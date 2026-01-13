CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Introducono: Dario Parrini e Tatjana Rojc.
Ne parlano: Guido Crainza (già Università di Teramo), Constantino Di Sante (Università del Molise), Marta Verginella (Università di Lubiana - Slovenia).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La memoria dimezzata. I campi fascisti nelle testimonianze slovene" di M.Verginella, O.Luthar, U.Strle", registrato a Roma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 15:30.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche … nella sola versione audio.
Ne parlano: Guido Crainza (già Università di Teramo), Constantino Di Sante (Università del Molise), Marta Verginella (Università di Lubiana - Slovenia).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La memoria dimezzata. I campi fascisti nelle testimonianze slovene" di M.Verginella, O.Luthar, U.Strle", registrato a Roma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 15:30.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche … nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci