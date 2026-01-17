17 GEN 2026
Rassegna di Geopolitica. Il grande accollo: Trump vuole far ripagare alle Big Oil l'enorme debito venezuelano

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Washington's Venezuelan Oil Push Falters on Funding Questions" - Oil Price, com - 09 gen 20226 -- "Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country 'uninvestable'" - 10 gen 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il grande accollo: Trump vuole far ripagare alle Big Oil l'enorme debito venezuelano" di sabato 17 gennaio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Mercato, Sicurezza, Usa.
