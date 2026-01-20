CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Puntata di "ADAPT - Focus - Legge di bilancio e fiscalità su lavoro, quali novità significative" di martedì 20 gennaio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Silvia Spattini (ricercatrice di ADAPT).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Costi, Dipendenti, Economia, Fisco, Impresa, Lavoro, Legge Di Bilancio, Reddito, Salario, Stipendi, Tasse, Welfare.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 8 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Costi, Dipendenti, Economia, Fisco, Impresa, Lavoro, Legge Di Bilancio, Reddito, Salario, Stipendi, Tasse, Welfare.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 8 minuti.
leggi tutto riduci