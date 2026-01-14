14 GEN 2026
Asiatica - Giappone e rapporti internazionali: l''incontro tra Takaichi e Lee Jae Myung, i rapporti con l'Europa e l'Italia, l'alta tensione con la Cina

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 29 min 4 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospiti Fabrizio Bozzato, Senior Fellow permanente alla Sasakawa Peace Foundation di Tokyo.

Puntata di "Asiatica - Giappone e rapporti internazionali: l''incontro tra Takaichi e Lee Jae Myung, i rapporti con l'Europa e l'Italia, l'alta tensione con la Cina" di mercoledì 14 gennaio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Fabrizio Bozzato (senior Fellow permanente alla Sasakawa Peace Foundation di Tokyo).

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Asia, Cina, Comunicazione, Corea Del Sud, Crisi, Economia, Esteri, Estremo Oriente, Geopolitica, Giappone, Governo, Internet, Istituzioni, Italia, Meloni, Politica, Storia, Taiwan, Takaichi, Tecnologia, Unione Europea, Xi Jinping.

