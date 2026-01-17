Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati", svoltasi a Roma sabato 17 gennaio 2026 alle 10:37.



L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.



Sono intervenuti: Cesare Parodi (presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Giuseppe Tango (giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma), Paola Cervo (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Andrea …

Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Natalia Ceccarelli (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Stefano Ammendola (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione), Dora Bonifacio (consigliere presso la Corte di Appello di Catania), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Giulio Caprarola, Domenico Armaleo (presidente del Collegio Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Messina), Domenico Canosa (consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila), Domenico Pellegrini (presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 20 minuti.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

