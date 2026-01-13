13 GEN 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "La memoria dimezzata. I campi fascisti nelle testimonianze slovene" di M.Verginella, O.Luthar, U.Strle

DIBATTITO | - Roma - 15:30 Durata: 1 ora 13 min
A cura di Francesca Rosini
Player
Introducono: Dario Parrini e Tatjana Rojc.

Ne parlano: Guido Crainza (già Università di Teramo), Constantino Di Sante (Università del Molise), Marta Verginella (Università di Lubiana - Slovenia).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La memoria dimezzata. I campi fascisti nelle testimonianze slovene" di M.Verginella, O.Luthar, U.Strle", registrato a Roma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 15:30.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti