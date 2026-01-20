20 GEN 2026
ADAPT - Focus - Legge di bilancio e fiscalità su lavoro, quali novità significative

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 09:30 Durata: 8 min 44 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
Puntata di "ADAPT - Focus - Legge di bilancio e fiscalità su lavoro, quali novità significative" di martedì 20 gennaio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Silvia Spattini (ricercatrice di ADAPT).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Costi, Dipendenti, Economia, Fisco, Impresa, Lavoro, Legge Di Bilancio, Reddito, Salario, Stipendi, Tasse, Welfare.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 8 minuti.
