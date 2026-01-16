A proposito di Shalom - Conversazione con Pejman Abdolmohammadi

Nella puntata odierna la conversazione di Ruben Della Rocca con il professor Pejman Abdolmohammadi riguardo il suo nuovo libro “Il nuovo Medio Oriente”Potere,Diplomazia e Realismo Un istant book su quanto sta avvenendo in Medio Oriente con un occhio alla storia,alla cultura e alle prospettive di un’area di mondo che potrà percorrere il percorso della fine dei conflitti attraverso nuove relazioni internazionali,Accordi di Abramo,Progetto Imec e la realizzazione della Via del Cotone.



Sullo sfondo il dramma del popolo iraniano vittima della feroce repressione degli ayatollah iraniani …

,popolo che va sostenuto e aiutato a liberarsi dal giogo di un potere dispotico che dal 1979 affligge il paese.

