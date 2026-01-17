CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Washington's Venezuelan Oil Push Falters on Funding Questions" - Oil Price, com - 09 gen 20226 -- "Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country 'uninvestable'" - 10 gen 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il grande accollo: Trump vuole far ripagare alle Big Oil l'enorme debito venezuelano" di sabato 17 gennaio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Mercato, Sicurezza, Usa.
