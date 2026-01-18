18 GEN 2026
rubriche

Passaggioa Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 21:00 Durata: 0 sec
Player
Puntata dedicata a Albania, Bosnia Erzegonina, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia.

Puntata di "Passaggioa Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale" di domenica 18 gennaio 2026 condotta da Roberto Spagnoli .
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti