Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.
Ospiti Fabrizio Bozzato, Senior Fellow permanente alla Sasakawa Peace Foundation di Tokyo.
Puntata di "Asiatica - Giappone e rapporti internazionali: l''incontro tra Takaichi e Lee Jae Myung, i rapporti con l'Europa e l'Italia, l'alta tensione con la Cina" di mercoledì 14 gennaio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Fabrizio Bozzato (senior Fellow permanente alla Sasakawa Peace Foundation di Tokyo).
Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, … Asia, Cina, Comunicazione, Corea Del Sud, Crisi, Economia, Esteri, Estremo Oriente, Geopolitica, Giappone, Governo, Internet, Istituzioni, Italia, Meloni, Politica, Storia, Taiwan, Takaichi, Tecnologia, Unione Europea, Xi Jinping.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
