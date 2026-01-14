CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Il governo ha deciso che saranno i direttori degli uffici scolastici regionali a mettere in atto il dimensionamento delle classi non attuato da Emilia Romagna, Umbria, Sardegna e Toscana.
Una sorta di “commissariamento” strumentale , denuncia l’opposizione, visto che le regioni sono governate dal centrosinistra.
Abbiamo intervistato Gianna Fracassi, Segretaria Generale Flc- Cgil.
"Scuola, commissariate 4 Regioni: intervista a Gianna Fracassi" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 13:42.
Nel corso dell'intervista sono stati … trattati i seguenti temi: Cultura, Democrazia, Scuola.
