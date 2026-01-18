La nuda verità - Delinquenti non si nasce, ma si diventa. I reati e i crimini dei minori

Quanto tempo è passato da quando sette minori evasero dal carcere Cesare Beccaria per poche ore per poi essere riassicurati alla giustizia? Ricordo che allora il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha opportunamente ricordato che la devianza giovanile è questione che chiama in causa istituzioni, scuola, salute, cultura e mondo dell'associazionismo.



Si annunciò un “tavolo interministeriale” per “individuare soluzioni efficaci anche in termini di prevenzione”.



Non so, se si è ragionato senza emotività e demagogia, su una questione urgente e per troppo tempo colpevolmente disattesa …

e ignorata.



Quella evasione avrebbe dovuto portate al centro dell’attenzione, anche politica il fenomeno del disagio giovanile e tutto quello che questa emergenza comporta.



Permane una concezione della giustizia punitiva e vendicativa, e non come si dice con un brutto tecnicismo, “riparativa”.



Un’idea di pena e di società che nulla ha a che fare con qualsivoglia riflessione pedagogica e con la centralità dell’essere bambino, adolescente, giovane adulto.



Non c’è esperto che non riconosca che il sistema dei reati e delle pene per gli adulti presente nel codice del 1930 non soddisfa minimamente il principio, sancito nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989, del superiore interesse del minore.

leggi tutto

riduci