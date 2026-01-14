14 GEN 2026
intervista

Scuola, commissariate 4 Regioni: intervista a Gianna Fracassi

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 13:42 Durata: 0 sec
Il governo ha deciso che saranno i direttori degli uffici scolastici regionali a mettere in atto il dimensionamento delle classi non attuato da Emilia Romagna, Umbria, Sardegna e Toscana.

Una sorta di “commissariamento” strumentale , denuncia l’opposizione, visto che le regioni sono governate dal centrosinistra.

Abbiamo intervistato Gianna Fracassi, Segretaria Generale Flc- Cgil.

"Scuola, commissariate 4 Regioni: intervista a Gianna Fracassi" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 13:42.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Cultura, Democrazia, Scuola.

