Il Professor Renato Brunetta, economista e Presidente Cnel, nella sua rubrica settimanale analizza i fatti principali delle geopolitica e dell’economia mondiale.
Puntata di "Rivoluzione in corso - Conversazione con il professor Renato Brunetta" di venerdì 16 gennaio 2026 , condotta da Antonello De Fortuna che in questa puntata ha ospitato Renato Brunetta (presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
