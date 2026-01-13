Introducono: Dario Parrini e Tatjana Rojc.



Ne parlano: Guido Crainza (già Università di Teramo), Constantino Di Sante (Università del Molise), Marta Verginella (Università di Lubiana - Slovenia).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "La memoria dimezzata. I campi fascisti nelle testimonianze slovene" di M.Verginella, O.Luthar, U.Strle", registrato a Roma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 15:30.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.



