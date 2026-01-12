CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Partecipano Aldo Schiavone, Pasquale De Sena e Antonio Carioti.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Regole giuridiche e società globalizzata: come conciliarle? Dibattito sul libro di Aldo Schiavone-Pasquale De Sena-Cesare Salvi, l'Ordine del mondo (Einaudi)", registrato lunedì 12 gennaio 2026 alle 16:00.
Sono intervenuti: Aldo Schiavone (emerito di Storia del diritto romano all'Universitò degli Studi di Firenze, autore del libro), Pasquale De Sena (docente di Diritto internazionale presso l'Università degli studi di Palermo), Antonio Carioti (giornalista del Corriere della … Sera).
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 59 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Regole giuridiche e società globalizzata: come conciliarle? Dibattito sul libro di Aldo Schiavone-Pasquale De Sena-Cesare Salvi, l'Ordine del mondo (Einaudi)", registrato lunedì 12 gennaio 2026 alle 16:00.
Sono intervenuti: Aldo Schiavone (emerito di Storia del diritto romano all'Universitò degli Studi di Firenze, autore del libro), Pasquale De Sena (docente di Diritto internazionale presso l'Università degli studi di Palermo), Antonio Carioti (giornalista del Corriere della … Sera).
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 59 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci