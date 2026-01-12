12 GEN 2026
dibattiti

Regole giuridiche e società globalizzata: come conciliarle? Dibattito sul libro di Aldo Schiavone-Pasquale De Sena-Cesare Salvi, l'Ordine del mondo (Einaudi)

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 16:00 Durata: 59 min 15 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Partecipano Aldo Schiavone, Pasquale De Sena e Antonio Carioti.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Regole giuridiche e società globalizzata: come conciliarle? Dibattito sul libro di Aldo Schiavone-Pasquale De Sena-Cesare Salvi, l'Ordine del mondo (Einaudi)", registrato lunedì 12 gennaio 2026 alle 16:00.

Sono intervenuti: Aldo Schiavone (emerito di Storia del diritto romano all'Universitò degli Studi di Firenze, autore del libro), Pasquale De Sena (docente di Diritto internazionale presso l'Università degli studi di Palermo), Antonio Carioti (giornalista del Corriere della Sera).

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 59 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Aldo Schiavone

    emerito di Storia del diritto romano all'Universitò degli Studi di Firenze, autore del libro

    Pasquale De Sena

    docente di Diritto internazionale presso l'Università degli studi di Palermo

    Antonio Carioti

    giornalista del Corriere della Sera

    16:00 Durata: 59 min 15 sec
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate