Iran, la manifestazione del Partito Radicale. Intervista a Andrea Cangini

In Iran la Repubblica islamica soffoca le manifestazioni nel sangue. In vigore, la legge marziale. Città militarizzate, presidiate da basij e milizie mercenarie. Arresti di massa, sparizioni forzate e impiccagioni non si fermano. Cina, Arabia Saudita e Turchia premono per la moderazione. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara