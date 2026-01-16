16 GEN 2026
intervista

Iran, la manifestazione del Partito Radicale. Intervista a Andrea Cangini

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 16:27 Durata: 9 min 37 sec
A cura di Fabio Arena e Stefano Chiarelli
"Iran, la manifestazione del Partito Radicale. Intervista a Andrea Cangini" realizzata da Antonello De Fortuna con Andrea Cangini (segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi).

L'intervista è stata registrata venerdì 16 gennaio 2026 alle 16:27.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Accordi Internazionali, Arabi, Cina, Difesa, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Einaudi, Europa, Fondazioni, Geopolitica, Hamas, Informazione, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Lega Araba, Liberalismo, Marcia, Medio Oriente, Onu, Palestina, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Russia, Sindacato, Stato, Trump, Turchia, Ucraina, Unione Europea, Usa, Violenza.

La registrazione video ha una durata di 9 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale siamo in collegamento con Andrea Cangini segretario generale della Fondazione origina o di bentornato radio radicale grazie grazie per l'ospitalità
Partiamo dalla da la marcia di domani organizzato dal Partito radicale a sostegno del popolo iraniano che stavo e Nommo momenti molto difficili
Iniziativa sacrosanta e mi auguro che aderiscano tutte le forze politiche oltre che tutte le forze sociali di questo Paese perché un'iniziativa per la libertà di un popolo oppresso presso da una teocrazia che
Danni mobilitato in difesa della propria libertà nella Fondazione Einaudi seguiamo con attenzione tutto quello che possiamo fare poco per la verità da qui lo facciamo abbiamo promosso un manifesto per venire a Libero due anni fa abbiamo fatto quantità di convegni con ospitando
I rappresentanti del dissenso iraniano purtroppo vedo ma non sono il primo ad accorgermene sarebbe strano forse il contrario
Che in questo Paese c'è un una Ducati nazionali Poma timidezza su alcuni argomenti timidezze d'epoca francamente se proprio un'ipocrisia di fondo per cui in ragione degli stessi principi alcune cose ci accalorano ci appassiona Machine mobilità nelle altre facciamo finta di non vederle
Insomma non si può non cogliere la sproporzione nella reazione delle forze sociali dei sindacati anche delle forze politiche
Nei confronti del conflitto arabo israeliano del destino del popolo palestinese da una parte e l'indifferenza sostanziale diciamoci la verità nei confronti del popolo iraniano e anche in parte in parte non marginale nei confronti la causa Ucraina
Proprio ci tiriamo dietro una una cultura che ancora ci appartiene che a mio avviso è quella cattocomunista
Che presuppone una doppia morale questa doppia morale noi continuiamo ad esercitarle
Sistematicamente ma non siamo i soli perché se poi vedere solo per grandi organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite ASI sinora non diciamo muoversi con i piedi di piombo certo
Va detto consommé Oreglio perso sinceramente ho perso il conto era arrivato a contare un po'di tempo fa centotrentuno risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro lo Stato di Israele
A fronte di sei
Contro la repubblica teocratica iraniana trecentotrentuno contro sei una sproporzione colossale che non può non avere nell'onice
Politiche politiche proprio centotré fra ancora una cosa Cangini sulla situazione in generale la cautela di Trump o che cerca star cercando di limitare diciamo così l'esecuzione capitale almeno questo dice la Casa Bianca e un intervento militare non facile insomma è è un tassello importantissimo in quella in quella regione
Sempre sul filo della guerra
Assolutamente sì come centotrenta da messaggi contraddittori insomma finora pochi giorni fa il tema era quello dei diritti del popolo iraniano
E il monito durissimo nei confronti del regime del Mullah iraniani era quello
Stop alle violenze o intervengono gli Stati Uniti le violenze stanno continuando i morti si contano a decine di migliaia pare addirittura
E gli Stati Uniti non sono intervenuti ma non è successo nulla nel frattempo a livello gioco politico almeno che non si sappia
Tanto da cambiare l'orientamento purtroppo che mi pare che Tramper abbia alle volte abbia dei buoni istinti in prima battuta
Ma
Non abbiamo un approccio politico alle questioni quindi Callan che laddove gli Stati Uniti intervengono e intervengono assennata mentre poi non hanno la forza di interesse la capacità non saprei dire
Di accompagnare i processi politici che il loro primo intervento ha determinato per esempio
La questione di Gaza avrà c'era un un rarissimo concerto dei paesi arabi confinanti la Lega araba
Sarà sostenuto ancor prima che lo facessero gli Stati Uniti con forza la necessità del disarmo di Hamas è stato firmato un documento per la tregua parcelle del si voglia che presupponeva alcuni punti
Dopo quella firma
L'impegno americano è scemato e sono tornati ieri ha il pallino è tornato nelle mani dei protagonisti di prima quindi Hamas da una parte con il suo aiutante causano lire nel Qatar replica e via discorrendo
E i i coloni israeliani in Cisgiordania dall'altra parte e la parte del governo Netanyahu che
Alle iniziative dei coloni sistematicamente fa sponda e quindi c'è un problema proprio di di capacità politica oltre che di strategia geopolitica che riguarda gli Stati Uniti e senza un intervento
Razionale metodico e politico
Della potenza militare i problemi di questo genere
Difficilmente si possono risolvere tra l'altro con Russia e Cina più che la finestra diciamo pronti a cercare di di non perdere un alleato per loro prezioso
Non c'è dubbio mesi sono ormai sono alcuni anni che saltato un ordine geopolitico siamo letteralmente all'anno zero è come se la storia cominciasse oggi
E comincia sulla base di presupposti diversi rispetterò a quelli dell'era precedente
I tre grandi imperi hanno riscoperto la propria vocazione storica sono la Cina la federazione russa ma anche la Turchia il fumetto io il primo a questa correggere molte un problema anche quello
E e danni invece gli Stati Uniti cercano di disimpegnarsi dal mondo questo sin dalla presidenza Obama per la verità
Salvo poi fare interventi l'accesso dici ma che non che non danno un senso che non costa che non aiutano a ricostruire un ordine geopolitico
In aggiunta e questa è una novità di questa fase
Quell'unità dell'Occidente che si saldava non tanto e non solo sull'alleanza atlantica sulla necessità di difendere le nostre libertà dalla
Dall'aggressione dell'Unione Sovietica quell'unità si fondava sul dei principi condivisi
Che erano i principi che sono alla base dello stato di diritto delle liberal democrazia ecco purtroppo sembra di capire che sul pensiero liberale
Donal Trump la pensi grosso modo come Putin in quale nascerebbe intervista il financial times mi pare del due mila e diciannove
Definì obsoleto il liberalismo ecco sì anche gli Stati Uniti patria della democrazia
Considerando il liberalismo Pistoletto e si avventurano su terreni biologici nuovi di Poste liberalismo
L'Occidente perde la propria unità e e perde la partita contro il riso Centin pay
In questo senso l'unità europea a maggior ragione in questo contesto diventa vitale e l'unico modo per salvare le identità nazionali chi mette in contrapposizione l'Europa è unita agli stati nazionali non ha capito niente o comunque ha capito poco di questa fase
Storico-politica allenava a rischio disgregazione diciamo ma si somma tale
Talmente forte ed evidente l'incombenza del dell'Impero cinese di quello russo e via discorrendo per cui
O l'Europa prende corpo come soggetto politico capaci d'una difesa comuni una politica estera perché capace d'una difesa comune perché se non hai la forza non è la politica naturalmente sulla scena internazionale
Oppure semplicemente la scelta degli Stati nazionali sarà quella di decidere a quale veri sorgenti imperi sottomettersi però la sua
Eviterei di arrivare a questo punto possiamo dire la nostra città anche con una semplice marcia
Assolutamente no è questo e cioè che l'unica cosa che possiamo fare la società civile può fare solo una cosa far sentire la propria voce
Visto che si tratta di una voce quanto mai necessaria
E che questa voce risuonerà nel vuoto per le ragioni che ci siamo detti prima ben venga la vostra iniziativa la Fondazione Luigi Einaudi Roma naturalmente sarà al vostro fianco
Che non perdiamo di vista i problemi perché i Paesi c'è anche questo riguarda il proprio mentre il modo di fare del sistema mediatico grandi fiammate d'informazione grande e poi con le i novanta giorni
E poi ci si dimentica completamente di quello che è successo e cala una cappa su situazioni che invece andrebbero seguite costantemente in questo devo dire
Il vostro considero anche un po'un mio Mariano giudice Lima cesto è un faro sono nella notte che ci illumina la sera grazie Andrea Cangini grazie a voi
Grazie mille tra poco sul sito perfetto molte grazie Bonora

