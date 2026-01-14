Il governo ha deciso che saranno i direttori degli uffici scolastici regionali a mettere in atto il dimensionamento delle classi non attuato da Emilia Romagna, Umbria, Sardegna e Toscana.



Una sorta di “commissariamento” strumentale , denuncia l’opposizione, visto che le regioni sono governate dal centrosinistra.



Abbiamo intervistato Gianna Fracassi, Segretaria Generale Flc- Cgil.



"Scuola, commissariate 4 Regioni: intervista a Gianna Fracassi" realizzata da Antonello De Fortuna .



L'intervista è stata registrata mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 13:42.



Nel corso dell'intervista sono stati …

trattati i seguenti temi: Cultura, Democrazia, Scuola.

