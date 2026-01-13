Country Presentation dedicata all’Uzbekistan.

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Organizzato dalla Camera di commercio Italia-Uzbekistan in collaborazione con UNIONCAMERE.
Apertura e saluti istituzionali: Guido De Sanctis, Ambasciatore italiano in Uzbekistan (in collegamento web), Abat Fayzullaev (Ambasciatore uzbeko in Italia (in collegamento web), Mauro Battocchi (Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni - Maeci), Matteo Zoppas (Presidente ICE Agenzia), Andrea Prete (Presidente UNIONCAMERE), Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura).
Relazioni UE-Uzbekistan: Marco Scurria, Commissione permanente Senato - Politiche … dell'Unione Europea.
Intervengono: Regina Corradini D’Arienzo (CEO Simest), Michele Pignotti (CEO Sace), Giuseppe Tripoli (Segretario Generale UNIONCAMERE), Paolo Lombardo (International Cooperation and Development Finance Director CDP), Giorgio Veronesi (Presidente Camera di Commercio Italia Uzbekistan), Giovanni Rossi (Direttore Generale Promos), Marco Farci (Consigliere del Ministro dell’Agricoltura dell’Uzbekistan), Federica Brancaccio (Presidente ANCE), Marco Salvi (Presidente FRUITIMPRESE), Dario Barducci (Export Sales Manager Toscana Nastri), Renato Spagnolo (General Manager Cotonella), Fabio Borghese (Senior Executive Vice President Arsenale).
Chiusura Vittorio de Pedys, Presidente SIMEST.
