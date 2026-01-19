19 GEN 2026
rubriche

Dibattito sulla separazione delle carriere con Giorgio Spangher e Oreste Dominioni

RUBRICA | - RADIO - 20:21 Durata: 0 sec
Player
Puntata di "Dibattito sulla separazione delle carriere con Giorgio Spangher e Oreste Dominioni" di lunedì 19 gennaio 2026 .

Tra gli argomenti discussi: Avvocatura, Corte Costituzionale, Costituzione, Csm, Diritto, Giustizia, Governo, Magistratura, Pannella, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Referendum, Riforme.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate