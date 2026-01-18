La nuda verità - Delinquenti non si nasce, ma si diventa. I reati e i crimini dei minori

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Quanto tempo è passato da quando sette minori evasero dal carcere Cesare Beccaria per poche ore per poi essere riassicurati alla giustizia? Ricordo che allora il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha opportunamente ricordato che la devianza giovanile è questione che chiama in causa istituzioni, scuola, salute, cultura e mondo dell'associazionismo.
Si annunciò un “tavolo interministeriale” per “individuare soluzioni efficaci anche in termini di prevenzione”.
Non so, se si è ragionato senza emotività e demagogia, su una questione urgente e per troppo tempo colpevolmente disattesa … e ignorata.
Quella evasione avrebbe dovuto portate al centro dell’attenzione, anche politica il fenomeno del disagio giovanile e tutto quello che questa emergenza comporta.
Permane una concezione della giustizia punitiva e vendicativa, e non come si dice con un brutto tecnicismo, “riparativa”.
Un’idea di pena e di società che nulla ha a che fare con qualsivoglia riflessione pedagogica e con la centralità dell’essere bambino, adolescente, giovane adulto.
Non c’è esperto che non riconosca che il sistema dei reati e delle pene per gli adulti presente nel codice del 1930 non soddisfa minimamente il principio, sancito nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989, del superiore interesse del minore.
