidente Commissione per la salute pubblica del Parlamento europeo), Giuliomaria Terzi di Sant'Agata (Presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato), Francesco Zaffini (Presidente Commissione Sanità, lavoro e affari sociali del Senato), Hans Henri Kluge (Direttore regionale OMS Europa), Christine Brown (OMS Europa Ufficio investimenti salute e sviluppo - Venezia), Natasha Azzopardi - Muscat (OMS Europa, Direttore Divisione Sistemi sanitari), Ilenia Malavasi, (Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati), Ignazio Zullo (Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato), Rocco Bellantone (Presidente Istituto Superiore di Sanità), Sandra Gallina (Direttore Generale per la salute e la sicurezza alimentare Commissione Europea), Gino Gerosa (Assessore Regione Veneto), Ruggero Razza (Parlamento europeo, Commissione Salute pubblica).



"Il ruolo dei parlamenti nazionali nella promozione della salute dei cittadini in Europa" con Francesco Zaffini (Presidente Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato), Aessandro Rossi (Presidente SIMG), Vytenis Povilas Andriukaitis (Parlamento europeo, Commissione Salute pubblica), Filippo Anelli (Presidente FNOMCeO), Annarita Patriarca (Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati), Silvestro Scotti (Presidente FIMMG), Peter Lamb (mebro Parlamento per Crawley (UK) e presidente All Party Parliamentary Group on Well-being Economics (APPG), Sandra Zampa (Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato), Oxana Domenti (Rappresentante OMS Unione Europea Bruxelles).



Conclusioni: Francesco Zaffini (Presidente Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato), Maria Teresa Bellucci (Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato Ministero della Salute), Hans Henri Kluge (Direttore regionale OMS Europa).

